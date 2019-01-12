МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переименовании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Беринговский" на ТОР "Чукотка" в связи с ее расширением, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Данным постановлением в границы ТОР "Беринговский" включены два земельных участка на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа, где планируется реализовать инвестиционные проекты по освоению и разработке месторождений золота, серебра, меди и молибдена. Также для ТОР расширены виды экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, в том числе, в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.

"В связи с тем, что границы ТОР "Беринговский" расширяются за пределы территории Беринговского каменноугольного бассейна, наименование территории опережающего социально-экономического развития изменено на ТОР "Чукотка", — говорится в справке к документу.

Как поясняется, реализация инвестиционных проектов позволит привлечь инвестиции в размере около 290 миллиардов рублей и создать около 4,8 тысячи рабочих мест.