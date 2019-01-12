МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банки РФ не перестанут проводить операции с купюрами достоинством в 500 евро после прекращения их выпуска Европейским центральным банком (ЕЦБ), хотя такие купюры и не пользуются большим спросом, и обычно клиенты их обменивают, говорят опрошенные агентством "Прайм" кредитные организации.

В начале года ЕЦБ объявил о прекращении с 27 января выпуска 500-евровых купюр. Считается, что именно банкноты этого достоинства используются при отмывании денег и финансировании терроризма. Согласно данным европейского регулятора, доля этих банкнот в общем обороте еврокупюр составляет 2,4% и немногим более 20% от их совокупной стоимости — около 261 миллиарда евро. По состоянию на ноябрь 2018 года в обращении находился почти 521 миллион 500-евровых купюр.

"Сбербанк не фиксирует в настоящее время повышенный спрос на банкноты номиналом 500 евро, как в части покупки, так и в части продажи данных банкнот", — рассказали в пресс-службе крупнейшего российского банка.

При этом Сбербанк отмечает, что россияне не должны испытывать трудности из-за прекращения выпуска банкнот номиналом 500 евро, ведь эти купюры остаются в обращении и могут быть использованы как для платежей в Европе, так и для обмена на рубли.

ХОЛОСТОЙ ОБОРОТ

Купюры по 500 евро покупают в основном те, кто хранят сбережения в евро, и им выгодно иметь большие купюры, рассказали "Прайму" в обменном пункте одного из московских банков. Однако банкноты в 500 евро не носят массового оборота в России, говорит руководитель дирекции налично-денежного обращения Альфа-банка Надежда Малюх. При этом банк готов без ограничений проводить операции с такими деньгами в дальнейшем.

Повышенного спроса на купюры в 500 евро российские банки не замечают — среди них ВТБ, банк "Открытие", Райффайзенбанк, банк "Русский стандарт" и другие. В свою очередь, заместитель директора по операционной деятельности Росбанка Марина Фролова отмечает, что клиенты банка последние 1,5 года стремятся избавиться от таких купюр и обменивают их.

"Традиционно в европейских странах эти купюры практически не пользуются спросом из-за высокого номинала, который не востребован в налично-денежном обращении", — рассказали в пресс-службе банка "Русский стандарт".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

В Райффайзенбанке есть определенный запас купюр этого номинала в хранилище, отделениях и банкоматах, но банк не планирует делать максимальный заказ этих банкнот в ближайшем будущем, говорит Марина Кабирова, возглавляющая центр операционно-сервисного обслуживания банка.

Теоретически можно ожидать локальный умеренный спрос на такие купюры среди коллекционеров, считают в "Русском стандарте". Однако последующее прекращение выпуска банкнот может впоследствии негативно сказаться на приёме таких купюр предприятиями, что спровоцирует отказ клиентов от их активного использования.

При этом в Сбербанке уверены, что находящиеся в обращении банкноты номиналом 500 евро продолжат оставаться законным платежным средством и сохранят свою стоимость.