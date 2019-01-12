МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Печатные СМИ в России сегодня переживают не самые простые времена, им приходится конкурировать с интернетом, ситуацию усугубляет и сокращение количества киосков с розничной продажей газет, однако государство поддерживает отрасль, которая в итоге должна обновиться и пережить непростой период перехода страны в цифровую эпоху, рассказали "Прайму" представители отрасли в преддверии Дня российской печати.

День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I. По данным Роспечати, по состоянию на 13 декабря 2018 года в России было зарегистрировано 48 180 печатных СМИ, в том числе 18 125 газет, 26 721 журнал, 1444 альманаха.

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"О насущных проблемах российских печатных СМИ можно рассказывать долго, но в целом печатная пресса не умирает, хотя ее очень многие "хоронят". Она жива, развивается, пытается вписаться в современное информационное пространство. Понятно, что мы вступаем и уже во многом вступили в цифровую эпоху, и контент перетекает в интернет, а тиражи печатных СМИ падают, потому что уже многие читатели, особенно молодые, привыкли воспринимать его в электронном виде, а читать не с листа свеженапечатанной газеты", — рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По его словам, российские печатные СМИ пытаются "подстраиваться к происходящим процессам" и искать новые форматы, которые позволят им сохранить свою аудиторию.

"Многие руководители редакций газет понимают, что не могут соревноваться с информационными лентами в интернете, и переходят на еженедельный формат, более объемный, публикуют лонгриды, где подводят итоги того, что произошло за неделю. Это тоже вариант переформатирования. Есть совершенно уникальные примеры того, как сливаются, по сути, в один информационный комплекс газета, радио, интернет-издание и телевидение, что мы видим на примере "Известий" и "РЕН ТВ". Такая форма тоже очень интересна, возможно, это тоже часть нашего будущего, вариант развития нашей прессы", — отметил Соловьев.

Как рассказал собеседник агентства, в США сегодня, к примеру, наблюдается тенденция роста тиражей именно региональной прессы. По его словам, это происходит потому, что с ростом уровня жизни людям все больше становится интересным то, что происходит там, где они живут. "Возможно, рано или поздно мы тоже к этому придем", — говорит Соловьев.

"Мы все надеемся, что непростой период перехода в цифровую эпоху наши печатные СМИ переживут, обновившись. Понятно, что газеты, еженедельники и журналы — они как люди: рождаются, живут и иногда, увы, умирают, но многие живут очень долго, и многие являются успешными. Такие известные на всю страну издания, как "Московский комсомолец", "Комсомольская правда" или "Аргументы и Факты" — это примеры успешных изданий, которые издаются не только в России, но и во многих других странах мира", — добавил глава СЖР.

НЕРАВЕНСТВО ЧАСТНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин в беседе с "Праймом" отметил, что серьезной проблемой отрасли является неравенство частных и государственных СМИ.

"За последние 10 лет в стране возникла мощная отрасль государственной печати, которая, вопреки законам о конкуренции, имеет все приоритетные возможности по распространению, производству и доступу к рекламным деньгам. По сути, у нас сейчас две печатных сферы. Одна — очень большая, к ней относятся печатные средства, которые финансируются государством и в центре, в Москве, и в каждом областном городе. И есть остальная печатная пресса, которая не принадлежит государству и находится в состоянии выживания", — говорит Сунгоркин.

По его словам, в российских регионах, как правило, "доминирует газета, финансируемая губернатором", которая "получает десятки — а в случае крупных городов до сотен — миллионов рублей поддержки ежегодно", при этом распространяются такие газеты по бесплатной подписке, за счет бюджета.

"Создана ситуация абсолютной неконкурентности этих двух видов печатных СМИ в России, и эта ситуация, по сути, уникальная. Она существует только в России и в ее братских странах — Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, а также в Китае", — заявил Сунгоркин.

С тем, что такая проблема существует, согласен и глава СЖР Владимир Соловьев.

"Действительно, государственные и муниципальные СМИ получают поддержку, а частные издания не получают и выживают сами, и конечно, тут существует дисбаланс. Кроме того, есть такая проблема, как бесплатные газеты, которые живут за счет рекламы, раздаются бесплатно и создают серьезную конкуренцию для изданий, которые хотя бы сколько-то стоят и которым надо платить сотрудникам за работу. Эти вопросы тоже как-то нужно обсуждать", — сказал он.

КИОСКИ ПРОПАДАЮТ, НО НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО

По словам главреда "КП" Сунгоркина, еще одной серьезной проблемой российских печатных СМИ является сокращение количества киосков с прессой.

"Сегодня идет планомерная, ежедневная ликвидация точек продаж прессы — газетных киосков. Их количество в последнее время уменьшается со скоростью 15% в год. Эта ситуация тоже уникальна, западному миру — если взять европейские страны от Польши до Великобритании — ничего такого не ведомо", — заметил он.

Замначальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Геннадий Кудий рассказал, что если пять лет назад в России действовало порядка 42 тысяч киосков, то сегодня их уже около 17,5 тысячи.

"Сокращение количества киосков, которые занимаются розничной продажей прессы — это большая проблема, с которой мы пытаемся бороться достаточно долго. Согласно нашему законодательству, эти киоски — нестандартные торговые объекты — прерогатива муниципальных органов власти. Кто-то нормально ко всему этому подходит, а для кого-то это как красная тряпка для быка. Но есть большое число точек продаж прессы в супермаркетах и это достаточно приличные цифры. Так что общая ситуация не такая уж трагическая, как может показаться на первый взгляд", — отметил он.

По словам собеседника агентства, самой перспективной формой розничной продажи газет и журналов являются специализированные павильоны.

"Заменить стационарные торговые точки супермаркеты не могут, у них ассортимент другой, и изданий представлено гораздо меньше. Если на стендах в супермаркетах, грубо говоря, присутствует где-то 50, максимум 100 наименований, и в основном это разная развлекательная продукция, то в специализированных объектах это может быть и 500 (в киоске), а в павильоне прессы — даже пара тысяч наименований", — говорит Кудий.

Как сообщил представитель Роспечати, в настоящее время такие павильоны активно строятся в Воронеже, Липецке, Калининграде, Челябинске, программа строительства павильонов недавно принята и в Москве.

При этом Кудий подчеркнул, что государственная поддержка печатных СМИ в России "не такая уж и маленькая". Это и льготная ставка НДС в размере 10% на производство и реализацию печатной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, и прямая господдержка (порядка 600 миллионов рублей, причем большая часть средств приходится на региональные СМИ), а также льготы на местном уровне. Кроме того, Россия присоединилась к так называемому "Флорентийскому соглашению", согласно которому от таможенных сборов освобождается как сама печатная продукция, так и все, что необходимо для ее производства. "Это большая помощь и большие деньги на самом деле", — заметил собеседник агентства.