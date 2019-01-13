МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Неизвестный пассажир без билета проник в самолет "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"После проникновения неизвестного мужчины на борт воздушного судна были вызваны сотрудники службы авиационной безопасности, которые сразу же сняли с борта мужчину, и он был передан представителям пограничной службы. За более подробными комментариями следует обратиться в пресс-службу "Шереметьево", — заявили в "Аэрофлоте".

В ноябре прошлого года на взлетно-посадочной полосе "Шереметьево" после взлета самолета Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот" было обнаружено тело 25-летнего гражданина Армении. Как стало известно, депортированный из Испании мужчина прибыл в аэропорт, после чего должен был улететь в Ереван, но вместо посадки в перонный автобус, по данным СК РФ, направился в сторону ВПП, где его сбил Boeing-737. Было возбуждено уголовное дело.