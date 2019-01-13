ПЕКИН, 13 янв /ПРАЙМ/. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2018 году составил 3,8%, что оказалось значительно ниже прогнозов властей, заявил китайским СМИ представитель министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения.

Правительство Китая прогнозировало, что по итогам 2018 года уровень зарегистрированной безработицы составит 4,5%. Власти планировали создать 11 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2017 года составил 3,9%, оказавшись ниже официального прогноза (4,5%).

"В 2018 году уровень безработицы по-прежнему остался низким. По состоянию на конец года, уровень зарегистрированной безработицы составил 3,8%, что стало самым низким показателем за последние годы", — приводит слова чиновника агентство Синьхуа.

В прошлом году было создано 13,61 миллиона новых рабочих мест в городах, что на 100 тысяч больше, чем в 2017 году.

В 2019 году, по словам чиновника, стабилизация рынка занятости будет приоритетом работы правительства. В начавшемся году Китай сталкивается с проблемой обеспечения работой в городах 15 миллионов новых соискателей, в том числе 8,3 миллиона выпускников университетов.