— К Дональду Трампу полезли за словом в карман — Конгресс США проведет слушания о связях Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В заявлении, размещенном на сайте комитета Палаты представителей по иностранным делам, говорится о намерении "раскрыть тайны" отношений двух президентов и выяснить, как повлияли их контакты на национальную безопасность США. Первая в этом году массированная атака на Дональда Трампа по российской теме началась с появившихся одновременно в ведущих американских СМИ разоблачительных публикаций. По версии The Washington Post, Дональд Трамп скрывает подробности своих переговоров с Владимиром Путиным. А The New York Times сообщила, что ФБР вело расследование с целью установить, действует ли президент Трамп в интересах Москвы.

— Хакеры снизят налог — Растущее количество хакерских атак против клиентов банков, в том числе путем направления жертве поддельного счета на оплату со взломанной почты партнера, привело к налоговым послаблениям. Минфин выпустил письмо о возможности учитывать убытки от таких атак в расходах для целей расчета налога на прибыль. Но воспользоваться нормой пострадавший сможет лишь после небыстрого процесса возбуждения уголовного дела и его приостановки из-за отсутствия виновных.

— ОСАГО занимает средний ряд — На этой неделе ЦБ начнет получать от страховщиков первые уведомления об измененных тарифах ОСАГО. Как следует из опроса Российского союза страховщиков (РСА), компании намерены сохранить базовые ставки в большинстве регионов. Там, где они все же решатся на повышение, водители его могут не заметить — изменение коэффициента возраста и стажа смягчит удорожание или вовсе обернется скидками. Собственный опрос "Ъ" компаний показал, что они охотно рассказывают о снижении ставок на 10–20% для ряда регионов, про повышение же на 15–20% для "рискованных" водителей из убыточных субъектов РФ говорят меньше, ссылаясь на "незаконченный анализ".

— Железные дороги берут вагоны в оборот — Как стало известно "Ъ", проблема простоев на железных дорогах РФ снова обострилась: оборот грузового вагона достиг 15 суток на фоне роста ставок операторов. ОАО РЖД пытается решить проблему, предлагая ужесточить условия перевозок: резко поднять штрафы для тех, кто занимает пути или задерживает вагоны под выгрузкой-погрузкой, а парк, который стоит дольше недели, использовать принудительно через электронные торги. Эксперты называют идеи ОАО РЖД "радикальными", но признают, что уже в течение полугода ситуация может стать критической.

— Работа есть, альтернативы нет — Для российского рынка труда характерен низкий уровень семейной незанятости, следует из данных Высшей школы экономики. В домохозяйствах, где нет занятых, проживает лишь каждый пятый из неработающих россиян трудоспособного возраста — то есть менее 1% трудоспособного населения,— а единственными занятыми в своем домохозяйстве являются только 6% работающих. Впрочем, низкая семейная незанятость может быть сигналом слабости социальной защиты — невозможность таких домохозяйств жить на пособие делает выход их участников на рынок труда безальтернативным.

— Недорого, но прозрачно — Федеральная налоговая служба (ФНС) для пресечения возможных попыток работодателей воспользоваться новым режимом "налога на профессиональный доход" при оптимизации страховых сборов автоматизировала анализ выплат соцсборов и будет преследовать нарушителей по статье 54.1 Налогового кодекса о злоупотреблении правом при обнаружении маскировки новым режимом реальных трудовых договоров. Позиция ФНС опирается на положения нового закона: за самозанятых, менее чем два года до этого имевших с работодателем трудовой договор, платить социальные сборы и НДФЛ придется, а попытка "оптимизации" легко вычислима, приведет к доначислению налогов — и угрожает работодателю штрафами.

— В губернаторских выборах станет меньше партийности — В заксобрание Липецкой области внесен законопроект, предусматривающий возможность самовыдвижения на губернаторских выборах. Врио главы региона Игорь Артамонов до этого говорил, что предпочел бы выдвигаться не от партии. В декабре прошлого года возможность самовыдвижения на выборах губернаторов кандидатам предоставили депутаты санкт-петербургского и астраханского заксобраний. О своем желании стать самовыдвиженцем заявлял врио главы Сахалина Валерий Лимаренко, а облизбирком готов внести на рассмотрение облдумы соответствующие поправки. В "Единой России" обещают помочь самовыдвиженцам от власти со сбором подписей.

— За ульяновскую внутреннюю политику ответит сын байкера — Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в рамках реформы правительства и администрации региона назначил главой управления внутренней политики 29-летнего Игоря Парфенова — сына известного ульяновского предпринимателя, президента регионального отделения байк-клуба "Ночные волки" Владимира Парфенова. По данным СМИ, Игорь Парфенов, работая в МВД, участвовал в оперативных разработках по делу экс-губернатора Никиты Белых, однако сам он это не подтверждает. Реформу управления губернатор объяснил задачами по реализации нацпроектов.

— Парламентский ремонт опять перестроился — Как стало известно "Ъ", масштабная реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 млрд руб и завершится в 2020 году. Изменения, внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), пятикратно повышают (с 710 млн руб до 3,4 млрд руб) ранее запланированные затраты на проект и на два года увеличивают сроки его реализации. Еще около 1 млрд руб в 2019 году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника — палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Подорожает с 1,69 млрд руб до 2,85 млрд руб и строительство нового корпуса Совета федерации. Стройки реализуются после отказа властей РФ от проекта парламентского центра на северо-западе Москвы, на создании которого было решено сэкономить.

— Бывшему вице-президенту "Росгосстраха" подсчитали стоимость акций — Как стало известно "Ъ", следственное управление ФСБ определилось с размером ущерба по уголовному делу бывшего вице-президента "Росгосстраха" (РГС) Сергея Хачатурова. Бизнесмен обвиняется в хищении акций страховой компании, стоимость которых следствие в итоге оценило в 6,1 млрд руб. Защита господина Хачатурова назвала проведенную следствием экспертизу, на основании которой был сделан такой вывод, некомпетентной, отметив при этом, что в сумму ущерба было включено и более 1 млрд руб., которые были уплачены государству после продажи ценных бумаг в качестве налога.

— Полицейских подвел интерес к янтарю — Как стало известно "Ъ", главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве завершило расследование громкого уголовного дела в отношении бывших сотрудников уголовного розыска УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Москвы. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, хищении партии янтаря-сырца у владельца магазина "Сувениры" и получении от него взятки за непривлечение к уголовной ответственности якобы за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней.

— Смена директора прошла со стрельбой — К длительным срокам лишения свободы приговорены семеро жителей Дагестана, устроивших бойню на рынке в Кизляре в октябре 2014 года. Тогда администратор рынка и его сообщники, недовольные сменой своего руководства, напали на нового директора и его сопровождающих. Один из них был убит, шесть человек получили огнестрельные ранения. С решением суда не согласились и защита, и прокуратура, которые уже обжаловали его в вышестоящей инстанции.

— Чекиста осудили за рыночные отношения — Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам заключения бывшего сотрудника ФСБ Петра Корюгина, который вместе с оперативником-полицейским и несколькими торговцами московского рынка "Садовод" пытался получить с одного из коммерсантов крупную сумму за непривлечение к ответственности за якобы хранение наркотиков. Его сообщники получили гораздо более мягкие наказания. Виновным чекист себя не признал и вместе с адвокатом обжалует приговор.

— Адвокатов освобождают от ценза оседлости — В Федеральной палате адвокатов (ФПА) заявили, что законопроект об адвокатской деятельности, принятый Госдумой в первом чтении 10 января, нуждается в доработке. В частности, норма о пятилетнем "цензе оседлости", направленная на борьбу с недобросовестными адвокатами, подрывает "авторитет всего профессионального сообщества" и должна быть исключена. В правительстве и профильном думском комитете ранее поставили под сомнение и другие положения проекта. Глава комитета Павел Крашенинников заверил "Ъ", что все предложения будут обсуждены на парламентских слушаниях до 8 февраля.

— Экстремизм попал в переплет — Как выяснил "Ъ", российские издательства вслед за СМИ стали включать в книги примечания о "запрете на территории РФ" различных организаций — от "Исламского государства" до "Свидетелей Иеговы" (запрещены в РФ). Так, издательский сервис Ridero потребовал от авторского коллектива добавить подобное примечание к стихотворению о том, как нацисты преследовали иеговистов. Одни издатели утверждают, что законодательство обязывает их печатать такие сноски, другие — что добавляют указание о запрете "по доброй воле".

— Бурейской ГЭС поможет бомбардировка — Более 20 специалистов и ученых в составе экспедиции проводят исследование оползня, который месяц назад перекрыл русло реки Буреи. Перекрытие реки грозит подтоплением трем населенным пунктам в Хабаровском крае и одному — в Амурской области, а также может создать проблемы Бурейской ГЭС. По распоряжению верховного главнокомандующего на место будет командировано около сотни военных инженеров и взрывников, которым предписано решить проблему либо путем подрывов затора из шурфов, либо авиабомбардировками.

— В названии Македонии осталось греческое слово — Македонский парламент поддержал переименование страны в Республику Северная Македония. Тем самым депутаты не просто утвердили соглашение с Грецией, ставящее точку в длившемся более четверти века споре о названии македонского государства, но и открыли Македонии дорогу в НАТО и ЕС. Теперь соглашение должны утвердить в парламенте Греции, но с этим вчера возникли трудности. В знак протеста против сделки из греческой правящей коалиции вышла партия "Независимые греки", и на голосование был поставлен вотум доверия правительству.

— Турция поддержала Украину с воздуха — Украинская армия в ближайшее время получит беспилотники, способные выполнять ударные функции. Это турецкие аппараты Bayraktar TB2, которые Анкара впервые применила в 2016 году. О подписании оружейного контракта, сумма которого не разглашается, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Комментируя сделку, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "Ъ", что "поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса". Опрошенные "Ъ" эксперты и источники в оборонной промышленности РФ отмечают, что эта покупка не внесет радикального перелома в расклад сил в зоне конфликта в Донбассе, однако позволит Киеву проводить "точечные операции", грозящие новой дестабилизацией.

— Напряжение подорожает — Минэнерго намерено более резко поднимать потолок цены на мощность на энергорынке: в 2022 году цену индексируют сразу на 15%, в 2024 году — еще на 5%. Это, по оценкам аналитиков, даст генерирующим компаниям страховку от снижения выручки по окончании предыдущего инвестиционного цикла, но увеличит нагрузку на потребителей в 2022–2031 годах на 247 млрд руб.

— Россияне запаслись техникой — Российский рынок бытовой техники и электроники с учетом трансграничного сегмента, по предварительным данным, вырос по итогам 2018 года на 18%, достигнув почти 1,8 трлн руб. Если в первом полугодии спрос поддерживал рост доходов населения, то к концу года — опасения по поводу роста курсов валют и повышения НДС. В 2019 году рост продаж замедлится по меньшей мере вдвое, до 7–8%, ожидают аналитики.

— Инвесторам предложили освежиться — Основатель DIY-сети "Старик Хоттабыч" Игорь Сосин может стать совладельцем компании Famous Amazing Brands (FAB), владеющей марками безалкогольных напитков Vanilla Flight и Anarchy. Интерес к проекту также проявляет "Аквалайф" — производитель "Напитков из Черноголовки". В обмен на 40% в капитале FAB хочет привлечь около $3 млн, которые планируется инвестировать в расширение бизнеса.

— "Росгосстрах" наполнил стакан — Банк России, возможно, продолжает оказывать финансовую поддержку связанному с ним негосударственному пенсионному фонду. НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" (сейчас — НПФ "Открытие") в самом конце минувшего года продал крупный пакет принадлежащих ему акций страховой компании (СК) "Росгосстрах". Сделки прошли через торги на Московской бирже, цена проданных через биржевой "стакан" бумаг составила около 8 млрд руб., с большой долей вероятности покупателями выступили банки — либо "Траст", либо "ФК Открытие" (оба принадлежат ЦБ).

— Блокчейн уходит от трейдинга — Как и предполагал "Ъ", статистика подтверждает, что в 2018 году идея быстрого заработка на криптовалютных проектах начала уходить в прошлое. Разработчики сосредоточились на не связанной с этим блокчейн-инфраструктуре, причем количество новых децентрализованных приложений за год утроилось. Лидерами стали отрасли, напрямую не связанные с трейдингом,— хранение данных, социальные сервисы, игры. Эксперты полагают, что тренд закрепится и будет определяющим в 2019 году.

— Начисленный перевес — Банк России обратил внимание на кредиторов, начисляющих проценты и неустойки после вступления в силу судебного решения о взыскании долга. По мнению регулятора, такая практика хоть и законна, но чревата чрезмерной долговой нагрузкой для граждан. ЦБ предлагает кредиторам в определенный момент фиксировать размер задолженности по потребительским кредитам. Подобные рекомендации много лет назад давал банкам и Минфин, однако с тех пор на фоне роста розничного кредитования и долгов населения они приобрели особую актуальность.

— Бензин утекает к нефтекомпаниям — Новый год на топливном рынке начался с очередного роста цен на бензин: стоимость топлива растет как в опте, так и в рознице. На фоне этого независимые АЗС, которые вынуждены устанавливать более высокие цены, чем нефтяники, начали терять клиентов: их отток в некоторых регионах в 2019 году может составить около 20%.

— Верховный суд расширил границы рынков — Подозревая компании в установлении монопольно высокой цены, ФАС обязана проводить анализ сопоставимых рынков и цен других компаний, даже если обвинения выдвинуты к естественной монополии. Такой вывод следует из постановления президиума Верховного суда (ВС) РФ, поддержавшего Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и отменившего 9,7 млрд руб. штрафа, наложенного на компанию ФАС. Юристы согласны с позицией суда, отмечая, что теперь монополиям станет проще оспаривать претензии ФАС.

— Риски поставили на поток — Вашингтон перешел к точечным угрозам немецкому бизнесу за поддержку проекта газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2"). Посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма местным компаниям, предложив им оценить связанные с проектом риски. О санкциях в США говорят все чаще, поскольку Германия продолжает считать Nord Stream 2 коммерческим проектом. По мнению экспертов, наиболее болезненным мог бы стать удар по подрядчикам строительства.

— Новый шопинг начался по-старому — Показатель Shopping Index (отражает, в частности, посещаемость торговых центров), который демонстрировал кратковременный рост в декабре, в начале года снова упал. В Москве снижение достигло почти 4%. Значительного роста продаж не заметили и ретейлеры: в предновогодний период и в сами праздники увеличение трафика и среднего чека оказалось невелико.

— "Вымпелком" сменил картинку — "Вымпелком" отключил от своей сети платного ТВ телеканалы семейств Discovery и Turner, которые в России распространяет совместное предприятие "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery, Inc. Партнеры не договорились о коммерческих условиях: каналы Discovery считаются одними из наиболее дорогостоящих и ранее пропадали и из "Триколор ТВ". Вместо них с 1 января "Вымпелком" вернул каналы группы Fox Networks, включая National Geographic.

— Двойные "Фармстандарты" — Производитель и поставщик лекарств "Фармстандарт" Виктора Харитонина начал судиться с компанией "Фармстандарты" из-за использования фирменного наименования. Последняя занимается поставкой медицинских изделий подведомственному Минздраву РФ Центру акушерства и гинекологии имени Кулакова. У господина Харитонина есть все шансы заставить ответчика изменить название, считают эксперты.

— "Яндекс" поработал на заказ — "Яндекс" впервые раскрыл число заказов через сервис доставки "Яндекс.Еда". За декабрь 2018 года оно составило около 1 млн, увеличившись в десять раз по сравнению с результатами, которые годом ранее показали интегрированные в "Яндекс" FoodFox и UberEats. Сервис остается вторым на российском рынке доставки еды, уступая принадлежащему Mail.ru Group Delivery Club, доля которого на рынке по итогам 2018 года достигла 44%.

— Крупнейшие банки повышают ставки ипотеки — Сбербанк повышает ставки ипотеки с 14 января, сообщили корреспонденту "Ведомостей" в отделении на юго-востоке Москвы и подтвердил человек, знающий это от сотрудников Сбербанка. Ставки поднимутся как на новостройки, так и на готовое жилье на 1 процентный пункт (п. п.), для кредитов с первоначальным взносом менее 20% – дополнительно на 0,2 п. п., конкретизировал менеджер отделения госбанка. "Сбербанк сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу", – ответил представитель Сбербанка на запрос "Ведомостей".

— Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора — Министр иностранных дел Японии Таро Коно в субботу прибыл с трехдневным визитом в Россию. Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году. МИД России отмечает, что российско-японские связи в последнее время оживились по многим направлениям, а товарооборот за 10 месяцев вырос на 18,2% до $17,58 млрд. В то же время, по мнению МИДа, "ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами".

— Суд вернул директору Росгвардии его иск к Навальному из-за выявленных нарушений — Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации директора Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному возвращен истцу. Соответствующая информация опубликована в воскресенье на сайте Люблинского суда Москвы. Такое решение суд принял в связи с тем, что Золотов не устранил в установленные сроки нарушения, допущенные при подаче искового заявления.

— Более половины россиян выступают за отставку правительства — Более половины россиян выступают за отставку правительства, следует из опроса "Левада-центра": в декабре 2018 г. об этом заявили 53% респондентов против 33% в ноябре 2016 г. Основные претензии к кабинету – его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).

— Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в "Северном потоке – 2" — Посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода "Северный поток – 2", сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag. По ее сведениям, в письмах, разосланных в начале января, посол предупредил, что "фирмы, сотрудничающие с российским энергетическим экспортным сектором, участвуют в том, что может повлечь за собой значительные санкционные риски". Представитель Гренелла заявил Bild, что эти послания "не следует понимать как угрозу", они лишь "ясно выражают позицию США". Позже газета Handelsblatt опубликовала полный текст писем, в которых, в частности, говорится, что "Северный поток – 2" подрывает энергетическую безопасность Европы и Украины и дает дополнительный инструмент политического влияния России. Письма были направлены фирмам Wintershall и Uniper, уточняет Handelsblatt.

— Повышение НДС столкнулось со слабым спросом — Инфляция с 1 по 9 января 2019 г. составила 0,5%, сообщил Росстат. Это рекордные темпы с начала июля 2015 г.: тогда инфляция ускорилась до 0,7% в связи с повышением тарифов на услуги ЖКХ. Среднесуточный рост цен в первую неделю января по сравнению с декабрем увеличился почти вдвое, при том что многие производители повысили цены еще перед новым годом, констатирует директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов: если такие темпы сохранятся до конца месяца, по итогам января цены вырастут на 5,8% год к году. Пока исходя из недельных данных годовая инфляция ускорилась до 4,6% с декабрьских 4,3%. В последний раз такая годовая инфляция наблюдалась в феврале 2017 г.

— Китай снижает цели по росту экономики — Китай планирует снизить целевое значение роста ВВП до 6–6,5% в 2019 г., сообщает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с политикой руководства страны. В прошлом году цель была "около 6,5%". Экономика замедляется на фоне продолжающегося торгового конфликта с США и снижения спроса на внутреннем рынке.

— Во вторник Центробанк вернется на валютный рынок — Во вторник Центробанк собирается возобновить покупку валюты по бюджетному правилу – на 15,6 млрд руб. в день до 6 февраля. Всего будет потрачено 265,8 млрд руб., сообщил Минфин в пятницу. Это минимальная сумма с апреля 2018 г., когда на покупку валюты было направлено 240,7 млрд руб.

— Сумеет ли Huawei выиграть у Samsung — Каждый третий смартфон, купленный в прошлом году в России, выпущен Huawei. По количеству проданных в мире смартфонов Huawei в прошлом году обогнала Apple, но пока не сместила с 1-го места Samsung. Но на рынке телекоммуникационного оборудования она первая.

— Европа даст "Газпрому" шанс — "Газпром" в 2018 г. установил третий подряд рекорд экспорта в Европу и Турцию – свыше 200 млрд куб. м, и в ближайшие пять лет может увеличить и поставки, и долю европейского рынка.

— Сбербанк поспешил сообщить о начале работы с Единой биометрической системой — 11 января Сбербанк сообщил, что с 31 декабря собирает биометрические данные россиян для государственной Единой биометрической системы (ЕБС) в 2700 своих отделениях, в том числе более чем в 100 офисах в Москве. Это соответствует 20% сети, заявил банк. Подключить к ЕБС к концу года именно такой процент отделений ЦБ требовал от всех банков. Полный список подразделений, работающих с ЕБС, Сбербанк опубликовал на сайте. Так же поступил и ЦБ, ставший одним из инициаторов создания системы. Оператор ЕБС – "Ростелеком".

— Лоукостер "Победа" стал четвертым по величине авиаперевозчиком в России — "Аэрофлот" запустил своей лоукостер в декабре 2014 г., в 2015 г. "Победа" вышла на 7-е место по перевозкам пассажиров среди российских авиакомпаний, в 2016 г. – на шестое. Но пробиться в топ-5 "Победа" долго не могла – слишком велико было отставание от "Уральских авиалиний" и Utair.

— Европейские дипломаты поддержали снятие санкций США с компаний Дерипаски — Послы Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Италии и Швеции, а также представитель Евросоюза в США направили лидеру демократической партии в сенате Чаку Шумеру и руководителю комитета по международным делам палаты представителей демократу Элиоту Энгелю коллективное письмо, в котором поддержали инициативу американского минфина по снятию санкций с компаний En+ и UC Rusal Олега Дерипаски. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст письма, документ также имеется в распоряжении ТАСС и "Интерфакса" (последние два называют в числе подписантов и Ирландию, где располагается крупнейший в Европе глиноземный завод UC Rusal).

— Управляющие компании фондов "Сафмара" требуют 16,7 млрд рублей с "ФК Открытие" — Управляющие компании фондов Михаила Гуцериева требуют с национализированного банка "ФК Открытие" 16,7 млрд руб. "Бинбанк", объединенный с "ФК Открытие", не выкупил облигации "Открытие холдинга".

— Бензин резко подорожал на бирже — За первую неделю торгов в 2019 г. бензин оптом резко подорожал. Стоимость тонны Аи-92 выросла на 11% до 43 086 руб. к уровню 24 декабря 2018 г., за тот же период на 14,3% подорожал Аи-95 – до 44 226 руб., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ, цены указаны для европейской части). Зимнее дизтопливо, наоборот, подешевело на 2% до 53 779 руб. за тонну.

— Часовой пояс — Условия жизни на Дальнем Востоке должны стать лучше, чем в среднем по России. В этом состоит основная задача нацпрограммы развития региона. Об этом и многом другом в интервью "РГ" рассказал Юрий Трутнев.

— Пустят ли домашний бутерброд в школу — Проекты новых СанПиНов должны изменить ситуацию с питанием в школах и детских садах. Как рассказала Анна Попова, очень важно обеспечить комфортные и безопасные условия питания всем детям, с учетом их индивидуальных особенностей.

— Льготы в прямом доступе — На сайте Пенсионного фонда России запущен сервис, при помощи которого можно оформить справку, подтверждающую предпенсионный статус гражданина. Для этого достаточно войти в свой личный кабинет на сайте фонда.

— Ставки на квартиру — Минстрой России планирует поддержать покупательский спрос на жилье, если ипотечные ставки повысятся и окажут негативное влияние на рынок недвижимости. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

— Они всегда возвращаются — Россияне стали чаще пользоваться возможностью сэкономить на налогах с помощью специальных вычетов. ­Самый популярный — стандартный вычет на ребенка, однако по суммам лидируют имущественные вычеты.

— Сила воды — Президент РФ провел беседу с председателем правления — гендиректором "РусГидро". Николай Шульгинов попросил поддержать планы модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке.

— По курсу бигмака — Рубль в очередном индексе бигмака, который раз в полгода публикует британский журнал The Economist, стал самой недооцененной по отношению к доллару валютой. Доллар переоценен к большинству валют как никогда за последние три десятилетия.

— Бизнесу сделают визу попроще — Специалисты и менеджмент иностранных компаний смогут получать российские визы по упрощенной процедуре и сразу на пять лет, а не на один год. Соответствующий проект поправок опубликован для общественного обсуждения.

— Клиента надо знать в лицо — Сбербанк начал сбор биометрических данных для удаленной идентификации в 20% отделений, обслуживающих физлиц. Клиенты, сдавшие биометрию в одном из банков, могут открывать вклады, оформлять кредиты и делать переводы в других кредитных организациях, ни разу их не посетив.

— Вижу, кто идет — О расширении в городе системы распознавания лиц людей сообщил на своей на странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что в этом году интеллектуальные видеокамеры смогут узнавать в лицо пешеходов.

— Штрафы не в счет — Банк России рекомендовал кредиторам прекращать начисление процентов и неустоек, если они получили судебный акт о взыскании задолженности. Рекомендации в первую очередь адресованы МФО, ломбардам и кредитным потребительским кооперативам.

— Самолеты разводят с домами — Минтранс разработал поправки в Воздушный кодекс, которые обяжут согласовывать возведение каких-либо построек рядом с аэродромами с их операторами и ведомствами, которые имеют отношение к ним.

— ЗАГС-онлайн — Правительство определило порядок, перечень и сроки предоставления госорганам и гражданам сведений о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином реестре ЗАГС. Получить сведения о браке или рождении можно будет в течение дня.

— Девять по цене десяти — С нового года на прилавках магазинов появилась нестандартная упаковка яиц — на девять штук. "РГ" попыталась выяснить, что это — ответ на запрос потребителей или сознательная попытка сэкономить.

— Сметана без обмана — В России изменились требования к маркировке молочной продукции. Благодаря им потребители смогут уже по упаковке легко отличить, есть ли в продукции растительные заменители молочного жира.

— Из кого выйдет долг — Новые условия работы микрофинансовых организаций в 2019 году при сниженном потолке суммы долга заемщика и ограниченной ставке могут затормозить рост объема выдач займов. Аналитики допускают, что возможно и изменение продуктовой линейки рядом компаний.

— До Таллина недалеко — В 2019 году Люксембург с населением 600 тысяч человек может стать первым в мире государством, в котором общественный транспорт будет полностью бесплатным.

— Пистолеты у бака — Повышение ставок акцизов на бензин при прочих равных условиях приведет к его удорожанию более чем на три рубля на литр. К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра при правительстве РФ в ежемесячном энергобюллетене.

— Восстановлению не подлежит — В Париже при взрыве газа в булочной погибли 4 человека, около 50 получили ранения. Взрывная волна была настолько мощной, как рассказали в столичной пожарной службе, что "распространилась на четыре ближайшие улицы в радиусе ста метров".

— Море вернуло — Сильный отлив у северного побережья Франции обнажил остов немецкой подводной лодки UC-61, погибшей во время Первой мировой войны — ее обнаружили примерно в 100 метрах от берега.

— Принес нож в больницу — Трагическое происшествие расследует прокуратура немецкого города Бад-Кройцнах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц совместно с полицией Майнца. Речь идет о бесчеловечном нападении на беременную женщину, совершенном мигрантом из Афганистана. Совместное заявление двух ведомств, проливающее свет на эту жуткую историю, опубликовано на сайте Presse Portal.

— День "желтых" протестов — В Париже день "желтых" протестов прошел по общему мнению более или менее спокойно. В этом заслуга сил правопорядка, которых в город на Сене было немало — пять тысяч полицейских и жандармов, не считая 14 бронетранспортеров, которые так и не пригодились. Но не только.

— Холостой выстрел — Законопроект о выходе США из ООН, который внес в конгресс республиканец Майк Роджерс, не имеет будущего. Действия Роджерса — не более чем ловля рыбки в мутной воде на фоне охватившего страну шатдауна и затянувшейся перепалки президента со своими оппонентами.

— Рубль в курсе — Банк России возобновит регулярные покупки валюты в резервы правительства. О том, какой эффект они окажут сейчас, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал в интервью "РГ".

— С чужого плеча — В России стали популярными бесплатные ярмарки — "дармарки" и "фримаркеты", где люди обмениваются одеждой. Те вещи, которые остались неразобранными, отправляют в пункты приема или на переработку.

— Счет пошел на звезды — В этом году вступят в силу изменения, согласно которым вводится поэтапная обязательная классификация отелей. Для каждой категории будут определены площади номеров, их наполнение и перечень услуг, которые туристы могут получить.

— Уха первой свежести — Изменения, регулирующие вылов рыбы, вступили в силу в 2019 году. Нововведения, главным образом, поддерживают рыбаков, поставляющих продукцию на прилавки российских магазинов, а не за границу.

— Победить бараки — Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев открыл в Кургане новый этап реализации нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Чистая вода". Только на расселение из аварийного жилья будет направлено более 507 миллиардов рублей.

— Зимой и летом в одно время — Сегодня устанавливается единое время ограничения передвижений грузового транспорта по столице. Отныне грузовики не смогут въезжать в пределы МКАД с 06:00 до 22:00 вне зависимости от дня недели и времени года.

— Большое пополнение — Новый год молодая многодетная семья Александра и Ольги Баланичевых из Вологды встретила в новой четырехкомнатной квартире.

— Обращение с "цифрой" — Мэрия Нижнего Тагила запустила интернет-сервис "Городской контроль" для оперативного решения насущных проблем горожан. Власти переняли опыт Москвы, где успешно работает онлайн-ресурс "Наш город".

— Репортаж с края света — Больше 17 тысяч аборигенов Ямала и сегодня, как и столетия назад, кочуют вместе со стадами оленей. Они живут в чумах, шьют одежду из шкур, сшивая их жилами оленей. Человек из мегаполиса в таких условиях и суток не проживет, не зря же Ямал с ненецкого означает — "край света".

— Смерть после "смерти" — В морг Белогорской ЦРБ ритуальная служба привезла еще живую женщину. Ранее ее "смерть" констатировал участковый инспектор полиции, хотя делать это должны только медицинские работники. Сейчас следователями проводится проверка.

— Открытый урок — Десять новых магистерских программ откроются в МГУ имени Ломоносова. Об этом на Дне открытых дверей рассказал Виктор Садовничий. В частности, это программы "Медиакоммуникации в международных отношениях" и "Театральное искусство: исполнительство и режиссура".

— "Удав" наконец доползает до серии — Настоящей сенсацией можно считать новость о том, что успешно завершены госиспытания нового пистолета, разрабатывавшегося по теме "Удав".

— Направленный взрыв — В понедельник самолеты Минобороны начнут перебрасывать в Хабаровский край специальное оборудование, которое необходимо для ликвидации последствий обвала в районе Бурейского водохранилища. В этой операции задействуют Ил-76, Ан-124 "Руслан", а также вертолеты.

— Оформил кредит без возврата — Московские полицейские задержали сотрудника банка, подозреваемого в хищении более 2 млн руб. из кредитной организации. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

— Новости и фейки — Сегодня в стране отмечают День российской печати. О том, что собой представляет информация в современном мире, как она влияет на общество и государство рассказал журналист Дмитрий Киселев.

— Стенка на стену — Шатдаун, разразившийся в США из-за противостояния Дональда Трампа с демократами, побил исторический рекорд. В понедельник счетчик должен перевалить за 23 дня. Судя по опросам общественного мнения, пока американский лидер проигрывает информационную войну оппонентам, но не торопится идти на уступки. Ситуация в Вашингтоне в некоторой степени играет на руку Москве: американцы заняты своими заботами и не торопятся вводить новые санкции. А президента снова подозревают в действиях в интересах России.

— "За три года вся банковская розница перейдет в "цифру" — Банки должны превратиться в открытые экосистемы, а тем, кому не хватит ресурсов, поможет регулятор. Об этом в интервью "Известиям" рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. По его прогнозу, у финансовых организаций появятся общие реестры сомнительных контрагентов, гарантий, аккредитивов и векселей. Последним препятствием на пути цифровизации станет судебная система, требующая бумажных документов.

— Грозят интервенцией — С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 за доллар, предполагают некоторые из опрошенных "Известиями" экспертов. Другие прогнозируют, что в случае сохранения высоких котировок нефти национальная валюта может даже укрепиться.

— Чтобы не накрылось газом — Трагедия в Магнитогорске, унесшая жизни 39 человек, вновь поставила вопрос безопасного использования газа в домах. В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагают устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. Об этом "Известиям" рассказала автор готовящихся поправок в законодательство, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Инициативу парламентария уже поддержали в "Газпроме". Минстрой, в свою очередь, настаивает на увеличении содержания одорантов в газе, чтобы запах был более заметен, что позволит быстрее выявлять утечку. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, нужны более действенные меры. Дорожную карту по повышению безопасности потребителей бытового газа, направленную в правительство летом 2018 года, планируется рассмотреть в ближайшее время.

— Работа с драйвом — Реализация нацпроекта по увеличению производительности труда к 2021 году увеличит ВВП на 1 процентный пункт. Об этом "Известиям" рассказала директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития Юлия Урожаева. В ближайшее время данный показатель станет одним из основных драйверов роста экономики страны. При этом потенциал увеличения эффективности труда на предприятиях зависит в основном от конъюнктуры сбыта продукции — главным образом на внешних рынках, считают эксперты. По их мнению, несмотря на общую пользу нацпроекта, достичь запланированных показателей удастся только при условии расширения экспорта.

— Дальневосточное потепление — На Дальнем Востоке будут построены новые и модернизированы действующие объекты тепловой энергетики. Для осуществления этой программы необходимо установить для компаний норму доходности 14%, считает генеральный директор энергетического холдинга "РусГидро" Николай Шульгинов. Ранее подобные меры уже принимались при реализации проектов модернизации в других регионах страны. С просьбой поддержать это предложение руководитель госкомпании обратился к президенту Владимиру Путину во время встречи в Кремле.

— Не забывайте свои базы — В Дамаске потребовали от Вашингтона закрыть военную базу Эт-Танф и вывести все без исключения американские вооруженные формирования с территории Сирии. Об этом "Известиям" заявили в пресс-службе правящей партии Баас. В посольстве США, сославшись на госсекретаря Майка Помпео, сообщили: в ближайшей перспективе американцы продолжат охранять регион совместно с иорданскими военными. В будущем база может перейти под контроль Турции либо остаться под управлением частной военной компании, заявил "Известиям" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Россия в этом вопросе поддерживает решение Дамаска, подчеркнул член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Икра по-черному — Иностранные туристы, использующие систему tax free, в среднем оставляют в российских магазинах по 100 тысяч рублей. Об этом "Известиям" рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проектом, который позволяет покупателям вернуть сумму уплаченного НДС, с апреля 2018-го воспользовались путешественники из 180 государств, самыми активными оказались китайцы. Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры.

— "Меня мучают боли" — Меньше месяца остается до возможного освобождения из СИЗО Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в причинении легкого вреда здоровью главе департамента Минпромторга Денису Паку и главе ФГУП "НАМИ" Сергею Гайсину. Суд должен вынести свое решение 8 февраля. Сразу после новогодних каникул следственный изолятор Бутырской тюрьмы посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Выяснилось, что Александр Кокорин мучается болями в травмированном колене, не обращается за медицинской помощью и принципиально не ест тюремную пищу.

— Спаянные одной цепью — Ученые Курчатовского института опубликовали первую в нашей стране научную монографию, посвященную построению робосоциумов — групп роботов, наделенных способностью социального взаимодействия друг с другом. В ней излагаются результаты ведущихся в институте исследований, которые позволят создавать независимые автономные группировки машин. Благодаря командному поведению они способны выживать в агрессивной окружающей среде и выполнять разные задачи: добывать ресурсы, патрулировать территорию, охранять диких животных. Кроме того, подобные исследования, по мнению ученых, позволят выявить неизвестные ранее закономерности социального поведения людей и помогут, в частности, создать новые инструменты управления сообществами.

— Бери от Солнца всё — В России создан инновационный солнечный модуль для автономных потребителей с концентратором энергии и системой слежения за Солнцем. Это устройство преобразует солнечное излучение в электрическую и тепловую энергию в полтора раза эффективнее существующих российских и зарубежных аналогов: оно производит на 50–70% больше тепловой энергии и на 30% — электрической. Установка может быть использована в частных домах или небольших фермерских хозяйствах.

— Антимикробная неотложка — Разработан экспресс-метод анализа инфекций, позволяющий распознавать опасные микробы и выявлять антибиотики, к которым они устойчивы, в десять раз быстрее, чем сейчас. Подобная процедура сегодня занимает почти неделю. Миниатюрная портативная лаборатория поможет медикам в течение всего нескольких часов подобрать больному антибиотик, который гарантированно убьет инфекцию.