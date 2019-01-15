МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), где будут подведены итоги работы за 2018 год, а также рассмотрены новые проекты, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства не в первый раз проведет заседание набсовета АСИ. В прошлом году оно состоялось в Самаре, где обсуждались итоги работы за шесть лет.

"Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Планируется, что на заседании будут подведены итоги работы АСИ за 2018 год, а также рассмотрены новые проекты, реализовать которые Агентство намерено в 2019-2021 годах", — говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, среди проектов — поддержка городских сообществ и их лидеров, предлагающих решения актуальных проблем городского развития, создание цифровой платформы по работе с обращениями предпринимателей, а также системные меры по развитию в стране технологического предпринимательства.

Агентство стратегических инициатив было создано в 2011 году. Идея его создания принадлежит Путину, который возглавлял на тот момент правительство РФ. Агентство задумывалось как всероссийский "инкубатор" бизнес-проектов и одновременно социальный лифт, который бы дал возможность молодежи реализовывать свои идеи, пробиваться через бюрократические барьеры, чтобы разрубить "гордиев узел" многолетних российских проблем и поддержать, прежде всего, начинающих бизнесменов.

На заседании набсовета в прошлом году Путин отметил работу Агентства в снятии барьеров, что открывает дорогу для реализации тысяч идей в предпринимательстве, создании передовых технологий, в образовании и социальной сфере. Он также обратил внимание, что в рамках национальной технологической инициативы нужно обеспечивать условия для быстрого внедрения новых разработок в производство, поддерживать стартапы, высокотехнологичные компании, создавать прорывные продукты, в том числе в сфере цифровой экономики, содействовать их выходу на глобальные рынки.

Глава государства также говорил о необходимости продолжать работу по развитию профессиональных компетенций, соответствующих потребностям технологического прорыва, задачам цифровой экономики, а также важности оказания содействия регионам во внедрении целевых моделей улучшения бизнес-среды.

Особые усилия, по словам главы государства, нужно уделять поддержке социальных инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, в том числе, в части создания комфортных условий для граждан с ограниченными возможностями по здоровью.