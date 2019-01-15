БРЮССЕЛЬ, 15 янв /ПРАЙМ/. Интерес к водке в Европе сейчас на подъеме, поэтому торговое представительство РФ в Бельгии будет стараться продвигать новых российских производителей премиальных сортов этого напитка на европейский рынок, рассказал в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Бельгии Анатолий Горшков.

"Кроме того, (в Европе – ред.) есть интерес к водке, и он сейчас на подъеме. И мы не хотим упустить эту возможность. Мы будем пытаться продвинуть новых российских производителей премиальных сортов водки на европейский рынок", — сказал он.

По его словам, сам бельгийский рынок небольшой, хотя в стране развитая промышленность. Торгпред также отметил, что Бельгия — это один из логистических пунктов входа в Европу, отметил торгпред.