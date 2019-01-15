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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Счета не столь отдаленные — Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть решена. По итогам анализа ФАС, ЦБ и Минфина такие комиссии признаны недопустимыми, а Сбербанк по сути признан монополистом с долей 94% всех переводов. В результате предложено законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит 3 руб.

— Господдержка взаймы — Инициированная вице-премьером Дмитрием Козаком реформа господдержки промышленности опять меняется, на этот раз из-за рисков претензий в рамках ВТО. Вместо универсальной субсидии компаниям под обязательства по экспорту теперь предполагается выдача займов на срок до 15 лет. Выдавать займы будет Фонд развития промышленности (ФРП) Минпромторга, в первые шесть лет ставку приравняют к ставке ОФЗ, далее она составит 1%. В результате, отмечают промышленники, в первые годы ставка окажется выше, чем за рубежом. Но именно это, уточняют юристы, избавит от вопросов со стороны ВТО.

— "Так четко и системно наша работа строится, пожалуй, впервые" — Назначение министра финансов Антона Силуанова первым вице-премьером в новом правительстве стало главной и мало кем ожидаемой новостью мая 2018 года. В интервью "Ъ" он рассказывает о том, что, с его точки зрения, стоит считать результатом работы новой команды за первые месяцы ее работы.

— Настоящую личность защитит ЦБ — Банк России начал работу над нормативными документами, применение которых поможет защитить граждан от мошеннического использования их биометрических данных. В частности, планируется описать порядок действий банка и его клиентов на случай негативного развития событий. Как признавал сам регулятор, это маловероятные, однако полностью не закрываемые риски.

— Мусор федерального значения — Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании — единого мусорного оператора с обширными регуляторными и финансово-экономическими полномочиями. Госкомпания с функциями министерства в том числе будет готовить проекты законов, распоряжаться бюджетными деньгами, строить объекты инфраструктуры и оказывать услуги в области управления отходами. При этом госмонополист сможет входить в капитал компаний отрасли — вплоть до стопроцентного участия. Иными словами, в России начался очередной передел отрасли управления отходами в пользу федеральной монополии.

— Нацменьшинствам прописали средства и квоты — Совет Европы (СЕ) приветствует поддержку национального многообразия в России, но считает, что права нацменьшинств, в частности в области образования, продолжают нарушаться. Об этом говорится в экспертном докладе консультативного комитета СЕ, который будет представлен сегодня и с которым ознакомился "Ъ". В российском правительстве тем временем заверили, что "заключения и выводы экспертов во многом основаны на личных суждениях и пристрастиях", а рекомендации "беспочвенны".

— Из лучших школ выведут середняков — Российская академия наук (РАН) и Министерство просвещения планируют передать около сотни ведущих школ из муниципального подчинения в региональное. По словам президента РАН Александра Сергеева, это необходимо, чтобы учителя смогли сконцентрироваться на работе с одаренными детьми, а не со среднестатистическими школьниками. Глава РАН уже обсудил эту инициативу с Владимиром Путиным. В Министерстве просвещения пока не смогли рассказать "Ъ" о деталях проекта.

— Законодатели ищут связь с правительством — Представители Генпрокуратуры и Минкомсвязи на расширенном заседании комитета Госдума по информполитике раскритиковали законопроекты, которые запрещают распространять фейковую информацию в СМИ и выражать "явное неуважение" к органам государственной власти в интернете. Авторы обоих документов защищали свои инициативы, ссылаясь на международный опыт. Глава комитета Леонид Левин сказал, что судьба законопроектов "во многом будет зависеть от позиции правительства". Позиция Белого дома может быть подготовлена в течение недели, говорит источник "Ъ".

— Валентин Коновалов получил частичное удовлетворение — Глава Хакасии Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву. После победы коммуниста в первом туре выборов губернатора господин Леонтьев заявил, что избирательная кампания Валентина Коновалова финансируется холдингом РуТЭК и входящим в него угольным разрезом "Аршановский", чью деятельность не раз критиковали коммунисты. Поскольку ответчик даже не стал доказывать это утверждение в суде, тот встал на сторону главы региона. Он так и не подал второй иск к господину Леонтьеву, назвавшему его "дебилом".

— NASA там и не бывало — Как стало известно "Ъ", вчера состоялся телефонный разговор между гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и главой NASA Джимом Брайденстайном. В ходе разговора последний получил предложение официально посетить Россию. Их личная встреча должна была произойти в феврале в США, но она сорвалась из-за позиции американских сенаторов. В "Роскосмосе", несмотря на инцидент, рассчитывают на продолжение сотрудничества.

— Муфтия Ингушетии заподозрили в психологическом терроризме — Главу Духовного управления мусульман (ДУМ) Ингушетии Ису Хамхоева исключили из Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), обвинив во вмешательстве в государственные дела и "психологическом терроре" в отношении представителей республиканских властей. Сам господин Хамхоев считает, что такое решение в КЦМСК приняли под давлением властей, и связывает случившееся с конфликтом с главой республики Юнус-Беком Евкуровым, который "давно добивается смещения нелояльного ему муфтия". Глава Ингушетии ранее не раз заявлял, что считает недопустимой "политизацию проповеднической деятельности в мечетях республики".

— Роспотребнадзор победил супергероя — Комикс всемирно известного американского издательства Marvel Comics о супергерое Дэдпуле был подвергнут цензуре при печати в России. Как стало известно "Ъ", издательство "Комильфо" после консультации с экспертом Роспотребнадзора отказалось от публикации одной из глав — о борьбе Дэдпула с отрицательным персонажем-неонацистом. В комиксе высмеиваются антисемитизм и теории заговора, однако эксперт Роспотребнадзора посчитал, что его сюжет пропагандирует нацизм, добавив, что "холокост, нацизм и расизм не могут быть объектом сатиры и юмора". В Российском еврейском конгрессе не поддержали запрет комикса, заявив, что искусство не может быть пропагандой, а "шутить можно по самым разным поводам", и привели в пример шутку московского раввина про газ в Освенциме.

— В разговорах о "Сумме" ни слова о вымогательстве — Как стало известно "Ъ", столичная полиция после почти двухлетнего расследования прекратила громкое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора издательской компании "ИДР-Формат" Евгения Фельдмана и заместителя главного редактора входившего в него журнала "Компания" Андрея Красавина. Они обвинялись в вымогательстве $200 тыс. у руководства группы "Сумма" за непубликацию критических заметок. Пока шло расследование, глава "Суммы" Зиявудин Магомедов и люди из его ближайшего окружения сами оказались в СИЗО за организацию ОПС или участие в нем. Между тем лингвисты не нашли в записях переговоров журналистов с представителями "Суммы" требований о передаче денег, а, более того, даже усмотрели в словах последних элементы провокации.

— Брянских вернули присяжным — Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела предполагаемых участников преступного сообщества, развязавших, по версии Следственного комитета России (СКР), гангстерскую войну в трех областях России. Ранее большинство подсудимых уже были оправданы присяжными, но Генпрокуратура доказала в Верховном суде, что адвокаты, оказывая на них давление, могли сформировать у заседателей негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов.

— Молдавский Борман завалил Россию гашишем — Как стало известно "Ъ", Молдавия является не только крупным поставщиком овощей и фруктов в Россию, но и гашиша. Тверской суд Москвы санкционировал вчера заочный арест четырех уроженцев этой страны, обвиняемых в организации преступного сообщества (ОПС) и участии в нем для контрабанды наркотиков в РФ. Их лидера Олега Прутяну (Борман) сейчас судят в Молдавии.

— Россия и Япония пустились в расхождения — Завершающий визит в Москву глава МИД Японии Таро Коно и его российский коллега Сергей Лавров провели вчера переговоры по Курилам и мирному договору. Несмотря на призыв Таро Коно сделать 2019 год "историческим", его визит выявил нарастающие трудности диалога Москвы и Токио перед намеченной на 22 января встречей президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. По итогам переговоров Сергей Лавров признал наличие "существенных разногласий". Таро Коно, отказавшись от совместной пресс-конференции с российским коллегой, ограничился закрытым брифингом для японских СМИ. По мнению опрошенных "Ъ" дипломатов и экспертов, "окно возможностей" для исторических договоренностей между Москвой и Токио может закрыться.

— Генсек имеет значение — В намеченных на июнь выборах нового генсека Совета Европы появилась интрига, напрямую затрагивающая интересы России. На пост, который готовится покинуть комфортный для Москвы Турбьорн Ягланд, претендует давний критик Кремля экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, активно поддерживаемый Киевом и совсем не устраивающий РФ. Хоть как-то повлиять на исход выборов российские парламентарии могут, только вернувшись к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Предпосылок для этого пока нет, а сценарий, при котором Россия совсем покинет Совет Европы, становится все более реальным.

— Перетягивание каратов — Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сменивший правившего 30 лет Роберта Мугабе, прибыл в Москву с первым официальным визитом. А во вторник, 15 января, он станет первым зарубежным лидером, с которым встретится Владимир Путин в новом году. Две страны, находящиеся под западными санкциями, планируют расширение сотрудничества. Зимбабвийский лидер уже пригласил вернуться в свою страну компанию АЛРОСА. С подробностями — корреспондент "Ъ" Галина Дудина

— Квоты грузят сейнерами — Порядок распределения 20% всех квот на вылов рыбы под проекты строительства судов и заводов может быть пересмотрен: в Минсельхозе задумались о поэтапном расширении механизма. Рыбопромышленники предупреждают, что инициатива может привести к убыточности части реализуемых инвестиционных проектов и грозит ухудшением условий финансирования отрасли.

— За новые ТЭС разрешат не платить — По данным "Ъ", правительство готово лишить генерирующие компании ключевой привилегии при работе на оптовом энергорынке — части гарантий оплаты мощности по обязательным инвестконтрактам. Потребители смогут расторгать инвестиционные договоры на поставку мощности (ДПМ), по которым их платеж значительно выше, в том числе в рамках новой программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. Промышленность не раз пыталась разорвать старые ДПМ, но безуспешно. Вместе с тем эта идея осложняет задачу Минэнерго убрать риски рыночных штрафов для генкомпаний, закупающих пилотные образцы российских газовых турбин.

— Роутеры прокачают пошлинами — Правительство поручило разработать меры поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования, чья доля на внутреннем рынке сейчас не превышает 6–8%. Среди инициатив — повышение ввозных таможенных пошлин, льготный режим налогов и страховых взносов и создание единого реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Но борьба с конкуренцией может привести к росту стоимости и снижению качества продукции, подчеркивают иностранные производители и эксперты.

— Комиссиям не хватает капитала — Для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, 2018 год стал худшим за 16 лет. По данным агентства Refiniti, их комиссионные доходы с трудом перешли отметку $170 млн, что вдвое ниже показателя 2017 года. Из-за сохраняющейся геополитической неопределенности эксперты сомневаются в восстановлении рынка акционерного капитала. При этом конкуренция на единственном открытом рынке — долговом — будет обостряться.

— "Транснефть" отказалась от чужой валюты — "Транснефть" продолжает активно уменьшать долговую нагрузку. За 2018 год компания полностью избавилась от валютных займов и погасила около 80 млрд руб., а в 2019 году планирует довести уровень задолженности до 534 млрд руб. По мнению экспертов, такая стратегия снижает валютные и санкционные риски, а низкие ставки делают выгодными рублевые заимствования. Однако далеко не все госмонополии придерживаются сходной политики, например, "Газпром" сохраняет многовалютную структуру долгового портфеля.

— В "Будущее" идет антикризисная команда — Из НПФ Сбербанка в НПФ "Будущее" переходит ряд топ-менеджеров. Один из них возглавит проблемный фонд. Бывший гендиректор крупнейшего НПФ Галина Морозова перетягивает на новое место работы свою бывшую команду. Им придется разбираться с плачевным положением, в котором оказался пенсионный бизнес Бориса Минца.

— Конструкторов позвали в Большой Камень — Как выяснил "Ъ", дальневосточная верфь "Звезда" (принадлежит консорциуму "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка) резко наращивает число конструкторов в дочернем СП с корейской Hyundai "Звезда-Хендай". На базе СП в Приморье должен быть создан полноценный инжиниринговый центр, отвечающий за создание рабочей документации для производства. Собеседники "Ъ" в отрасли ожидают оттока кадров из КБ в европейской части России: на "Звезде" традиционно предлагают более высокие зарплаты. Но часть судостроителей считают, что выгоднее будет формировать команду из выпускников местных вузов, чтобы не допустить обратного оттока кадров.

— ТНТ подает радиосигнал — Совместная компания холдинга "Газпром-медиа" и владельца Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК) Александра Карманова готовит к запуску новую эфирную радиостанцию — "ТНТ Music Radio". Она уже два года вещает в интернете, а выход в эфир начнет с киргизского Бишкека, а также Краснодарского края. По формату станция конкурирует с другими проектами того же "Газпром-медиа" — NRJ и Like FM, отмечают участники рынка.

— НОВАТЭК пошел на третий завод — НОВАТЭК, недавно запустивший на полную мощность завод по сжижению газа "Ямал СПГ" и продолжающий проработку еще одного — "Арктик СПГ 2", задумался о новых проектах. Компания зарегистрировала для работы в Ямало-Ненецком АО ООО "Обский СПГ". Пока неясно, какие месторождения и когда будет разрабатывать новое ООО, но на очереди освоение Северо-Обского лицензионного участка, где недавно НОВАТЭК сделал крупное открытие.

— Экс-глава "Роснефти" поспешил на выкуп — Бывший президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов хочет снизить долг своей Alliance Oil Company, предложив владельцам ее евробондов выкупить их с дисконтом. В компании это объясняют опасностью новых санкций, которые могут затруднить расчеты в валютах. Но плановый срок погашения евробондов в начале марта, и эксперты замечают, что выкуп облигаций за два месяца до погашения должен оправдываться высокими рисками и обычно выполняется с премией к рыночной цене в 1–3 процентных пункта.

— Счета не столь отдаленные — Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть решена. По итогам анализа ФАС, ЦБ и Минфина такие комиссии признаны недопустимыми, а Сбербанк по сути признан монополистом с долей 94% всех переводов. В результате предложено законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит 3 руб.

— Издатели печатают новые ценники — В 2018 году пресса в российской рознице подорожала в среднем на 19,8% при общем уровне инфляции в 4,2%. Такая динамика вызвана ростом цен на бумагу и сокращением рекламных доходов, объясняют эксперты. В этом году цены, скорее всего, продолжат расти: их повышение пока не компенсировало рост затрат издателей.

— Intersport финишировал в России — Швейцарские бренды по продаже спортивной одежды — The Athlete"s Foot и Intersport окончательно уходят с российского рынка. Компания "Иохастон", которая использовала эти марки по франшизе, запустила процесс своей ликвидации. К концу прошлого года в Москве закрылись все магазины The Athlete"s Foot, а Intersport перестал обслуживать клиентов с начала этого года. Банкротство было неизбежно: работа с европейскими франшизами сопряжена с большими рисками из-за сильных колебаний курса рубля.

— "Большевик" штабом не вышел — Одна из крупнейших сделок на московском рынке аренды офисов может сорваться. Сотовая компания "Вымпелком", которая договаривалась о размещении своей штаб-квартиры в бизнес-центре "Большевик" на Ленинградском проспекте еще с прежним владельцем объекта — O1 Properties Бориса Минца, начала рассматривать другие варианты. Причина в том, что помещения, где должны работать сотрудники оператора, могут быть не готовы в срок.

— "Пять озер" разбавили самогоном — Один из крупнейших в России производителей водки Алкогольная сибирская группа (АСГ, марка "Пять озер") вышла в новую категорию — с начала года она начала продавать самогон. Контракт на его выпуск компания заключила с белорусским ЛВЗ "Белалко". Продажи самогонов в России небольшие, но ежегодно показывают рост. Желание водочных компаний работать с подобными нишевыми продуктами эксперты объясняют стагнацией на водочном рынке

— Veon сворачивает переписку — Материнский холдинг "Вымпелкома" Veon решил свернуть развитие одноименной цифровой платформы, создание которой могло обойтись в сотни миллионов долларов. Приложение Veon объединяло мессенджер, мультимедийный сервис и предложения от партнеров, но не оправдало надежды холдинга. Его функционал может быть использован в локальных приложениях, в том числе "Мой Билайн".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Законопроект об оскорблении власти вызывает все больше недовольства у самой власти — Генпрокуратура не поддерживает внесенные в Госдуму редакции законопроектов об административном наказании за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти, заявила на заседании комитета Госдумы по информационной политике замначальника правового управления Генпрокуратуры Екатерина Артамонова. Формулировки законопроекта, считает она, носят технический характер, принять решение будет невозможно без лингвистических экспертиз, что потребует значительного времени. Нет в документе и достаточных критериев для досудебной блокировки сайтов, а это, полагает Артамонова, может повлечь необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации.

— Российско-японские переговоры о мирном договоре начались с констатации разногласий — По окончании прошедшего в понедельник в Москве первого раунда российско-японских переговоров о мирном договоре министр иностранных дел Сергей Лавров признал, что они начались с обозначения диаметрально противоположных позиций по территориальному вопросу. Для России неприемлема сама японская формулировка "северные территории" в отношении четырех островов Южных Курил. Кроме того, переговоры должны вестись "без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве", подчеркнул министр.

— Минюст получил право ликвидировать партии за неучастие в выборах — Верховный суд в январе рассмотрит сразу два иска от Министерства юстиции, которое требует ликвидации Российской партии народного управления и Спортивной партии России "Здоровые силы", следует из информации в картотеке суда. Как пояснила "Ведомостям" пресс-служба Минюста, у обеих партий выявлено несоответствие количества зарегистрированных региональных отделений требованиям закона о партиях.

— Китай угрожает мировой экономике – Внутренние проблемы страны представляют риски для зарубежного бизнеса — Экспорт и импорт Китая неожиданно снизились в декабре, сообщила в понедельник таможенная служба страны. Это еще один признак замедления китайской экономики, которое беспокоит инвесторов и может создать проблемы компаниям разных стран.

— Законопроект о передаче культурных объектов может отпугнуть инвесторов — Законопроект Минкультуры, по которому в концессию или ГЧП могут быть переданы памятники истории и культуры (планируется к рассмотрению в первом чтении в январе), может усложнить передачу культурных объектов инвесторам, предупреждают опрошенные "Ведомостями" юристы и консультанты.

— После 2022 года добыча нефти в России начнет падать — Участие России в соглашении о сокращении добычи нефти обернулось отсрочкой ввода в эксплуатацию новых месторождений, говорится в исследовании АКРА, с которым ознакомились "Ведомости". С пика в этом году инвестиции нефтяных компаний начнут снижаться и за четыре года упадут с 3,8 трлн до 3,3 трлн руб., добыча в 2021–2022 гг. выйдет на исторический максимум за весь постсоветский период – 575 млн т, включая газовый конденсат, – после чего также устремится вниз.

— Российский авторынок ждет непростой год — Увеличение НДС в России до 20% с начала 2019 г. и возможное ужесточение санкций США "создают существенные риски и неопределенности на [российском автомобильном] рынке, в особенности в I квартале", заявил руководитель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. По его словам, в январе и феврале продажи могут даже упасть год к году. Однако при неизменности правительственной политики и сохранении поддержки отрасли спрос позволит удержать продажи и вернуться к росту в течение года, считает Шрайбер.

— Кредиторы Промсвязьбанка пожаловались на Россию в ЕСПЧ – Держатели субординированных облигаций, списанных после санации банка, борются за свои деньги — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу 16 держателей списанных субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка против России, рассказал Илья Рачков, партнер "Некторов, Савельев и партнеры" (представляет интересы кредиторов), и подтвердил представитель ЕСПЧ.

— В Китае резко подскочил спрос на импортный газ — 14 января главное таможенное управление Китая раскрыло данные по импорту основных товаров за календарный 2018 год. В общей сложности, включая трубопроводные поставки и сжиженный газ (СПГ), КНР закупила в прошлом году почти 90,4 млн т газа (управление измеряет объемы поставок в метрических тоннах. – "Ведомости"), что соответствует 124,75 млрд куб. м. Для сравнения: в 2017 г. страна импортировала 68,5 млн т, или 94,6 млрд куб. м газа, таким образом, рост поставок газа из-за рубежа составил 31,8% (27,2% в 2017 г., по данным BP).

— PNK Group построит для гипермаркетов "Лента" 100 000 кв. м складов — Девелопер складской недвижимости PNK Group и ритейлер "Лента" договорились о строительстве двух логистических комплексов общей площадью 100 000 кв. м, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам. Сделку, по их словам, компании закрыли в конце 2018 г., она прошла по схеме build-to-suit, т. е. PNK Group возведет объекты, а затем передаст их в собственность ритейлера. Строительство уже началось, подтвердили управляющий директор PNK Group Екатерина Морозова и Егор Дорофеев, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield, консультанта сделки.

— "Алроса" займется добычей алмазов в Зимбабве — "Алроса", крупнейший производитель алмазов в мире, будет развивать в Зимбабве добычу полезных ископаемых на новых месторождениях. Для этого в столице республики, г. Хараре, была учреждена компания Alrosa (Zimbabwe) Limited, сообщил генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов в понедельник, 14 января, по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

— ФНС запретила проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777 — Компания, первой попавшая в список Федеральной налоговой службы (ФНС), называется Victory777 N.V., и она – организатор азартных игр нелегального онлайн-казино Azino777. С понедельника российские платежные системы и банки должны отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— В штатном режиме — СК РФ увеличивает количество следователей и создает специализированные подразделения, в том числе отдел по расследованию преступлений в сфере медицины. Об этом в интервью "РГ" рассказал Александр Бастрыкин.

— "Прет, как танк" — Красноярцы обсуждают необычное объявление, появившееся на местных интернет-аукционах. Житель Канска Олег Леший выставил на продажу находящуюся в его личном пользовании боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-1.

— Шахты: черное утро — В Ростовской области из-за взрыва в многоэтажке снесены два этажа, погибла молодая женщина. Следователи выясняют причины трагедии, возбуждено уголовное дело. На месте ЧП побывали корреспонденты "РГ".

— Угол в подарок — ВС РФ разъяснил, как решить жилищный вопрос двум владельцам однокомнатной квартиры. В суде отметили, что меньшая доля собственника в квартире — еще не основание для его вселения, но за нее надо платить аренду.

— Цель случайных обстоятельств — Уровень инфляции по итогам 2019 года может оказаться ниже ожидаемого ЦБ и стать близким цели регулятора — "вблизи четырех процентов", допускают аналитики. На динамику цен будут действовать факторы, влияние и масштаб которых пока сложно предсказать.

— Сто лет легенде — В Ново-Огарево Владимир Путин провел встречу с Александром Бречаловым. Глава Удмуртии рассказал президенту о социально-экономическом развитии республики и о подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Михаила Калашникова.

— Четыре сразу — Россияне смогут получить услуги Пенсионного фонда России, Фонда соцстраха, Роструда и медико-социальной экспертизы в "одном окне". Человек при обращении в одну из этих четырех организаций получит там любую услугу.

— Российские ведомства обсудили законопроекты об оскорблении государственных символов — В Госдуме рассмотрели блок резонансных законопроектов, касающихся распространения информации в интернете. Депутаты, представители кабмина и эксперты назвали немало рисков, и главные из них — возможность использования нововведений для сведения счетов с пользователями.

— От бака до полигона — Ответственность за справедливость тарифов на вывоз мусора и качество соответствующей работы лежит на региональных властях, заявил Дмитрий Медведев. Он напомнил, до 2023 года все временные полигоны должны быть закрыты, а свалки расчищены.

— Готовность и терпение — Москва готова двигаться к решению проблемы мирного договора с Японией, однако в этом вопросе есть существенные разногласия. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой. Подробности встречи — в материале "РГ".

— Доллар сняли с паузы — После почти полугодового перерыва Банк России возвращается к покупкам иностранной валюты на открытом рынке. По мнению аналитиков, это создает дополнительное давление на рубль, однако серьезного ослабления ждать не стоит.

— Цифра свяжет бизнес и власть — Агентство стратегических инициатив планирует создать цифровую платформу для взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. Об этом и многом другом в интервью "РГ" рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

— Ставка больше — Банки снова начали повышать стоимость ипотечных кредитов. Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям. Эксперты уверены, что повышение не станет шоковым для ипотечного рынка.

— Труд по расчету — Минэкономразвития утвердило новые методики расчета производительности труда. Предлагается использовать данные первичного учета, собираемые Федеральной налоговой службой.

— Тепло по карману — Владельцев квартир с автономным теплоснабжением избавят от двойных платежей за подачу тепла — им больше не придется платить за основные сети отопления. Соответствующее постановление разработал Минстрой.

— Момент значения не имеет — Граждане имеют право оспаривать решения судов после признания недействующими нормативных актов, на основе которых такие решения были вынесены. Соответствующее разъяснение дал КС РФ, рассматривая дело об увольнении жителя Курганской области.

— Давление идет по трубам — Посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал крупным немецким компаниям "новогодние послания". В них он предупредил о возможности введения санкций со стороны Вашингтона в случае поддержки ими строительства газопровода "Северный поток-2".

— "Чукотка" подросла — Правительство РФ расширило границы ТОР в Чукотском автономном округе. Бизнес будет осваивать здесь месторождения золота, серебра, меди и молибдена, объем же частных инвестиций составит 290 миллиардов рублей.

— Домашнее задание для школьной столовой — В проекте санитарных правил нет запрета приносить в школу еду из дома, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она отметила, что вызванный документом общественный резонанс позволит сделать его более сбалансированным.

— Читает дело — Мосгорсуд принял решение оставить под домашним арестом бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении 133 миллионов рублей. Срок ареста продлен до 19 апреля.

— Правопорядок без границ — В Москве состоялось первое заседание Международного полицейского клуба. В мероприятии приняли участие не только полицейские, но и руководящие сотрудники других правоохранительных ведомств.

— Открытая рана Гданьска — Мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался в больнице после тяжелого ранения ножом в ходе выступления на благотворительном концерте. Убийца оказался местным жителем, ранее отбывавшим срок за вооруженный грабеж.

— Сорок лет в бегах — Бывший террорист Чезаре Баттисти, приговоренный к четырем пожизненным срокам в Италии, после нескольких десятилетий жизни за рубежом доставлен на родину. В частности, ему инкриминируют убийство одного из крупнейших ювелиров страны.

— Залог хуже угона — Перепродажа заложенного автомобиля до сих пор остается прибыльным бизнесом в России. Поэтому при покупке бывшего в эксплуатации транспорта добросовестный покупатель обязан позаботиться о чистоте сделки. Подробности — в материале "РГ".

— Старики, разбойники и министр — Правоохранительные органы отметили рост преступлений, жертвами которых становятся пенсионеры. Зачастую они отдают аферистам последние деньги, лишь бы спасти своих близких. МВД решило взять расследование этих преступлений под личный контроль.

— Инспектор под "колпаком" — В апреле на эксплуатацию в военную автоинспекцию Москвы поставят 4 электромотоцикла "ИЖ-Пульсар", сообщило Минобороны. Без подзарядки он сможет проехать порядка 150 километров, а время наполнения аккумуляторных батарей составляет 1,5 часа.

— Как едим, так и живем — Культуре питания надо учить, как учат литературе и математике, считает научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Виктор Тутельян. О главных законах здорового рациона и о том, как лечить едой, он рассказал в интервью "РГ".

— Индекс возраста — Ученые московского Физтеха, применяя биржевые законы, нашли у мыши "молодильные" вещества, на основе которых создали таблетки от старости. Кроме того, новые модели позволяют предсказать биологический возраст и скорость старения организма.

— Прямым курсом — В России завершены наземные испытания новой системы стыковки космических кораблей с МКС. Новая аппаратура значительно превосходит по точности и энергоэффективности ту, которая эксплуатируется на станции сегодня.

ИЗВЕСТИЯ

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— Обрушение в Шахтах – Причины, которые привели к взрывам бытового газа в Магнитогорске и Шахтах, президент Владимир Путин обсудит на встрече с членами правительства в среду, 16 января. Об этом "Известиям" сообщил источник в кабинете министров. Эту информацию подтвердили собеседники в МЧС и аппарате главы Ростовской области. Трагедия в небольшом городе на юге России произошла через две недели после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, унесшего жизни 39 человек. На момент подписания номера ростовские спасатели сообщили об одном погибшем и 11 пострадавших во время взрыва. Глава государства и премьер-министр уже дали поручения детально разобраться в причинах очередной трагедии. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, в обоих случаях ЧП можно было бы избежать. Причинами систематических аварий газового оборудования в жилых домах, констатируют специалисты, обычно являются износ конструкций и халатное отношение жильцов и управляющих компаний к этой проблеме.

— Обеспеченное газом жульё – В России появилась новая мошенническая схема. Представляясь специалистами газовой службы, аферисты предлагают жителям приобрести якобы необходимое им оборудование. В качестве дополнительного способа внушения преступники используют рассказы о взрывах газа в Магнитогорске и Шахтах. В результате граждане тратят на бесполезные агрегаты по несколько тысяч рублей. При этом в "Мосгазе" "Известиям" сообщили: их работники не оказывают подобных платных услуг. А в Роспотребнадзоре подтвердили, что после произошедших ЧП служба фиксирует рост количества жалоб граждан на продажу сомнительных приборов. "Известия" пообщались с жертвами мошенников и выяснили, какими уловками пользуются "газовики".

— Стол договоров — Россия не будет отвечать на истекающий в начале февраля американский ультиматум по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом "Известиям" рассказали несколько источников в российских дипломатических кругах. По словам собеседников, Москва уже предлагала Вашингтону сесть за стол переговоров и обсудить проблемные моменты договора, но пытаться говорить с Россией посредством ультиматумов бессмысленно. В экспертных сообществах обеих стран уверены, что РФ и США вполне способны найти компромисс по ДРСМД. Это соглашение могло бы стать основой для создания новой системы глобальной безопасности. В противном случае развал ДРСМД может отразиться и на продлении СНВ-III, который заканчивает действие в 2021 году.

— Сняли пени: долги потенциальных банкротов достигли 39,6 млрд рублей — Долги потенциальных банкротов в России по итогам III квартала 2018 года выросли на 28% и достигли рекордных 39,61 млрд рублей. Об этом "Известиям" рассказали в Национальном центре банкротств (НЦБ). Чаще всего к несостоятельности приводят поручительства по долгам бизнеса, чрезмерное увлечение микрокредитами и необеспеченными займами. Причем объявить себя банкротом — не означает просто избавиться от долгов. Эта процедура влечет целый ряд ограничений в будущем — вплоть до запрета на получение новых займов.

— Налог на мечеть — Власти Германии приступили к проработке инициативы по введению "налога на мечеть", аналогичного "церковному налогу". Его отчисляют на содержание своих приходов все зарегистрированные немецкие протестанты, католики и иудеи. Как пояснил "Известиям" член бундестага от правящих консерваторов Александр Радван, конечная цель властей — вывести мусульманские организации Германии на самообеспечение и минимизировать влияние иностранных исламских институтов и правительств. Сейчас все мечети и религиозные школы на территории ФРГ финансируют Турция и Саудовская Аравия, что вызывает у Берлина опасения. Церковные сборы в разном виде существуют и в ряде других стран Европы, но взимаются они с христиан. В случае введения налога для приверженцев ислама Германия обещает стать первопроходцем.

— А за окошком месяц Мэй — Запланированное на 15 января голосование по Brexit в британском парламенте, скорее всего, ждет провал. В этом уверены опрошенные "Известиями" депутаты палаты общин. Подобный расклад вынуждает премьер-министра Терезу Мэй за три дня подготовить план B по выходу Британии из Евросоюза. Ситуация осложняется тем, что в случае провала сделки лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин намерен инициировать вотум недоверия правительству. Вместе с тем Евросоюз пристально следит за развитием ситуации: как сообщили "Известиям" в Еврокомиссии, переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выступит перед Европарламентом на следующий день после голосования.

— Неприемные дни — Новые попытки установить связь с российским космическим телескопом "Спектр-Р" будут осуществлены во вторник и среду. Об этом "Известиям" сообщили в "Роскосмосе". 14 января до 21.30 специалисты пробовали связаться с аппаратом сразу с двух станций управления, но так и не смогли этого сделать. Если повторная попытка 15 января не увенчается успехом, в среду сотрудники "Российских космических систем" будут использовать более тонкие настройки сигнала.

— Отодвинули горизонт: новые РЛС прикроют воздушную границу России — В конце 2018-го завершился первый этап развертывания многоэшелонированной системы РЛС дальнего обнаружения, рассказали "Известиям" в Минобороны. В Ковылкино (Мордовия) заступила на опытно-боевое дежурство новейшая загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер", а ранее, в 2017 году, заработали три РЛС типа "Воронеж".

— С новым фродом: онлайн-мошенничества стали выявлять в 2,5 раза чаще — В январе этого года интернет-мошенники резко активизировались. В первой декаде месяца число выявленных и заблокированных сайтов выросло в 2,5 раза, рассказали "Известиям" в центре реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB. По некоторым данным, в среднем один обманутый россиянин в это время мог потерять на web-мошенничестве до 500 тыс. рублей. Появились и новые схемы вытягивания денег. В частности, гражданам предлагали переводить средства в якобы высокодоходные финансовые инструменты. Также злоумышленники стали использовать в своих целях рекламные баннеры в сети. Эксперты связывают учащение мошеннических операций с развитием технологий и ожидают, что в 2019 году количество обманов в сети будет расти.

— Выбросят за деньги: разведчики получат надбавку за прыжки с парашютом — При участии Минобороны был разработан проект постановления правительства, касающийся воздушно-десантной подготовки в Вооруженных силах. В документе (есть в распоряжении "Известий") сказано, что сотрудники органов внешней разведки, которые регулярно совершают прыжки с парашютом, будут получать пенсию на льготных условиях. Кроме того, им увеличат ежемесячную денежную надбавку за выслугу лет. Сейчас документ находится на стадии межведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу.

— Короткими очередями: военнослужащим дают второй шанс получить жилье — Критерии, по которым военнослужащих исключают из очереди на квартиру, планируется радикально изменить. Подготовлены поправки, смягчающие правила, утвержденные постановлением правительства № 512 о порядке признания военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны. Сейчас документ проходит межведомственные согласования и, как планируется, вступит в силу в 2019 году.

— На пляж с "Хризантемами": береговые бригады усиливают артсистемами — Береговые артиллерийские бригады ВМФ начали вооружать сверхдальними противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Хризантема-С", способными уничтожать бронетехнику, вертолеты и катера противника на расстоянии свыше 10 км. Это единственный ПТРК, способный обнаружить цель с помощью радиолокатора, то есть он может поражать объекты в любую погоду и в любое время суток, даже не наблюдая их визуально.

— Прицел на 100-летие: юбилей Калашникова отметят в 15 регионах — Празднование 100-летия со дня рождения легендарного отечественного конструктора Михаила Калашникова пройдет в 15 регионах России, интерес к юбилейным мероприятиям проявили и в ряде зарубежных стран. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, ключевым событием торжеств станет Форум оружейников, который пройдет в Ижевске 19 сентября. Руководитель региона пригласил главу государства принять в нем участие или непосредственно посетить торжества, которые пройдут в столице республики 10 ноября — в день рождения конструктора. План основных мероприятий празднования 100-летия Михаила Калашникова уже утвержден правительством, сообщил "Известиям" глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Каникулы не в Простоквашино: спрос на подмосковные дачи упал на 23% — Спрос на аренду подмосковных дач в новогодние праздники упал почти на четверть (23%) по сравнению с январскими каникулами 2018 года. Об этом "Известиям" рассказала заместитель директора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова. Тенденция связана с тем, что некоторые отдыхающие в каникулы старалась уменьшить затраты на развлечения и излишества, а другие чаще выбирали камерные дома отдыха и бутик-отели.