БРЮССЕЛЬ, 16 янв /ПРАЙМ/. Возможности для управляемого выхода Великобритании из состава Евросоюза на данном этапе сохраняются, заявил РИА Новости финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС об условиях Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

"В ближайшие три дня кабинет министров должен предложить альтернативный план дальнейших действий по выходу из Европейского союза. Если и он не найдет необходимой поддержки, одним из сценариев может стать так называемый "жесткий" Brexit, то есть выход страны из ЕС без соглашения", — сказал Дейнека.

В компании считают возможным такой сценарий развития событий, однако пока он не рассматривается как базовый, добавил Дейнека.

"На наш взгляд, возможности для управляемого выхода Великобритании из ЕС на текущем этапе сохраняются и зависят главным образом от того, как британское руководство переживет период повышенной политической турбулентности, который, на наш взгляд, в краткосрочной перспективе практически гарантирован", — сказал он.