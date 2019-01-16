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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Со всеми отсекающими — Белый дом возвращается к реформе контроля и надзора, которую можно было считать приостановленной после смены правительства в мае 2018 года. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть требования государства к бизнесу, применив механизм "регуляторной гильотины",— с его помощью через два года все устаревшие обязательные требования должны быть отменены. В аппарате Белого дома готовится и новая версия законопроекта о контрольно-надзорной деятельности (КНД) — принять его власти рассчитывают до конца 2019 года.

— НКО окружают учетом — Минюст разработал поправки к закону "Об общественных объединениях" об обязательной регистрации не имеющих юридического лица некоммерческих объединений. Без включения в новый реестр такие НКО будут лишены прав общественных объединений, включая использование наименования, проведение собраний и митингов и распространение информации о своей деятельности. Эксперты считают идею Минюста репрессивной по отношению к гражданскому обществу.

— Над дата-центрами сгущаются гособлака — "Ростелеком" рассматривает покупку второго по объему игрока на российском рынке центров обработки данных (ЦОД) DataLine, который оценивается в $500–600 млн без учета долга. Приобретение позволит госкомпании занять до 30% рынка, получив на нем "почти монопольное положение", считают эксперты. Спрос на дата-центры и облачные технологии растет в связи с инициативами государства, включая "закон Яровой" и создание "Гособлака" для органов власти, отмечают эксперты.

— Родина напомнила о закромах — Объемы экспорта зерна, превысившие за июнь—декабрь 2018 года 28 млн тонн, насторожили чиновников. В Минсельхозе ждут, что до конца сезона отгрузки будут не больше 42 млн тонн, и — пока неформально — рекомендуют экспортерам сдерживать темпы поставок. Показатели экспорта в январе уже ниже ожидаемых, но аналитики все же прогнозируют, что объемы вывезенного зерна за сезон будут на уровне 43 млн тонн и выше.

— Рецепты для соцполитики — Эксперты Гайдаровского форума раскритиковали нынешние направления социальной политики, нацеленные на выполнение майского указа президента — и представили альтернативные версии подходов к решению проблем демографии и здравоохранения. Так, главным фокусом внимания правительства, по их мнению, должно стать снижение смертности, а не повышение рождаемости.

— "Этот закон заставит всех сказать правду" — В ноябре 2018 года правительство утвердило "дорожную карту" по совершенствованию правового регулирования земельных отношений на ближайшие два года. Вслед за уточнением норм оборота земли в Белом доме рассчитывают установить прозрачные правила ее использования, в первую очередь это коснется земель сельхозназначения. О том, чего ждать от нового этапа реформы и почему Градостроительный кодекс понятнее Земельного, "Ъ" рассказал глава департамента недвижимости Минэкономики Алексей Бутовецкий.

— Китайский экспорт заметил нехватку спроса — Действие защитных пошлин США, затрагивающих поставки из Китая в размере более чем $250 млрд, наконец сказалось на объеме китайского экспорта — в декабре он сократился на 4,4% год к году. Это самые низкие темпы роста за последние два года (в ноябре динамика была положительной — 5,4%).

— Куда наших не засылали — Делегация России не будет участвовать в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил на заседании профильного комитета, что РФ также не планирует платить в 2019 году взнос в Совет Европы (СЕ), хотя российской делегации было предложено частично вернуть полномочия. Заявление "против преследования национальных парламентских делегаций по политическим мотивам" собирается принять Совет федерации.

— Подходящий кандидат — говорящий кандидат — Среди потенциальных кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ называют журналиста Максима Шевченко, который только в сентябре избрался депутатом заксобрания Владимирской области и возглавил там коммунистическую фракцию. В горкоме заявили "Ъ", что не против этой фигуры. В руководстве КПРФ называют его федеральной фигурой, подчеркивая, что кадровые решения еще не принимались.

— Лаосским летчикам прилетело — Россия поставила в Лаос четыре учебно-боевых самолета Як-130. Как заявили в Минобороны РФ, техника уже полностью оплачена. По данным "Ъ", это только первая часть партии из десяти таких машин. Общая стоимость закупки, по подсчетам "Ъ", составляет порядка $300 млн. Ранее Лаос передал России 30 полностью исправных танков Т-34-85.

— С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре — Как стало известно "Ъ", суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом господина Фирташа.

— В украинских моряках не увидели военнопленных — Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста 24 украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе. Защита украинцев, обвиняемых в нарушении госграницы, требовала признать арестантов военнопленными, однако успеха не имела. Сами они общаться с судом отказались.

— Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов — Не дожидаясь окончания расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, Генпрокуратура России решила добиться через суд обращения в доход государства 565 земельных участков, коттеджей и более двух десятков автомобилей и мотоциклов, которые, как установило надзорное ведомство, принадлежат экс-чиновнику, но при этом оформлены на сторонние юридические лица и знакомых господина Шестуна, в том числе районного депутата Бориса Криводубского и его родственников, а также бизнесмена Сергея Самсонова.

— Космической угрозе придают государственный масштаб — "Роскосмос" предложил Российской академии наук совместно разработать национальный проект, посвященный космической деятельности. Об этом представители госкорпорации и академии заявили вчера на заседании президиума РАН. В нацпроекте найдется место для программы борьбы с космическими угрозами — от слежки за орбитальным мусором до уничтожения приближающихся к планете астероидов.

— Парковка особой важности — Подорожание парковки в Москве заставило ведомства искать помощи у законодателей. Госдума приняла в первом чтении законопроект, избавляющий от обязанности платить за паркинг сотрудников фельдъегерской службы: в бюджете ведомства нет денег на эти нужды. В конце прошлого года подобную преференцию получили силовики — Следственный комитет, Росгвардия и ФСО. Водители Госдумы пока платят сами, но уже жалуются в управделами президента.

— Россия стала образованнее Тайваня — Британское издание Times Higher Education (THE) обнародовало результаты рейтинга университетов стран с активно развивающейся экономикой — Emerging Economies University Rankings 2019. Представительство российских вузов в нем увеличилось с 27 до 35. В самих университетах считают, что продвижение в рейтинге могло быть более успешным, если бы не "ограничители роста" — миграционное законодательство, низкие зарплаты и общий недостаток финансирования.

— Таможня вскрыла подозрительное содержание — "Скандальная и неоднозначная личность" со "спорными взглядами, тяге к публичности и привлечению к себе внимания" — такую характеристику писателю Маше Гессен дали представители Пулковской таможни. Об этом стало известно в ходе рассмотрения иска адвоката Сергея Голубка, который требовал признать незаконными действия оперуполномоченного таможни, который изъял из офиса курьерской компании DHL и вскрыл посылку с заказанной им в интернет-магазине Amazon книгой госпожи Гессен "Как тоталитаризм снова завоевал Россию".

— "Брексит" пошел кружным путем — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потерпела самое болезненное поражение в своей политической карьере, которое сделало будущее "Брексита" еще более неопределенным. Палата общин вечером 15 января отклонила план выхода страны из ЕС, который осенью одобрил Брюссель: против проголосовали 432 человека, за — 202. После объявления результатов лидер оппозиции Джереми Корбин сказал, что в среду вынесет на обсуждение в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству Терезы Мэй.

— Сирийское урегулирование поставлено под курдский вопрос — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить сирийскую ситуацию c российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Роухани 23 января. На данный момент между участниками "астанинской тройки" по Сирии явных противоречий нет. Но каждого из президентов волнует, каким будет расклад сил в этой стране после вывода оттуда американских войск.

— "Санкции ввели те, кто нас не любит" — В Москве вчера состоялись переговоры президентов России и Зимбабве Владимира Путина и Эммерсона Мнангагвы. Перед встречей в Кремле зимбабвийский президент дал интервью корреспонденту "Ъ" Галине Дудиной. По словам господина Мнангагвы, он готов принимать у себя в стране иностранных инвесторов и не жалеет о проведенной его предшественником Робертом Мугабе земельной реформе, сопровождавшейся конфискацией земли у белых фермеров.

— Инвесторы пристраиваются к регионам — Высокая волатильность рубля на фоне новых санкций в отношении России напугала инвесторов рынка коммерческой недвижимости: объем их вложений за год сократился почти на 40%, достигнув рекордно низкого уровня. Но уже в этом году ситуация может исправиться — на фоне низкой базы и переноса закрытия нескольких крупных сделок консультанты ждут роста показателя на 25%.

— Открыта регистрация на иск — Очередной конфликт пассажиров с "Аэрофлотом" вылился в процесс в суде штата Иллинойс. С российского перевозчика требуют $32,4 тыс. компенсации за несовершенство процедуры регистрации на рейс в Шереметьево, которое привело к опозданию пассажиров на посадку. Истцы предполагают, что другие граждане США могут присоединиться к их иску, а сумма коллективных претензий к авиакомпании может составить от $3,6 млн.

— Обратная сторона лизинга — Внимание ЦБ и Минфина обратили на формально легальную схему, пользуясь которой, нерегулируемые участники финансового рынка фактически продают гражданам одну услугу вместо другой, причиняя ущерб. Речь идет об обратном лизинге автомобилей, который, по сути являясь залоговым займом, не подпадает под закон о потребительском кредитовании и зачастую оборачивается для граждан неограниченными штрафными процентами и потерей залога.

— Отправление за пивом — Владислав Новый о торговле алкоголем в почтовых отделениях. На карте пивных магазинов в России появились новые точки: "Почта России" рассказала, что слабоалкогольная продукция теперь продается в 3,2 тыс. отделений, в основном сельских, большинство из которых убыточно.

— Вокруг переводов обострилась рыночная ситуация — Банкам придется более тщательно следить за трансграничными переводами наличных без открытия счета. ЦБ в своем письме указал, что целью массовых переводов наличных, отправляемых из точек вблизи рынков, может быть финансирование серого импорта, и потребовал усилить контроль. Эксперты утверждают, что на помощь банкам в этом вопросе могут прийти системы денежных переводов, которые могут выявить переводы с признаками системных в разных банках.

— У инвесторов развился пессимизм — В новом году заметно вырос пессимизм международных инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. Негативным настроениям способствуют слабые данные по экономике Китая, которые свидетельствуют о негативном влиянии торгового противостояния с США. Впрочем, инвесторы охотно покупают акции компаний развивающихся стран, которые сильно подешевели в конце прошлого года.

— "Восточный" резерв — Банк "Восточный" по итогам проверки ЦБ получил предписание доначислить резервы на сумму около 20 млрд руб. Часть резервов банк досоздал уже в 2018 году, часть покроет за счет будущей прибыли, еще одну часть — за счет допэмиссии. На данный момент ее готов полностью выкупить в апреле мажоритарный акционер банка — фонды Baring Vostok.

— ЦБ защитит центрального контрагента — Банк России намерен разработать механизм поддержания непрерывности работы центрального контрагента (ЦК), который будет работать при любых стрессовых ситуациях вне зависимости от возможностей его акционеров. Впрочем, конкретные предложения будут сформулированы в течение ближайших трех лет.

— Авиаперевозки поставили рекорд на дешевых билетах — Российские авиакомпании поставили рекорд по объему перевозок пассажиров, обслужив за 2018 год 116,1 млн человек, что больше на 10,5%, чем в 2017 году. Среди крупнейших российских компаний выше рынка росли S7 (16,9%) и "Уральские авиалинии" (12,5%), "Аэрофлот" за прошлый год продемонстрировал более скромные темпы роста (8,9%). Эксперты считают, что в 2019 году темпы роста перевозок замедлятся из-за увеличения расходов перевозчиков.

— Киловатт-часы набрали ускорение — После нескольких лет относительной стабильности на оптовом рынке электроэнергии в 2018 году зафиксирован рост цен — на 3,6% в европейской части страны и на 3,4% в Сибири. Регулятор объяснил это недостатком дешевого предложения, который покрывался более дорогой электроэнергией. Эксперты полагают, что в ближайшие годы рост оптовых цен на электроэнергию будет держаться на уровне 4% в год на фоне относительно низких темпов ввода новых мощностей.

— Поезда собираются в пробки — Число вагонов в РФ в 2018 году вырос на 15,5%, до 1,112 млн единиц, что фактически нивелировало эффект массовых списаний 2015–2016 годов и создало угрозу нового профицита парка. Но теперь списать излишки сложнее: парк сильно омолодился, и срок его службы истечет нескоро. По мнению экспертов, плановый рост грузооборота потребует к 2025 году 1,4 млн вагонов, а такого количества железная дорога даже при выполнении плана по расширению инфраструктуры не сможет обработать.

— Россия и Зимбабве переделили платину — Vi Holding Виталия Мащицкого, считающегося близким к главе "Ростеха" Сергею Чемезову, будет в паритетном СП с Зимбабве разрабатывать Дарвендейл — второе по величине месторождение платины в мире. Еще в 2014 году предполагалось, что проектом займется консорциум Vi Holding, "Ростеха" и ВЭБа, но госкорпорации вышли из него. Начальное финансирование могут дать африканские банки, но в целом проекту потребуются вложения порядка $3 млрд, источник которых пока неясен.

— Интернет-пользователи выходят из-за стола — Число пользователей интернета в России в 2018 году, по данным GfK, выросло на 3 млн человек. Аудитория продолжает расти за счет старшего поколения и мобильных устройств, при этом доля россиян, вообще не использующих десктопные компьютеры, за год удвоилась, составив 35%.

— Для лекарств не нашлось поставщиков — Победителем наиболее дорогостоящих аукционов на поставку препаратов против орфанных заболеваний, объявленных в конце прошлого года Минздравом досрочно, стала компания "Фармацевтический импорт, экспорт" ("Фармимэкс"). Дистрибутор получил три контракта почти на 3 млрд руб. На поставку еще трех препаратов суммарно более чем на 650 млн руб. не нашлось желающих.

— В офисах располагаются коворкинги — В этом году совокупная площадь московских коворкингов может увеличиться почти в полтора раза: к открытию заявлено 46 тыс. кв. м новых площадей. Темпы открытия офисных площадок этого типа превзойдут показатель 2018 года почти в полтора раза. Участники рынка объясняют резкий рост сегмента коворкингов высоким спросом: альтернативных вариантов для размещения небольших компаний в столице практически нет.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Государство создает мобильное приложение для регистрации ДТП — Правительство подготовило проект постановления, которое упростит оформление документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО. Извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, можно будет направить в электронной форме через специальное мобильное приложение (СМП), следует из проекта постановления, с которым ознакомились "Ведомости".

— Генпрокуратура установила рекорд по стоимости изымаемого у чиновников имущества — Генпрокуратура направит в суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10 млрд руб. Об этом во вторник заявил на интернет-канале "Эфир" официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, прокуроры обнаружили у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на их номинальных директоров.

— Россия разъяснила США свои обвинения в невыполнении Договора СНВ-3 — Российский МИД направил в американский сенат письмо с претензиями к соблюдению Вашингтоном условий Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документ. Уже несколько лет российские и американские эксперты проводят закрытые консультации, где обсуждают в первую очередь действия США по сокращению своих ядерных сил большой дальности, напоминает издание.

— Инфраструктурные инвестиции побили рекорд — Рекордные 515 млрд руб. – такова стоимость проектов, по которым в прошлом году были подписаны концессионные соглашения с инвесторами, подсчитала инвесткомпания InfraOne, по сравнению с 2017 г. сумма увеличилась в 2,4 раза – с 219 млрд руб. Всего за 12 лет государство подписало около 300 концессионных соглашений на 1,4 трлн руб., сказала аналитик InfraOne Александра Галактионова.

— Правительство поможет бизнесу "гильотиной" — Оно в очередной раз пообещало отменить собственные лишние требования. "Количество так называемых обязательных требований, которые предъявляются к бизнесу при проверках, необоснованно завышено", – признался премьер Дмитрий Медведев (цитаты по "Интерфаксу").

— ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж — ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ее зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в письме, разосланном банкам 14 января.

— "Газпром" начинает поставлять газ на крупнейший хаб Европы — "Газпром экспорт" сообщил о начале продаж газа через электронную торговую платформу (ЭТП) с точкой сдачи на газовом хабе TTF в Нидерландах. Первая торговая сессия с доставкой на февраль была запланирована на вторник, 15 января, следует из материалов компании. Результаты торгов "Газпром" не раскрыл.

— Американцы воспользовались недооценкой "Яндекса" — Семейство американских фондов Oppenheimer Funds увеличило долю в "Яндексе" до 6,4% акций класса А, говорится в сообщении фондов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным Refinitiv, это 6,3% всего капитала "Яндекса".

— Впервые автомобильный концерн станет совладельцем киберспортивной компании — Daimler и футбольный клуб "Кельн" выкупили киберспортивную команду у Mail.ru Group. Входящий в Mail.ru Group киберспортивный холдинг ESforce подписал соглашение о продаже 67% акций немецкого киберспортивного клуба SK Gaming автоконцерну Daimler (бренд Mercedes-Benz) и футбольному клубу "Кельн" (выступает во второй по силе футбольной лиге Германии).

— ФАС предлагает бизнесу субсидировать электроэнергию по единому тарифу — Новый принцип формирования ставки перекрестного субсидирования будет заложен в методику расчета цен на сетевые услуги территориальных сетевых организаций (ТСО), разрабатываемую Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Соответствующее уведомление 14 января было размещено на regulation.gov.ru.

— "Северсталь" начала поставки труб в Европу — Ижорский трубный завод "Северстали" поставит 11 000 т труб большого диаметра для газопровода-интерконнектора Польша – Словакия, который станет частью европейского газового коридора Север – Юг, сообщила "Северсталь". Первые партии продукции уже направлены заказчику – словацкой Eustream. Поставка всех труб по контракту завершится в I квартале 2019 г.

— Треть россиян не пользуется проводным интернетом — 35% пользователей заходят в интернет только с мобильных устройств. За год в России удвоилась аудитория тех, кто пользуется интернетом исключительно на мобильных устройствах, которые оказались вполне способны заменить компьютеры.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Мир без опасности — Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия — Глава Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал "РГ", уйдут ли американцы из Сирии, начнется ли новая гонка вооружений и ждать ли новых провокаций Киева. Также он ответил на вопрос, почему Англия — главный центр русофобии в мире/

— Заглянули в бензобак — Пилотный проект системы прослеживаемости топлива от НПЗ до бензобака будет реализован в первой половине 2019 года на территории СЗФО, рассказал "РГ" Денис Мантуров. Внедрение такой системы позволит свести к минимуму поставки фальсификата/

— Открытый космос — Мало кто знает, что первая стыковка кораблей "Союз-4" и "Союз-5" на орбите могла закончиться трагически. Как все было, "РГ" рассказывает Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов/

— Ольга Васильева: ЕГЭ в России стал социальным лифтом — В России нужно сломать систему натаскивания на ЕГЭ. Так считает министр просвещения Ольга Васильева. Она побывала на "Деловом завтраке" в "РГ" и ответила на самые острые "школьные" вопросы.

— Нет дороги назад — Первыми воспользоваться опцией невозвратных билетов смогут пассажиры направлений Москва — Воронеж и Москва — Ижевск. Для них подготовлены двухэтажные сидячие поезда, сообщил глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

— Проектный фильтр — Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив принять активное участие в работе по национальным проектам. "Мне бы очень хотелось, чтобы ваша работа была вписана в стратегию развития страны, что мы называем нашими национальными проектами", — отметил он.

— Паспортный стоп — Отказаться от гражданства Украины можно будет на основании добровольного волеизъявления. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении. Ранее российские власти дали украинцам возможность получить паспорта РФ в упрощенном порядке.

— Культура без наценки — Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, направленный на борьбу с так называемой "билетной мафией". Спекулянтов предлагается штрафовать на сумму до миллиона рублей.

— "Гром" грянет — Перевооружение остается одним из приоритетных направлений в деятельности Минобороны, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, в этом году начнется формирование первого полка, вооруженного "Авангардами".

— Вышел баком — В России появится "Российский экологический оператор". Он займется формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Указ о создании публично-правовой компании подписал президент.

— Надзор без нагрузки — К 1 февраля 2020 года правительство оценит требования к бизнесу и все устаревшие положения отсечет. Такой метод "регуляторной гильотины" премьер Дмитрий Медведев озвучил на Гайдаровском форуме.

— Где жить — В России улучшилась ситуация с младенческой смертностью, сообщила на Гайдаровском форуме Татьяна Голикова. Также вице-премьер назвала регионы с самой высокой и низкой убылью населения.

— Всему свое время — При привлечении к ответственности органы власти не должны отступать от требований закона. На это указал Конституционный суд РФ, разъясняя подход к срокам давности в КоАП.

— Паллиативная помощь — 16 января в первом чтении Государственная Дума рассмотрит правительственный законопроект об оказании паллиативной медицинской помощи неизлечимо больным гражданам.

— 57 предложений Орешкина — Минэкономразвития провело ревизию того, на что расходуются деньги из региональных бюджетов. По результатам работы ведомство выдвинуло 57 предложений. Они вошли в проект "дорожной карты" по "ревизии полномочий" регионов.

— Успеть до весны — Стать собственником загородного дома по упрощенным правилам можно до 1 марта 2019 года. Если человек завершил строительство жилого или садового дома, то до 1 марта этого года сможет зарегистрировать его в собственность в упрощенном порядке.

— Недрам дали отсрочку — Участие России в глобальной сделке по регулированию мировой нефтедобычи (ОПЕК+) замедлило ввод в эксплуатацию некоторых месторождений. Из-за этого пик добычи в РФ сдвинулся с 2019-2020 годов на 2020-2021 годы, следует из подсчетов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с которыми ознакомилась "Российская газета".

— Приглашаем вас на юг… судиться — Как объяснить, что хозяйственный спор с участием австрийского инвестора, работающего в Башкирии, развернулся в судах юга страны. 29 января Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию ООО "Кроношпан ОСБ" на решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска. Ранее районный суд постановил взыскать с компании почти полмиллиарда рублей в пользу некоего гражданина Левковича.

— Пришли на запах — Депутаты предложили оборудовать многоквартирные дома автоматизированными системами контроля газовой безопасности за счет средств фондов капремонта. Такие системы позволяют автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию.

— Вкладчиков зазывают высокими ставками — Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках в третьей декаде декабря 2018 года выросла до 7,43 процента, говорится в материалах Банка России.

— Центробанк вернулся к покупкам валюты — Банк России вернулся 15 января к покупкам иностранной валюты на открытом рынке после почти полугодового перерыва. Мораторий на покупку был введен из-за нестабильности на финансовых рынках и падения курса рубля.

— В России изменилось взимание госпошлин — В России отменили государственную пошлину за электронную регистрацию юридических лиц. Подать документы на госрегистрацию юрлиц и частников в электронном виде можно через электронный сервис сайта ФНС.

— Доходам вопреки — Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна незаконно нажитое имущество на 10 млрд рублей. Прокуроры собираются подать иск об изъятии собственности в доход государства.

— Полковнику не звонить — Мошенники выманили у пенсионеров в Подмосковье два миллиона рублей. Они шантажировали пожилых людей, вымогая у них деньги якобы за спасение от уголовной ответственности их близких — детей и внуков.

— Снятся острова — Польша может увеличиться на 181 гектар. Из песка, который останется от сооружения судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, планируют построить новый остров в Калининградском (Вислинском) заливе.

— Волк улыбается — Более тысячи фотографов-натуралистов и 600 лучших работ, размещенных на площади пять тысяч квадратных метров. В Центральном доме художника открывается VI общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". Все о красоте и душе окружающих нас живых существ и пейзажей.

— Т-34 в подарок — В Лаосе откроют представительство Минобороны России. В воскресенье, 20 января, в столице Лаосской Народно-демократической республики собираются открыть представительство Минобороны РФ.

— Битва на Бурее — В Хабаровский край доставлена большая партия взрывчатки, сообщили в Минобороны РФ. Она необходима армейским инженерам для ликвидации обвала скальных пород на Бурейском водохранилище.

— Арестованы до апреля — Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста четырех украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. Они останутся под стражей до 24 апреля.

— Второе дело чиновника — Басманный районный суд Москвы во вторник рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Григория Пирумова — бывшего заместителя министра культуры России.

— Особо важный арестант — Мосгорсуд во вторник подтвердил законность постановления следствия о продлении срока содержания под стражей бывшему главе столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову. Постановление Лефортовского суда от 11 декабря 2018 года оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения — объяснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда.

— Опасные письма — До 20 лет тюремного заключения грозит 75-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене.

— Мэй против всех — По-хорошему или по-плохому Великобритания выйдет из Евросоюза, выяснится уже в ночь на среду. Впрочем, правительство Терезы Мэй заранее готовилось к варианту "жесткого" Brexit с сопутствующим ему кризисом.

— Макрон готов слушать — Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл национальные дебаты для выхода из "желтого кризиса". Как весьма точно заметил глава государства в "письме к французам", предстоящие дискуссии призваны "преобразовать гнев в решения".

— Сохранить нельзя расторгнуть — Во вторник в Женеве, на территории постпредства РФ при Отделении ООН и других международных организациях, состоялись российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москву и Вашингтон представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замгоссекретаря Андреа Томпсон. По итогам встречи российский дипломат заявил, что "продвижения вперед нет", а США продолжают "линию на слом" ДРСМД.

— Пошел гон на Трампа — За два с лишним года, что в Соединенных Штатах продолжается острая политическая борьба, мы привыкли ко всему. Принцип "каждое лыко в строку" является основополагающим для отношения к российской теме. Однако с началом нового года охота на Трампа перешла в стадию активного гона, и сюжет про Кремль запылал с новой силой.

— Где старикам хорошо — В Вологодской области одиноких пенсионеров поселили в специальный жилой дом. Это не привычный в нашем представлении дом-интернат для престарелых. Здесь каждый имеет квартиру. Корреспондент "РГ" проведала жильцов.

— Кираса XXI века — Мотострелковые подразделения в Брянской и Смоленской областях получили новые бронежилеты из экипировки "Ратник" с керамическими панелями. Защита выдерживает выстрел в упор из АК и СВД.

— За снег на голову — Снежный ком, упавший с крыши автобусной остановки на голову пенсионерке, обошелся управляющей компании в четверть миллиона рублей. Пожилая женщина провела несколько дней в больнице, затем долгое время лечилась за свой счет. Фемида присудила ей компенсацию и материального, и морального ущерба.

— Город в трауре — 16 января в Шахтах — день траура по погибшим при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме по улице Хабарова. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще один числится пропавшим без вести.

— Победила железяка — Частная клиника добровольно выплатила четыре тысячи рублей за шлагбаум, который повредил выехавший на срочный вызов врач. Возмущенные жильцы "пострадавшего" дома в суд не обращались.

— Стена — Население восточной Германии не может полностью интегрироваться в жизнь западную, утверждает пресса. Что это: выдумки журналистов или правда? В поисках ответа обозреватель "РГ" направился в Берлин.

— Лекарство от разорения — Долю частных медицинских центров в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) следует увеличить минимум до 15 процентов, считают президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин и Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

— Люди в профиль — Государство создаст цифровой профиль каждого гражданина. Все сведения попадут в Национальную систему управления данными. О ее концепции в интервью "РГ" рассказал замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.

— Повторить по пятьдесят — Банки в этом году незначительно поднимут ставки по депозитам и кредитам, прогнозируют аналитики. Продолжится отзыв лицензий — эксперты ожидают, что рынок могут покинуть еще 50 банков.

— Интеллект с секретом — Эксперты назвали тенденции развития сферы информационной безопасности в 2019 году. Среди них — использование искусственного интеллекта и внедрение технологий биометрической аутентификации.

— Каршеринг, подвинься — Распространение каршеринга повлекло за собой появление новых альтернативных видов аренды автомобилей. Почти год на российском рынке активно развиваются сервисы автомобилей по подписке. Их ключевое отличие от стандартного каршеринга заключается в том, что пользователь может поехать на машине, куда угодно, и оставить автомобиль на любой автостоянке.

— Виртуальная сессия — Студентам Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" придется забыть о традиции размахивать перед экзаменом зачеткой. В этом году вуз начал переход от традиционных бумажных зачетных книжек к электронным.

— Ученый бизнес — В России появятся научно-образовательные центры мирового уровня. Как будут отбирать регионы для создания таких НОЦ, рассказал научный руководитель Московской школы управления "Сколково" Андрей Волков.

— Трамп заказал для приема в Белом доме гамбургеры и картофель фри — Президент США Дональд Трамп из собственного кармана оплатил прием в Белом доме. Помимо чиновников на приеме присутствовали гости из команды "Клемсон тайгерс", ставшей первой в плей-офф чемпионата по американскому футболу среди вузов.

— Свежая голова — Андрей Туманов, председатель совета Межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов", главный редактор газеты "Ваши 6 соток". Изменения в дачное законодательство, которыми почти полтора года зачем-то пугали людей, на самом деле не так уж страшны.

ИЗВЕСТИЯ

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— Посадят цены — Минтранс предложил меры, позволяющие сдержать цены на авиабилеты. Ведомство хочет избавить перевозчиков от навязывания услуг аэропортов. Авиакомпаниям планируют дать право выбирать, например, собственного заправщика, а также не платить воздушным гаваням за доступ к инфраструктуре — стоянкам автомобилей, стойкам регистрации. Структурам аэропортов по некоторым услугам могут вообще запретить выступать их единственным поставщиком. С таким предложением Минтранс обратился в ФАС, рассказали "Известиям" в министерстве.

— Омлет и ныне там — Соединенные Штаты Америки своей бестолковой экономической политикой сами вынуждают другие страны отказываться от расчетов в долларах и переходить на другие валюты. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, выступая на Х Гайдаровском форуме. Эксперты отмечают, что дедолларизация уже началась, однако для максимального ухода от американской денежной единицы необходимо желание наших торговых партнеров. Председатель правительства обратил внимание и на другой немаловажный фактор для экономического рывка России: необходимо облегчить работу бизнеса и отменить абсурдные требования к нему.

— Не смогла — Палата общин отвергла сделку британского премьер-министра Терезы Мэй по Brexit. Против соглашения проголосовали 432 депутата, за — 202. Таким образом, правительство Соединенного Королевства потерпело сокрушительное поражение, не достигнув устроивших все стороны договоренностей о выходе страны из Евросоюза. Теперь у премьера есть три дня на то, чтобы согласовать с Брюсселем поправки к соглашению и потом вновь представить его депутатам.

— Ничья беда — Организация, ответственная за взрыв газа в жилом доме в Шахтах, до сих пор не определена. По данным аппарата губернатора региона, за обслуживание здания отвечает УК "Рембыт". Однако, как сообщил "Известиям" представитель шахтинской УК "Жилремсервис", дом № 16 по улице Хабарова находится в ведении его предприятия.

— Сокровища Мнангагвы — Сотрудничество России и Зимбабве должно пойти на пользу народам двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой африканского государства Эммерсоном Мнангагвой. По итогам был подписан ряд документов. Ключевым, по мнению экспертов, стало лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в месторождении платины Дарвендейл. Кроме того, российский бизнес будет развивать в Зимбабве алмазодобычу.

— Срок поджимают — Процедура импичмента президенту Дональду Трампу может быть запущена демократами уже в ближайшее время. Об этом "Известиям" рассказали собеседники в политических кругах в Вашингтоне. В лагере противников американского лидера понимают, что отправить его в отставку таким образом в нынешних условиях нереально, так как сенат находится под контролем республиканцев. Поэтому цель возможного старта процесса — навредить Трампу как потенциальному кандидату на выборах-2020.

— Персональные ограничения — Как сообщил отец находящейся в американской тюрьме российской студентки Марии Бутиной, она лишена возможности звонить ему. При этом он отметил, что теперь его дочь может набрать только номер телефона матери. Валерий Бутин добавил, что Мария снизила до минимума общение с другими заключенными, так как любое неверное слово или действие может привести к очередным санкциям со стороны тюремной администрации.

— Не спится, начальник — Проверка столичных СИЗО показала: арестантам приходится спать на изношенных койках, малопригодных для использования по назначению. Жалобы на "пыточные" условия содержания регулярно поступают в адрес Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что и стало причиной проверки изоляторов. Однако в УФСИН Москвы заверяют, что замена кроватей идет по плану и ведомство жалоб по этому поводу не получает.

— В погоне за ставкой — Рост среднего размера банковского вклада в России в 2018-м стал взрывным, показал консенсус-опрос 30 крупнейших кредитных организаций, проведенный "Известиями". В 2017 году объем одного депозита в среднем увеличился только на 1%, а в 2018-м — уже на 8%. Это связано с повышением ключевой ставки регулятора в конце прошлого года и относительной стабильностью банковской системы. Если в 2017 году на санацию ушли сразу три большие частные финансовые организации, то в 2018-м подобных потрясений на рынке не было.

— Беспилотный малый — Тестирование нового российского беспилотного автобуса начнется весной 2019 года в одном из парков Рязани. Об этом "Известиям" рассказали разработчики техники, информацию подтвердил советник губернатора Рязанской области. Машина будет оснащаться электрическим двигателем и сможет перевозить пассажиров со скоростью до 25 км/ч. В случае успеха испытаний автобус имеет все шансы выйти на рынок, став первым отечественным беспилотником в своем сегменте.

— Что в смайлике тебе моем — Российские специалисты создали компьютерную программу, которая анализирует характер личности на основе написанных человеком сообщений — в почте, социальных сетях и мессенджерах. Она составляет психологический портрет, исследуя использование конкретных слов и длины предложений, а также знаков препинания и смайликов. Характеристики, просчитанные программой, на 75–80% совпадают с заключениями профессиональных психологов.

— Пластырь от рака — Новый метод приема лекарств разработали ученые из России и Австралии. Препараты предлагают вводить через поверхность кожи с помощью микроигл, размещенных на пластыре. Такая методика позволит обойти минусы таблеток и инъекций. Исследователи уже работают над созданием пластыряиммуномодулятора для онкобольных.