МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Пираты в 2018 году совершили 201 нападение на морские суда – на 21 раз больше, чем в предыдущем году, по активности морских пиратов среди всех акваторий лидирует Гвинейский залив, говорится в отчете Международного морского бюро (IMB).

"Во всем мире Центр сообщений о пиратстве IMB зарегистрировал 201 случай морского пиратства и вооруженного ограбления в 2018 году по сравнению со 180 в 2017 году", — говорится в ежегодном отчете о пиратстве IMB.

По данным экспертов, наибольшее число происшествий зафиксировано в Гвинейском заливе. Сообщений о нападениях в акватории между Кот-д`Ивуаром и Конго в 2018 году было вдвое больше, чем в 2017 году, включая шесть случаев угона судов, 13 случаев обстрела судов, похищение 130 заложников из 141 по всему миру.

За последний квартал 2018 года зафиксировано 41 похищение людей рядом с территориальными водами Нигерии и доставка моряков с целью получения выкупа именно в эту страну. В Сомали за исследуемый период не было зарегистрировано ни одного захвата судна, в водах Индонезии были взяты в заложники шестеро моряков. Нападения также зарегистрированы в Малайзии, в районе Филиппинских островов.

Пиратская активность в Гвинейском заливе сохранилась и в начале 2019 года. В январе РИА Новости со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота сообщило, что в ночь на 2 января пираты похитили шесть членов экипажа с сухогруза MSC Mandy. Все похищенные – россияне. Представитель MSC сообщал агентству, что судоходная компания намерена провести переговоры с похитителями.