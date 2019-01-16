БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв /ПРАЙМ/. Чили ратифицирует соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП-11) в течение первого квартала 2019 года, сообщил глава МИД страны Роберто Ампуэро.

Cоглашение о ТТП-11 вступило в силу 30 декабря. Первоначально оно было подписано в 2016 году, тогда его участниками стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.

В среду комиссия по международным отношениям Палаты депутатов Чили утвердила этот договор, после одобрения Палаты договор поступит в Сенат страны.

"Мы ожидаем, что в течение первого квартала этого года мы присоединимся к остальным странам, которые уже одобрили и ратифицировали это соглашение", — приводит слова Ампуэро министерство.

Он напомнил, что участники соглашений представляют 12% мировой торговли. При этом 16% торгового оборота Чили приходится на страны этого партнёрства.