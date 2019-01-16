БРЮССЕЛЬ, 16 янв /ПРАЙМ/. Работа по созданию целевого механизма ЕС для торговых расчетов с Ираном продвигается позитивно и находится в завершающей стадии, заявил в среду РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

"Работа продвигается хорошо и находится на завершающих стадиях",- сказал собеседник. От уточнения конкретных сроков источник при этом воздержался.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа по созданию европейского финансового механизма по торговле с Ираном идет "туго".

Как отметил министр, Евросоюз давно обещал давно создать так называемый специальный платежный механизм, который не будет зависеть от США, от системы совершения платежей SWIFT.

По его словам, Евросоюз каждый раз обещает, что "вот-вот эта работа будет завершена", но мы видим, что "у них пока работа идет туго", а время уходит.

В декабре диписточник в Брюсселе заявлял, что дискуссии по вопросу создания механизма расчетов с Ираном после восстановления санкций США сфокусированы на том, "в какой именно форме это должно быть, где это будет расположено, а также по выбору человека, который должен, или нет, возглавить этот инструмент".

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ранее заявила, что работа по механизму для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций продолжается, но конкретных сроков завершения не называла.