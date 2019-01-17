БРЮССЕЛЬ, 16 янв /ПРАЙМ/. Европарламент призвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспечить стабильность финансовых рынков Евросоюза ввиду Brexit, в том числе при "жестком" выходе Великобритании из ЕС, говорится в сообщении Европарламента.

Касательно Brexit, "депутаты призвали ЕЦБ обеспечить стабильность финансовых рынков ЕС, в том числе в случае Brexit без сделки", говорится в сообщении.

Члены Европарламента, помимо прочего, просили ЕЦБ внимательно следить за развитием событий в области блокчейна (blockchain).

Депутаты в среду приняли резолюцию по работе ЕЦБ.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Но уже в декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения, которое пока не ратифицировал парламент.