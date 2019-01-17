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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Расценки новой генерации — Энергоснабжение промышленности резко подорожает — Необходимость возвращать энергетикам инвестиции в новую генерацию в 2019 году вызовет резкий рост энергоцен для промышленности. Так, мощность в европейской части РФ и на Урале может подорожать сразу на 18%, причем на инвестнадбавки в этом платеже будет приходиться более 70%.

— Цены растут, но не те — Авторов инфляции начала 2019 года указано разыскивать — Инфляционный всплеск начала года фактически официально признан более слабым, чем ожидалось, и, видимо, не связанным напрямую с повышением НДС с 1 января: основной вклад в рост цен внесли товары, для которых налог остался прежним и сниженным. При этом часть инфляционного потенциала реализовалась, видимо, еще в конце 2018 года, а выход ЦБ на валютный рынок в январе, от которого можно было ждать дополнительного вклада в инфляцию, пока не влияет на курс рубля.

— Экспорт перевозок набирает высоту — Авиация продолжит лидировать по валютным продажам транспортных услуг — Как выяснил "Ъ", Минэкономики подготовило проект стратегии развития экспорта транспортных услуг в РФ, согласно которому объем рынка будет расти почти на 6% в год и к 2024 году достигнет $29,2 млрд. Доминировать в структуре сектора продолжат услуги воздушного транспорта, на которые и сегодня приходится более 50%.

— Кредиторам настроили частоту — В их общение с должниками вмешался Верховный суд — Верховный суд (ВС) подтвердил незаконность заключения кредиторами соглашений при оформлении ссуды, позволяющих увеличить частоту взаимодействия с должниками. Такие соглашения позволяли обойти требования закона о взыскании долгов физлиц при возврате просроченной задолженности. Теперь эксперты ожидают массовых жалоб от заемщиков, заключивших подобные договоры, а также осложнений в работе взыскателей.

— Госуправление не дотянулось до платформы — Цифровизации чиновников не хватает концептуальности — Проблемы цифровизации госуправления стали предметом одной из главных дискуссий второго дня Гайдаровского форума. По мнению бизнеса и экспертов, движение вперед тормозит отсутствие четких стратегий и концепций цифрового государства, а также нехватка квалифицированных кадров. В Белом доме, однако, указывают на необходимость решить сначала базовые задачи — в частности, привести в порядок основные информационные ресурсы государства.

— Лекарствам делают скидку — Госдума одобрила снижение цен на ряд препаратов — Производителей лекарств обяжут снижать цены на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), если упадет их стоимость в стране происхождения или в ряде стран за рубежом. Госдума вчера приняла законопроект об этом в первом чтении. По мнению производителей, новая инициатива правительства может нарушить экономику фармпроизводства, так как в России компании несут дополнительные издержки.

— Старость — не гласность — Пенсии депутатов и чиновников оставят в тайне — Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Марков предложил принять поправки, обязывающие членов Федерального собрания и чиновников раскрывать размер своих пенсионных выплат. Он объяснил это "запросом общества на открытость власти, который напрямую связан с темой социальной справедливости". Однако экспертный совет думской фракции "Единой России" вчера отказался поддержать инициативу.

— Крым лучше Севастополя справился с ФЦП — Город федерального значения не справляется с освоением средств — В 2018 году в Крыму были введены в эксплуатацию 70 объектов Федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова (ФЦП), а в Севастополе — 11. Об этом "Ъ" сообщил гендиректор АНО "Дирекция по реализации ФЦП" Андрей Никитченко. Накануне крымские власти отчитались об освоении 93% средств, выделенных на ФЦП.

— Минюст отсчитал партиям семилетку — Созданные после 2012 года политические силы могут ликвидировать за неучастие в выборах — Минюст объявил, что с июня начнет проверку зарегистрированных в 2012 году партий: могут быть ликвидированы те, кто мало участвовал в выборах. В ведомстве сообщили, что под проверку попадут 33 партии — больше половины зарегистрированных в России политических сил. Эксперт говорит, что эту зачистку не переживут "откровенные призраки", совершенно не участвующие в политическом процессе.

— Футболистам не дали сыграть потерпевших — Завершено дело о хищениях в "Замоскворецком" — Как стало известно "Ъ", столичная полиция завершила расследование дела бывшего совладельца банка "Замоскворецкий" Аума Пуруши (Ильи Бударина), обвиняемого в организации хищения 201,8 млн руб. из средств кредитного учреждения накануне его краха. Интересно, что в материалах дела в качестве потерпевших так и не оказалось имен VIP-вкладчиков малоизвестного банка, в том числе бывших игроков сборной России по футболу Дмитрия Кириченко, Андрея Каряки, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Сычева, Юрия Никифорова, Евгения Алдонина и Ролана Гусева.

— Преступное сообщество обвинили в неуплате таможенных платежей — Организатора ОПС будут судить в рамках соглашения о сотрудничестве — Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела одного из организаторов преступного сообщества, участники которого, таможенники и сотрудники ГИБДД, по версии следствия, создали систему уклонения от уплаты таможенных платежей. Ахмед Онжолов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признав, что по его вине бюджет недополучил 119 млн руб. таможенных платежей за дорогостоящие иномарки.

— Как один палестинец 77 алжирцев обманул — Раскрыто особо крупное мошенничество на чемпионате мира по футболу в Москве — Как стало известно "Ъ", столичная полиция завершает расследование уголовного дела гражданина Палестины 33-летнего Мохаммеда Абушаверба. Приехав в Россию и не зная ни слова по-русски, он сумел жениться, а затем еще и совершить, как полагает следствие, особо крупное мошенничество.

— Верховный суд заглянет в сервис — ВС проверит норму ЦБ о ремонте по ОСАГО — Законность методики определения расходов на ремонт автомобиля по ОСАГО оценит Верховный суд (ВС) РФ. Текущая редакция документа, утвержденная Банком России, позволяет страховщикам снижать выплаты на 10%, считает обратившаяся в ВС Ольга Курзина. О несовершенстве методики говорят и в Российской ассоциации автомобильных дилеров. В ЦБ документ обещают переработать.

— Кандидатам и докторам повысили минимум — Ученые недовольны увеличением числа необходимых публикаций — Правительство собирается значительно расширить требования к российским ученым по количеству публикаций в научных журналах — об этом в среду заявил влиятельный академический "Клуб 1 июля". В своем обращении клуб критикует инициативу, предупреждая, что "науку нельзя оценивать только по количественным показателям", а количество публикаций не должно быть главной задачей для ученых.

— Полицейские сдают полисы — Их медицинское обслуживание по ОМС ограничено законом — Московские полицейские в срок до 15 января должны были сдать полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), в связи с этим сотрудники полиции обратились, в частности, в профсоюзы за разъяснением ситуации. В Московском профсоюзе полиции им пояснили, что по закону об ОМС действие полиса для военнослужащих и приравненных к ним сотрудников других служб приостанавливается, однако в случае необходимости можно обратиться за медпомощью и в гражданские учреждения.

— Уроки французскому — Петербургская школа имени Андре Мальро получила предупреждение за отсутствие лицензии — Конфликт вокруг петербургской школы имени Андре Мальро, где учатся дети французских экспатов, получил продолжение. Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес частной компании, управляющей школой, предупреждение за отсутствие лицензии. В прошлом году школу, которой управляло агентство, подчиняющееся Министерству иностранных дел Франции, передали частной компании. После этого родители учащихся направили открытое письмо президентам России и Франции.

— С наступающим старым МИДом — Сергей Лавров подвел итоги на год вперед — Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 января провел пресс-конференцию, посвященную внешнеполитическим итогам года. Они мало отличались от результатов 2017-го и на основных направлениях могут повториться в новом году. У спецкора "Ъ" Владимира Соловьева, и не только у него, сложилось впечатление, что министру уже наскучило говорить, а журналистам — слушать о ситуации в мире.

— Афганские переговоры идут в обход правительства — США добиваются контактов с талибами — После Нового года администрация США возобновила попытки вступить в переговоры с талибами. Перезапуск мирного процесса в Афганистане при посредничестве Вашингтона — главная цель продолжающегося регионального турне спецпредставителя госсекретаря США Залмая Халилзада. Тем временем в России, также претендующей на роль посредника, политику США на афганском направлении вчера раскритиковали.

— Балканская операция спецдружбы — Россия проверит Сербию на союзничество — Сегодня Белград посетит президент РФ Владимир Путин. Хотя в ходе его пребывания в сербской столице планируется подписание более 20 экономических соглашений, визит имеет прежде всего политическое значение. Российско-сербские переговоры в верхах призваны дать ответ на принципиальный вопрос: готова ли Сербия быть ключевым союзником Москвы в регионе либо продолжит сближение с ЕС и НАТО, балансируя между Западом и Россией. С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

— Ценные бумаги берут под смс-защиту — Регистраторы усиливают борьбу с мошенниками — Количество краж ценных бумаг из реестров в последние годы сократилось. Это связано с тем, что регистраторы постоянно усиливают борьбу с наиболее распространенными видами фрода. В ответ мошенники активизируют методы социальной инженерии, при помощи которых вводят владельцев акций в заблуждение и присваивают себе их собственность с их же согласия.

— Инфляция с проживанием — Туристические поездки выросли в цене — Выросший курс доллара и евро, а также российская инфляция сделали туристические поездки на прошедшие новогодние праздники более дорогими. Средняя стоимость бронирований на конец декабря—первые две недели января у зарубежных гостиниц за год выросла на 18%, у российских — на 10%. Значительно дороже стали стоить и авиабилеты.

— Американцы сдали "Магнит" — OppenheimerFunds полностью вышла из капитала ритейлера — Американская инвестиционная компания OppenheimerFunds продала все имеющиеся акции второго по обороту российского ритейлера "Магнит". На конец августа у входящих в нее фондов оставалось 2,9% бумаг стоимостью $179,54 млн. Решение выйти из капитала "Магнита" аналитики связывают с его плохими показателями за прошлый год.

— Минфин привлек нерезидентов в бюджет — Размещению госдолга помогло отсутствие новых санкций — Первый аукцион этого года по размещению сразу трех выпусков ОФЗ стал для Минфина самым успешным за последние шесть месяцев. Благодаря трехкратному превышению спроса над предложением удалось не только привлечь в бюджет свыше 35 млрд руб., но и добиться доходности с дисконтом ко вторичному рынку. Спрос на бумаги обеспечили не только российские, но и иностранные инвесторы, которые покупали ОФЗ в отсутствие новых антироссийских санкций.

— Депозиты подрастили процент — Банкиры следуют за ключевой ставкой — Банк России зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем средств населения, в первой декаде января. Средняя ставка в этих кредитных организациях выросла на 0,1 процентного пункта (п. п.) и составила 7,53%, приблизившись к уровню августа 2017 года. Эксперты считают, что банки таким образом отыгрывают потенциальное повышение ключевой ставки.

— Деньги граждан Сбербанк доверит компаниям — Крупнейший банк попытает счастья на рынке мелких заимствований — В конце первого квартала розничным клиентам Сбербанка будет предложен новый вид инвестиций — в развитие малого и среднего бизнеса. Доход банк обещает выше, чем по депозитам, но риски лежат на инвесторе, зато попытаться заработать можно, даже не имея крупных сумм. До сих пор единственным банковским игроком на рынке краудфандинга была платформа Альфа-банка "Поток".

— Экспорт перевозок набирает высоту — Авиация продолжит лидировать по валютным продажам транспортных услуг — Как выяснил "Ъ", Минэкономики подготовило проект стратегии развития экспорта транспортных услуг в РФ, согласно которому объем рынка будет расти почти на 6% в год и к 2024 году достигнет $29,2 млрд. Доминировать в структуре сектора продолжат услуги воздушного транспорта, на которые и сегодня приходится более 50%.

— Грузовики ждут дорог — Производители рассчитывают на старт крупных инвестпроектов — По данным "Автостата", продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков в 2018 году выросли примерно на 3%, притом что, по подсчетам АЕБ, рынок новых легковых машин и LCV вырос на 12,8%. На сегменты оказали влияние сокращение объемов господдержки спроса, а также окончание крупных инфраструктурных проектов.

— НОВАТЭК обратил активы в газ — Компания нарастила добычу впервые за три года — Планомерная скупка НОВАТЭКом нефтегазовых активов дала результаты, и компания впервые с 2015 года показала рост добычи. Ускорить его темпы до 8,5% помог досрочный запуск третьей линии завода по сжижению "Ямал СПГ". "Газпром" также наращивает производство на фоне рекордного спроса в Европе и стабильного — в России.

— "Аэрофлот" исчерпал федеральный бюджет — За неделю распроданы все льготные билеты на Дальний Восток — "Аэрофлот" за неделю распродал все билеты по льготному тарифу на рейсы из Центральной России на Дальний Восток и между городами ДФО. Теперь компания просит у Минтранса дополнительно 1,3 млрд руб. из бюджета. Ведомство уже подготовило предложение о дофинансировании всей программы, деньги по которой получают и другие авиакомпании, на 5,2 млрд руб.

— "Траст" приценился к офисам — Банк добивается банкротства девелопера бизнес-центра — Подконтрольный Центробанку банк "Траст" пытается признать банкротом "Великанинвест" из-за долга 4 млрд руб. Эта компания выступала девелопером строительства бизнес-центра на Николоямской улице в центре Москвы, которым более десяти лет назад начала заниматься ГК "Бородино" Тиграна Нерсисяна и которое впоследствии перешло Бинбанку. Но установить конечных бенефициаров проекта для взыскания с них долга "Трасту" может быть непросто.

— "Яндекс" наполнит баки — Компания запустила сервис оплаты топлива для такси — "Яндекс" запустил сервис оплаты топлива на АЗС для корпоративных клиентов. На первом этапе им будут пользоваться водители таксопарков, подключенных к "Яндекс.Такси", а потом и другие бизнесы, надеются в компании. В этом сегменте "Яндекс" будет конкурировать в том числе с сервисами, разработанными нефтяными компаниями, отмечают эксперты.

— Налоговая зашла на "ХлебСоль" — К банкротству журнала требуют привлечь руководство "Эксмо-АСТ" — У кредиторов журнала "ХлебСоль", который издательская группа "Эксмо-АСТ" выпускала вместе с актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой, возникли вопросы к процедуре банкротства издания. Так, Первый полиграфический комбинат, долг перед которым составляет около 22 млн руб., пытается оспорить передачу товарного знака "ХлебСоль" структурам "Эксмо-АСТ".

— Горилла идет в ЦУМ — Японская одежда марки Bape откроет площадку в Москве — Московский ЦУМ пытается привлечь покупателей модной молодежной одежды: в универмаге откроются корнер и pop-up-площадка японской сети Bape. Это будет пятый магазин ритейлера за пределами Азии.

— Инвесторы рассмотрели Streetbee — Компанию поглотила британская BeMyEye — Британская IT-компания BeMyEye приобрела российскую Streetbee, которая занимается распознаванием изображений с помощью искусственного интеллекта для ритейла. Акционеры Streetbee, включая венчурный фонд UltimateVC, получат 20% в объединенной компании, бизнес которой оценивается в €50 млн. Российские компании в этой сфере продолжат привлекать иностранных инвесторов, полагают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Карты "Мир" завоевывают Россию — Помог закон об обязательном приеме карт и выплатах бюджетникам — "Я начал готовить законопроект с утра, где-то около 10.00, как только узнал о блокировке Visa и Masterсard операций по картам банка "Россия" и "СМП банка". К 16.00 проект был зарегистрирован в Думе", – рассказывал в 2014 году первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник о том, как создавался закон, обязывающий выдавать всем бюджетникам карты национальной платежной системы.

— Европейцы не готовы пересматривать условия Brexit — Провал сделки в британском парламенте – проблема самих британцев, считают в ЕС — Провал в парламенте Великобритании соглашения об условиях выхода страны из ЕС (вечером во вторник документ поддержали лишь 202 из 650 членов палаты общин при 432 голосах против) уже на следующий день обернулся для премьер-министра Терезы Мэй обсуждением вотума недоверия ее правительству. Инициировал его лидер оппозиции Джереми Корбин.

— Федеральная служба охраны хочет засекретить свои закупки — Это продолжение тренда на засекречивание все новой информации, касающейся спецслужб — Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила поправку к закону о госзакупках, позволяющую проводить торги на закрытых электронных площадках. Этот документ размещен для обсуждения на портале опубликования проектов правовых актов. В конце 2017 г. по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены "в области обороны, государственного управления и в области обеспечения безопасности", т. е. для Минобороны и ФСБ.

— Бизнес-омбудсмен хочет освободить предпринимателей-заключенных от социальных взносов — Находясь за решеткой, они не могут сняться с регистрации в ФНС — Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой освободить индивидуальных предпринимателей, сидящих в тюрьме, от уплаты страховых взносов. В своем письме (копия есть у "Ведомостей") Титов напоминает, что по действующему законодательству предприниматель должен уплачивать взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование с момента приобретения статуса и до исключения из реестра в связи с прекращением деятельности.

— Владимир Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске — Ранее челябинский губернатор Дубровский критиковал жителей, требовавших это сделать — Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду поручил расселить дом в Магнитогорске, два подъезда которого были разрушены из-за взрыва газа. С такой просьбой к нему обратились сами жители этого дома, пояснил президент, и хотя в доме жить можно, необходимо пойти людям навстречу: "39 погибших, я людей понимаю".

— Давосский форум предупредил мир о рисках — Странам может "не хватить пороху", чтобы справиться с нарастающими проблемами — Участники Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) ждут в этом году усиления геополитической и геоэкономической напряженности. Конфронтация растет как на международном уровне, так и внутри стран, а доверие снижается. Это затрудняет совместное решение нарастающих долгосрочных проблем в экологической, экономической и социальной областях, а также связанных с влиянием технологий на нашу жизнь, говорится в подготовленном ВЭФом докладе "Глобальные риски в 2019 г.".

— Минфин провел лучшие с июля аукционы ОФЗ — Успешное размещение Минфина может стать сигналом и для корпоративных эмитентов, считают аналитики — Итоги первых в этом году аукционов Минфина оказались лучшими с июля. 16 января министерство разместило все предложенные бумаги на 35 млрд руб.: шестилетний и 11-летний выпуски по 15 млрд, а также 10-летний инфляционный выпуск (ОФЗ-ин) на 5 млрд. Последний раз Минфин занимал немногим более 35 млрд руб. (35,2 млрд) 25 июля прошлого года.

— Директор по развитию туризма Санкт-Морица: "Вы услышите много нового и необычного" — Директор Engadin St. Moritz Tourismus Герхард Вальтер рассказывает, какие были сделаны ошибки в продвижении курорта и как родина зимнего отдыха собирается возвращать туристов.

— "Победа" прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга — Самолеты лоукостера на этой неделе подверглись проверкам пограничников, что привело к задержкам рейсов — С 16 января "дочка" "Аэрофлота" – лоукостер "Победа" – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля. При попытке забронировать билет за рубеж из "Пулково" в марте система предлагает перелет в Кельн, Милан и Пизу через Москву и в Тбилиси через Ростов-на-Дону.

— "Дом.РФ" покупает часть жилого проекта у компании Вадима Мошковича — Квартиры в нем госкомпания сдаст в аренду — Госкомпания "Дом.РФ" ведет переговоры о выкупе у Level Group части жилого комплекса "Level Амурская", рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших со сторонами этой сделки.

— Крупнейший актив "Роснефти" вышел на рекорд по добыче нефти — Но новые "Юганскнефтегаз" вряд ли сможет поставить в будущем, уверены эксперты — Доставшийся "Роснефти" от ЮКОСа крупнейший актив – "Юганск-нефтегаз" – в 2018 г. установил новый рекорд по добыче. "По предварительным итогам 2018 г., добыча жидких углеводородов "РН-Юганскнефтегаза" составила 70,2 млн т, это на 5,6% (3,7 млн т) больше, чем в 2017 г.", – рассказал "Ведомостям" представитель "Роснефти".

— IT-разработчик Veeam Software привлек $500 млн — Разработчик софта для резервного копирования нацелен на экспансию — Швейцарский производитель программного обеспечения Veeam Software, созданный в 2006 г. Андреем Бароновым и Ратмиром Тимашевым, привлек инвестиции американского венчурного фонда Insight Venture Partners и пенсионного фонда Канады Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Об этом сообщили Veeam Software и Insight Venture Partners.

— Кредиторы добились банкротства головной компании "Домашних денег" — А супруга основателя микрофинансовой компании Евгения Бернштама подала иск о разделе имущества — Кредиторы Adela Financial Retail Group, контролирующей через две кипрские компании 77,3% рухнувшей микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги", добились ее банкротства. Об этом "Ведомостям" рассказал один из кредиторов "Домашних денег" и подтвердил человек, близкий к МФК.

— "Спартак" откроет сотни футбольных школ в регионах — Клуб рассчитывает привлечь новых болельщиков и найти юные таланты — Футбольный клуб (ФК) "Спартак" и владелец бренда футбольных школ "Юниор" договорились о сотрудничестве. В течение пяти лет они откроют до 450 школ "Спартак Юниор" в России и странах СНГ, где будет заниматься футболом около 50 000 детей, рассказали "Ведомостям" вице-президент ФК "Спартак" Наиль Измайлов и гендиректор "Лиги спорта" (владелец бренда "Юниор") Александр Семенцов.

— Как сотрудники "Газпрома" будут сдавать экзамен по честности — Помогут ли тесты на знание корпоративной этики побороть злоупотребления — Работников "Газпрома" обязали изучать кодекс корпоративной этики – для этого сотрудники будут проходить специальный учебный курс, а потом сдавать тест на знание правил. Экзамены по этике будут проходить не реже одного раза в три года – такое требование в кодекс внес совет директоров. Как сообщил представитель "Газпрома", в 2018 г. компания разработала электронный курс на основе кодекса корпоративной этики.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Полеты в коридорах — Эксперты бьют тревогу: перспективный российский самолет МС-21 могут не пустить в Европу — Третий экземпляр МС-21 передан на летные испытания. Но эксперты бьют тревогу: новейший российский "магистральщик" могут не пустить в Европу. Почему? Об этом корреспондент "РГ" беседует с гендиректором Российско-европейской консалтинговой компании "РЕК Аэроспейс", главным конструктором самолета-амфибии Бе-200 Александром Явкиным.

— Растворение утопии — Отказ британского парламента одобрить соглашение о выходе страны из ЕС по существу ничего не изменил — Отказ британского парламента одобрить соглашение о выходе страны из ЕС, подготовленное правительством Терезы Мэй, стало крупнейшим поражением кабинета министров за сто лет (проигрыш в 230 мандатов), но по существу ничего не изменил. Мэй в отставку никто не отправит (у лейбористов не хватает голосов, а всех остальных она устраивает), а варианты действий ровно те же, что и до голосования.

— Ордер за заслуги — Что изменится в 2019 году для владельцев квартир — С начала года в ЖКХ произошло много изменений. О наиболее важных из них на "горячей линии" в "Российской газете" рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.

— Малолетка в доле — Банки предлагают узаконить рефинансирование ипотеки с маткапиталом — Ассоциация российских банков (АРБ) предложила законодательно разрешить рефинансировать ипотечные кредиты, для получения или частичного погашения которых использовался материнский капитал. АРБ направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с законопроектом, который меняет порядок оформления долевой собственности на детей.

— Подешевело не для всех — "Российская газета" выяснила, как изменилась цена на полисы ОСАГО в регионах — После вступления в силу указания Центробанка о расширении тарифного коридора по ОСАГО, а также изменении коэффициентов обязательная автогражданка подешевела. Но не везде и не для всех. "Российская газета" выяснила, где и как изменилась стоимость полисов.

— По законам сената — Совет Федерации начал весеннюю сессию — Совет Федерации собрался в среду на первое заседание весенней сессии. Она обещает быть одной из самых продолжительных в истории палаты — финальное заседание намечено на 30 июля.

— Курорты ждут гостей — Сергей Чеботарев рассказал сенаторам о планах развития туризма на Северном Кавказе — Курорты Северного Кавказа способны принимать в разы больше туристов, чем это происходит сейчас. Для раскрытия их потенциала разработана стратегия развития внутреннего и въездного туризма на период до 2035 года. Об этом рассказал в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

— Мир и договор — Президента России ждут встречи с лидерами Сербии, Японии и Турции — 17 января Владимир Путин отправляется с визитом в Сербию, а на следующей неделе его ждут непростые переговоры с премьером Японии по мирному договору и встреча с президентом Турции по ситуации в Сирии. О международной повестке главы государства журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Диалог вместо угроз — Владимир Путин призвал Запад отказаться от шантажа — Отказаться от политики шантажа и угроз в международных отношениях призвал западные страны президент России Владимир Путин. В интервью сербским газетам "Политика" и "Вечерние новости" глава государства рассказал об ответе на планы развертывания американских ракет и предупредил об опасности украинского церковного кризиса.

— Недалеко идущие планы — Россиянам пообещали быстрый и наглядный результат от национальных проектов — Люди скоро почувствуют эффект от реализации национальных проектов в самых разных сферах жизни — от медицины до транспорта и дорог, уверен первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Основные же риски для их исполнения, по мнению экономических властей, сосредоточены во внешних факторах.

— Повестка на год — Владимир Путин призвал правительство работать не на отчеты, а на результат — В среду Владимир Путин провел первое после Нового года совещание с членами правительства. Улучшение качества жизни россиян, контроль инфляции и новые меры поддержки стали главными темами заседания.

— Жизнь без боли — Тяжелобольные получат качественную помощь на дому — Неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Законопроект о паллиативной помощи, подготовленный по поручению президента, прошел в среду первое чтение в Госдуме.

— За те же деньги — Регионы не смогут экономить на работе медицинских учреждений — Регионы не смогут занижать тарифы на оказание медицинской помощи. Принцип "двух ключей" позволит контролировать ценообразование и улучшит финансирование региональной медицины, считают в Минздраве России.

— Сезон продаж — Минфин удачно провел первые в 2019 году размещения ОФЗ — Минфин продал весь запланированный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на 35,1 миллиарда рублей на первых в этом году недельных аукционах в среду. Пока не факт, что дальше этот успех получится закрепить и развить, скептичны аналитики.

— Точка невозврата — Российские законодатели не видят оснований для возобновления работы в ПАСЕ — Российские парламентарии не видят оснований для возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока в организации сохраняется возможность использования политических санкций против национальных делегаций. В среду заявление на эту тему принял Совет Федерации, а в четверг аналогичный документ рассмотрит Госдума.

— Держи руку на полисе — Штрафы за злоупотребления при продаже страховок могут вырасти — В России предлагают резко увеличить штрафы за необоснованный отказ в заключении договора страхования либо навязывание дополнительных услуг.

— Сдайте партбилет — Партии, более 7 лет не участвовавшие в выборах, ликвидируют — Министерство юстиции России с июня текущего года начнет выявлять партии, которые игнорируют участие в проводимых в стране выборах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе минюста. Как пояснили в пресс-службе, с июня 2019 года будет проводиться анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах.

— Диагноз от Краснопольской — Лучшим журналистам года вручили премии Москвы — В столичной мэрии сегодня чествовали лучших журналистов минувшего года. В лауреатах премии города Москвы — два редакционных коллектива и 14 сотрудников СМИ. Все получат премию в размере одного миллиона рублей.

— Фирма меняет время — В России впервые запустили программу покупки новых часов в обмен на старые — Теперь купить новый гаджет в счет старого в России могут не только владельцы смартфонов. В нашей стране впервые запущена программа трейд-ин наручных часов. Сдав механические, кварцевые или электронные, можно со скидкой приобрести новые — "умные".

— Мамы снимут пробу — Родители будут следить за питанием детей в школах — В феврале Совет Федерации внесет в Госдуму законопроект о детском питании. Об этом сообщила зампредседателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

— Мигрантам дадут шанс — В Италии открыли онлайн-университет для беженцев — На Апеннинах создан первый в мире онлайн-вуз для иммигрантов, лишенных до сегодняшнего дня возможности получить полноценное высшее образование.

— Бочка с лихвой — США предсказали снижение цен на нефть на фоне роста своей добычи — По итогам этого года средняя цена барреля североморской смеси нефти марки Brent составит 60,52 доллара. По стечению обстоятельств примерно столько же стоила нефть в эту среду. Такой прогноз в ежемесячном отчете дало Управление энергетической информации минэнерго США (EIA). Для сравнения: в прошлом году баррель стоил в среднем 71,19 доллара.

— Китай прячется от "пятиглазых" — Пекин посоветовал госкомпаниям отказаться от командировок в США — Власти Китая порекомендовали сотрудникам крупных госкомпаний воздержаться от командировок в США и союзные им страны. Речь об англоговорящих государствах, входящих в альянс "Пяти глаз" (англ. Five Eyes), предусматривающий углубленное сотрудничество и обмен данными между разведками Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.

— Третий — не лишний — Сенаторы настаивают на создании мультиплекса для регионального ТВ — Предстоящий переход на цифровое телевещание вызывает обеспокоенность у членов Совета Федерации, они опасаются, что региональные телеканалы, не попавшие в список двух общероссийских мультиплексов, не смогут продолжить вещание в полном объеме.

— За место спорят — 11 российских вузов попали в топ-100 международного рейтинга — В середине января британское издание Times Higher Education (THE) обнародовало результаты нового рейтинга: на этот раз эксперты выстроили "по ранжиру" вузы стран с активно развивающейся экономикой — Emerging Economies University Rankings 2019.

— Посылка за секунды — Свыше 11 миллионов человек отказались от почтовых извещений — Каждое второе регистрируемое почтовое отправление в России теперь выдается с помощью простой электронной подписи, подсчитали на "Почте России". Свыше 11 миллионов россиян оформили ее, чтобы получать посылки без заполнения бумажных извещений.

— Глобальная слежка — США снова отправили разведку к границам России — Американские разведчики вновь замечены в небе над Черным морем. Причем стратегический беспилотник-шпион США RQ-4B "Глобал Хок" и патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон" появились неподалеку от российских границ как раз в тот момент, когда наши военные готовились развернуть на побережье мобильные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

— Огонь по встречной — Восемь человек сгорели заживо после аварии — Воронежская полиция возбудила уголовное дело о крупной аварии, в которой погибли восемь человек. На узкой трассе внедорожник Lexus протаранил две встречные машины. После удара автомобили загорелись, никому из сидевших внутри людей спастись не удалось.

— Курьер за стоянку не платит — Автомобили фельдъегерской службы освободят от оплаты парковки — Госдума приняла в первом чтении законопроект, избавляющий от обязанности платить за паркинг сотрудников фельдъегерской службы. Поправки, позволяющие сотрудникам Государственной фельдъегерской связи (ГФС) бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках, будут внесены в Закон "Об организации дорожного движения в РФ".

— Пошли на принцип — Минюст отказался менять требования для НКО — Министерство юстиции России отказалось смягчать требования к отчетности НКО, вопреки просьбам правозащитников. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на ответ ведомства одному из изданий.

— По этапу под контролем — Правозащитников допустят к транспорту для перевозки заключенных — В Федеральной службе исполнения наказаний опровергли появившиеся в среду в некоторых СМИ сообщения об особых условиях отбывания наказания в колонии экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

— Камера откровения — Следователи смогут проводить допросы по видео — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел проект поправок в УПК, прописывающий порядок проведения допроса свидетеля в режиме видео-конференц-связи.

— Лишили мантии — За нарушения судью уволили — За нарушение норм процессуального права судья Георгиевского городского суда Ставропольского края Тамара Рузметова была лишена служебной мантии.

— Десант на шоссе — В ВДВ идут тактические учения — В 98-й воздушно-десантной дивизии проходят первые в наступившем году тактические учения. В них задействованы солдаты и офицеры двух полков ВДВ из Костромы и Иваново.

— Миру не хватает доверия — Лавров рассказал об отношении России к главным международным проблемам — В МИД России прошла ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова, посвященная итогам ушедшего года. На встречу собрались порядка 200 журналистов, больше половины из них — представители зарубежных изданий.

— Кличко у канатов — Против мэра Киева открыто уголовное дело — Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело против градоначальника украинской столицы Виталия Кличко. Ему инкриминируют шесть статей уголовного кодекса Украины — от "злоупотребления властью" до "содействия организованным преступным группировкам".

— Узник по совести — Как отбывает тюремный срок экс-президент Бразилии — Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва находится под стражей с апреля прошлого года. С учетом статуса высокопоставленного заключенного для него были созданы особые условия отбывания наказания. "РГ" выяснила подробности жизни да Силвы после приговора.

— Кто выбил искру?— На химзаводе в Ленобласти взорвался цех с селитрой — В Ленинградской области начато расследование обстоятельств зрыва на заводе "Полипласт". Ранены четыре человека, разрушено двухэтажное здание площадью около 600 квадратных метров. Первая версия уже есть — нарушение техники безопасности.

— Очередной прорыв — В Петербурге машины ушли под асфальт из-за лопнувшей трубы — На юге Петербурга возле дома №4 по улице Орджоникидзе прорвало трубу теплоснабжения. Припаркованные машины затянуло в образовавшийся котлован. Два человека получили ожоги.

— Последняя жертва — В среду в завалах взорвавшегося дома в Шахтах спасатели нашли тело девушки — В Шахтах прошла гражданская панихида по погибшим при взрыве в девятиэтажном жилом доме на окраине города. А ранним утром спасатели обнаружили тело девушки, которая стала последней, пятой по счету жертвой трагедии. Накануне были найдены тела родителей 25-летней Татьяны — Владимира и Ольги.

— Дом-пропан — Как не нарваться на мошенников при проверке газового оборудования в квартирах — Ревизию газового оборудования в столице проводят раз в год в каждой квартире. Но после взрывов в Магнитогорске и Шахтах власти Москвы решили еще раз оценить состояние и у себя. Для этого специалистам дано задание до 23 января побывать в каждой газифицированной квартире города.

— Приходите или пишите — Архив в Якутии ищет владельцев забытых трудовых книжек — Муниципальный архив Ленского района Якутии разыскивает владельцев невостребованных трудовых книжек. Начали искать у себя в районе, а забывчивые граждане, столкнувшиеся с проблемами при оформлении пенсий, стали откликаться из разных уголков страны.

ИЗВЕСТИЯ

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— Выносимая легкость бытия — Переводы денег за рубеж резко выросли – В июле-сентябре 2018 года физлица вывели из России $12,3 млрд. Это квартальный максимум за последние три года, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились "Известия".

— О дыме думать надо — Минздрав против возвращения курилок в аэропорты — Законопроект о возвращении курилок в аэропорты предлагают снять с рассмотрения в Госдуме: с такой инициативой выступил Минздрав. "Известия" ознакомились с письмом главы ведомства Вероники Скворцовой на имя зампреда нижней палаты парламента, руководителя фракции "Единой России" Сергея Неверова.

— Вольготный режим — Гражданам упростят получение пособий — Российские власти планируют перейти на проактивную модель оказания соцуслуг. После проведения реформы любой гражданин России сведения обо всех полагающихся ему мерах государственной поддержки сможет получить в режиме единого окна. Необходимая для этого работа с информационными системами Роструда, Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) уже началась, сообщил "Известиям" заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Скляр.

— Дизлайк для дембеля — Военнослужащим запаса запретят соцсети — Минобороны планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Срок "периода молчания" — до пяти лет. Новые правила в отношении уволенных с военной службы распространят на определенную их категорию: речь идет о тех, кто проходил службу в частях с режимом секретности или имел доступ к документам, содержащим гостайну.

— Статусный визит — От переговоров глав России и Сербии ждут подвижек по проблеме Косово — Вопрос о статусе Косово должен стать главной темой предстоящих переговоров между президентами России и Сербии. В этом уверены опрошенные "Известиями" сербские политики и эксперты. По их мнению, визит Владимира Путина должен вдохновить Александра Вучича на проведение более внятной и прозрачной политики в отношении частично признанной республики.

— "Буду обвинен в том, что мы еще Германию хотим захватить" — Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о перспективах отношений с Западом и планах на мировой арене — Конфликт с Западом и с США в частности стал одной из ключевых тем ежегодной итоговой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Выступая перед журналистами, шеф российской дипломатии также высказался об угрозах стратегической стабильности, отношениях с Японией и Украиной, сирийском урегулировании и других острых международных вопросах.

— Задание на дом — Квартиры получат все жильцы рухнувшей многоэтажки — Поврежденный взрывом бытового газа дом в Магнитогорске должен быть полностью расселен и снесен. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в ходе совещания с членами правительства. По оценке главы государства, стоимость работ может составить 1,3 млрд рублей.

— "Что такое борьба за жизнь, мне известно" — Мама спасенного в Магнитогорске 11-месячного Вани — о лечении сына, новом жилье и пропавшем коте — Семье 11-месячного Вани Фокина, чудом спасенного во время обрушения дома в Магнитогорске, выделили новую квартиру. Об этом "Известиям" сообщила мама мальчика Ольга, которая сейчас находится вместе с сыном в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

— У Мэй палата — Британский премьер удержалась на посту — Вечером 16 января в палате общин прошло голосование о доверии британскому правительству. Депутаты решили оставить премьера на посту: против отставки проголосовали 325 депутатов, за — 306. Правительство Терезы Мэй сможет продолжить работу по выходу страны из ЕС. До конца недели она должна предложить изменения в уже согласованную сделку, чтобы на следующей неделе представить ее на суд палаты общин.

— Тепловой удар — Минстрой против обязательных поквартирных счетчиков — Обязательную установку индивидуальных счетчиков тепла в новостройках могут отменить. С этой идеей выступил Минстрой. Письмо с позицией ведомства есть у "Известий". С 1 января 2012 года закон обязал устанавливать поквартирные приборы учета в новостройках, при этом решение платить по индивидуальным показателям должны были принять все жильцы.

— Под электронный ключ — Сделки с жилой недвижимостью перейдут в онлайн – В России планируют массово перевести заключение сделок с недвижимостью в режим онлайн. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития. Документ уточняет форму онлайн-сделок покупки или дарения недвижимости и вводит требование об усиленной электронной подписи сторон, рассказали "Известиям" в министерстве.

— Классная борьба — Школьные компьютеры проверят на защиту от сетевых сообществ самоубийц — Российские губернаторы получили от правительства рекомендацию провести проверку контент-фильтров интернета в школах. Опасной информации в Сети становится все больше, и необходимо усилить работу по предотвращению подростковых самоубийств.

— Чек на вырост — Инфляция уже обогнала показатель всего прошлого января — Инфляция за первые 14 дней текущего года более чем в два раза превысила рост цен за весь январь 2018-го. Сильнее всего дорожают продукты питания и бытовая техника, и россияне уже стали ходить в магазины реже. Это следует из данных Росстата и "Платформы ОФД" Сбербанка, подготовленных для "Известий".

— ВДВойне сильней — Воздушно-десантные войска получат собственную авиацию — Минобороны проводит масштабную реформу Воздушно-десантных войск, которая серьезно изменит стоящие перед ними задачи. Военные отходят от концепции использования массированного десанта в тылу противника и превращают этот род войск в силы глобального удара. Части и соединения ВДВ реорганизуются и переоснащаются так, чтобы быть в состоянии оперативно прибыть в любой регион мира, создать там базу и держать под контролем большую территорию.