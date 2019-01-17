МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corporation по итогам 2018 года составила 227 миллионов долларов, что на 4,6% больше, чем годом ранее, говорится в релизе компании.

Разводненная прибыль Alcoa в пересчете на акцию за январь-декабрь составила 1,2 доллара против прибыли в 1,16 доллара за акцию годом ранее. Выручка поднялась за год на 15%, до 13,403 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Alcoa получила чистую прибыль в 43 миллиона долларов, тогда как годом ранее компанией был зафиксирован убыток в 196 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,23 доллара против убытка в 1,06 доллара на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 5,4% год к году, до 3,344 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что результаты за четвертый квартал включают негативный эффект от специальных расходов в 82 миллиона долларов, без их учета чистая прибыль компании за три месяца составила 125 миллионов долларов, а разводненная прибыль на акцию — 0,66 доллара, что лучше прогноза аналитиков в 0,5 доллара (согласно данным I/B/E/S, которые приводит агентство Рейтер).

Некоторый негативный эффект на выручку за квартал оказали фактически более низкие цены на первичный алюминий и глинозем, однако потери были частично скомпенсированы ростом поставок во всех сегментах. В 2019 году Alcoa прогнозирует сохранение дефицита на рынке алюминия, тогда как на рынках глинозема и бокситов, напротив, ожидает переизбыток.

Alcoa Corporation — американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке.