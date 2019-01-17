МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Логистический центр для экспорта узбекских товаров построят во Владимире, сообщили в посольстве Узбекистана в РФ.

Об этом посол Узбекистана Бортижон Асадов договорился во время своего визита во Владимирскую область и после встречи с ее губернатором.

"(На переговорах) выдвинуто предложение об учреждении на территориях двух стран оптово-распределительных центров для организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию", — сообщило посольство.

В релизе говорится, что это позволит значительно сократить временные затраты и увеличить объемы взаимной торговли. Уже начата работа по подготовке необходимых документов.

Как сообщило посольство, товарооборот Владимирской области с Узбекистаном за десять месяцев 2018 года оставил 24,1 млн долларов.

На встрече отмечалось, что предприятия Узбекистана могут расширить экспорт во Владимирскую область современных легковых автомобилей, текстильной и кожевенно-обувной продукции, электрического и механического оборудования, бытовой техники и других товаров.