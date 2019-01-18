БРЮССЕЛЬ, 18 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер федерального правительства Бельгии, глава МИД Дидье Рейндерс сообщил о проведении в Брюсселе встречи с представителями российской группы компаний "Волга-Днепр", на которой обсуждалось развитие проекта в аэропорту города Льежа.

Ранее группа компаний "Волга-Днепр" сообщала, что авиакомпания "ЭйрБриджКарго" намерена развивать хаб в Европе на базе аэропорта бельгийского города Льежа на востоке страны.

"Хорошая дискуссия с Алексеем Исайкиным из группы компаний "Волга-Днепр" сегодня о перспективах роста и сотнях новых рабочих мест в аэропорту Льежа, а также перспективах Brexit", — говорится в сообщении в официальном аккаунте бельгийского министра.

В переговорах также приняли участие представители регионального Валлонского агентства по экспорту и иностранным инвестициям.

Осенью прошлого года аэропорт Льежа и авиакомпания "ЭйрБриджКарго" подписали соглашение об аренде производственных помещений сроком на 10 лет, что будет способствовать включению аэропорта Льежа в пятерку крупнейших грузовых аэропортов Европы к 2020 году. Общий объем инвестиций оценивается в 25 миллионов евро.

Соглашение стало продолжением меморандума о взаимопонимании, которое было подписано между аэропортом Льежа и группой компаний "Волга-Днепр" в ходе аэрокосмического салона Фарнборо в июле 2018 года, говорилось в сообщении компании.