МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Эксперты сайта объявлений "Авито Работа" проанализировали данные о размещаемых на сервисе вакансиях и выяснили, что в 2018 году самой высокооплачиваемой сферой в РФ оказалось строительство, а самой востребованной как среди работодателей, так и соискателей – продажи, следует из исследования компании, которое имеется распоряжении РИА Новости.

"Самая высокая средняя зарплата в 2018 году отмечена в категории "строительство" – 46,9 тысячи рублей, а минимальная – 25,2 тысячи рублей – в сфере "образование, наука". Сильнее всего выросли оклады в категории "фитнес, салоны красоты" – на 9,4% (45,1 тысячи рублей), а самое значительное падение наблюдалось в "страховании" – на 5,6% (32,2 тысячи рублей)", — говорится в исследовании, охватывающем 23 самых крупных города в РФ.

Зарплаты в 2018 году выросли незначительно и сопоставимо с общим уровнем инфляции, отметил директор "Авито Работа" Владимир Корицкий. Так, рост среднего оклада за год составил 5,6% по сравнению с предыдущим годом — до 35,7 тысячи рублей. Среди 23 крупных российских городов минимальная зарплата была зафиксирована в Тольятти (27,8 тысячи рублей), а максимальная – в Москве (51,3 тысячи рублей в месяц).

При этом столица заняла последнее место по темпам роста средней зарплаты. За год она увеличилась только на 2,2%. Во всех остальных 22 городах оклады выросли больше, чем в Москве. Самые заметные изменения произошли в Казани (рост на 9%), Новосибирске (плюс 9,2%) и Омске (плюс 9,3%). Объясняется это тем, что "столичные города раньше вышли из кризиса и уже замедлили темпы роста, а регионы только сейчас догоняют", пояснил директор "Авито Работа".

Дефицит квалифицированных кадров привел к тому, что работодатели увеличили число вакансий на четверть по сравнению с 2017 годом, отмечают в "Авито". Корицкий, в частности, связывает данный рост с проведением в России Чемпионата мира по футболу. "Был дефицит кадров не только рабочих специальностей, необходимых для работы на инфраструктурных объектах, и в сфере услуг, но и узкоспециализированных специалистов", — уточнил он.

С географической точки зрения повышенный спрос на сотрудников распределяется неравномерно. Например, число предложений о трудоустройстве на "Авито Работа" в Екатеринбурге за год выросло на 34%, а в Уфе — только на 11%. Более половины от всех размещенных за прошлый год объявлений — это вакансии в пяти сферах: продажи, производство, сырьё, сельское хозяйство, транспорт, логистика, индустрия гостеприимства и строительство.

Соискатели, в свою очередь, больше всего интересовались вакансиями следующих групп: продажи; без опыта, студенты; транспорт; логистика; производство; сырьё; сельское хозяйство и строительство. На вакансии в этих пяти группах пришлось 66% от всех запросов от соискателей в прошлом году, отмечается в исследовании.