ТОКИО, 18 янв /ПРАЙМ/. Правительство Японии пересмотрело бюджет на 2019 финансовый год, который начнется 1 апреля 2019 года, увеличив его на 650 миллионов иен (около 6 миллионов долларов) до рекордных 101,46 триллиона иен (около 928 миллиарда долларов).

Согласно информации, обнародованной в пятницу на сайте министерства финансов, расходы на оборону в 2019 финансовом году составят рекордные 5,3 триллиона иен (около 48,7 миллиарда долларов). В частности, предполагается выделение средств на размещение наземных американских комплексов ПРО Aegis Ashore, а также на проведение строительных работ в рамках плана по переносу американской военной базы на острове Окинава.

Около 33,99 триллиона (около 306 миллиарда долларов) будет направлены на социальные нужды. Новой статьей расходов в бюджете значатся затраты на организации специального комитета, регулирующего деятельность казино.

Необходимость пересмотреть бюджет возникла после обнаружения неточностей в статистических данных, подготавливаемых Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Выяснилось, что в результате неточных данных на протяжении 20 лет более 19,7 миллиона человек не дополучили порядка 53,7 миллиарда иен (более 497 миллиона долларов) премиальных и страховых выплат.

После обнаружения неточностей правительство Японии пообещало возместить всем пострадавшим положенные им деньги.