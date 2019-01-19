МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам оптимизировать выполнение однотипных задач в различных национальных и федеральных проектах, сообщается на сайте кабинета министров.

"Дмитрий Медведев дал поручения, направленные на оптимизацию выполнения однотипных задач, содержащихся в различных национальных и федеральных проектах", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Минстрою поручено проанализировать результаты всех национальных и федеральных проектов, связанные с созданием и реконструкцией объектов капитального строительства, проработать совместное использование зданий и сооружений для нужд различных проектов.

Также Минкомсвязи поручено проанализировать проекты, связанные с развитием ведомственных информационных ресурсов, созданием и закупкой товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, проработать вопрос о целесообразности построения единой государственной цифровой среды с децентрализацией отдельных ее составляющих.

Как отмечается в поручении, Минобрнауки и Минпросвещения должны проанализировать результаты всех национальных и федеральных проектов, связанные с обучением, повышением квалификации, а также оценить целесообразности создания новых учреждений для этих целей и сопоставить информацию с существующими возможностями системы высшего и среднего профессионального образования.

Также Минтруду, Минкомсвязи, Минздраву, Минпросвещения, Минострою, Минприроды, Минтрансу, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минкультуры и Минпромторгу поручено проработать вопросы о целесообразности укрупнения закупок для получения оптовых скидок, а также о формировании реестров референтных цен на закупаемое оборудование.

Добавляется, что срок доклада о результатах в правительство РФ — до 1 марта 2019 года.