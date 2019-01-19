МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. За первые 11 месяцев 2018 года в Великобритании было зафиксировано 120 случаев опасного сближения беспилотных летательных аппаратов с самолетами, сообщает газета Times со ссылкой на отчет комиссии UK Airprox board, которая занимается оценкой опасных сближений в воздушном пространстве Великобритании.

По данным отчета UK Airprox board, за год число подобных случаев выросло приблизительно на треть. В среднем, как рассчитала газета, опасное сближение дронов с самолетами происходило за указанный период раз в три дня.

"Действия людей, управлявших этими дронами, не только безответственны, но и незаконны. Закон предельно четко устанавливает, что это уголовное преступление и что любому, кто подобным образом ставит под угрозу жизни других людей, грозит тюремное заключение", — заявила замминистра транспорта Элизабет Сагг.

В конце декабря работа лондонского аэропорта "Гатвик" несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной — дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу. По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более 100 тысяч человек, не был связан с терроризмом.

После обсуждения инцидента в "Гатвике" британские власти предложили увеличить зону запрета для полетов дронов вблизи аэропортов и взлетно-посадочных полос до 5 километров с действующего в настоящее время ограничения в 1 километр. Кроме того, по данным Times, в аэропортах "Гатвик" и "Хитроу" установили системы для обнаружения дронов. Согласно планам властей, с ноября 2019 года операторы дронов должны будут регистрировать летательные аппараты в обязательном порядке.