МОСКВА, 20 янв /ПРАЙМ/. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр опроверг сообщение о намерении французского правительства добиваться слияния автоконцернов Renault и Nissan Motor в единую холдинговую компанию, сообщает газета Monde.

Ранее японская газета Nikkei сообщила, что французская делегация, в том числе представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен, посетили Японию на этой неделе для проведения переговоров о слиянии автоконцернов Renault и Nissan Motor в единую холдинговую компанию, а также о планах по скорому избранию нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона.

По словам Ле Мэра, вопроса о слиянии двух автоконцернов "нет на повестке дня". Он отметил, что Франция, являясь акционером компании Renault, "привержена надлежащему функционированию" и "долговечности" существующего альянса Renault и Nissan.

"Это то, о чем мы всегда говорили руководству Японии", — заявил Ле Мэр журналистам во время своего визита в Каир.

"То, что сейчас находится на повестке дня – это руководство Renault", — отметил министр финансов.

По его мнению, "совет директоров (французской компании) в ближайшие дни" должен назначить "надежное, стабильное, долговечное" руководство Renault.

Карлос Гон и его "правая рука" в концерне Грег Келли были арестованы 19 декабря по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.

В конце декабря прокуратура провела повторный арест Гона, основанием для этого стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi — партнерство между французской компанией Renault и японскими Nissan и Mitsubishi в области развития машиностроения. Альянс Renault-Nissan создан в 1999 году. При этом Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера. В 2016 году компания Nissan купила 34% акций компании Mitsubishi Motors, в результате был образован крупнейший в мире альянс автопроизводителей, совокупные продажи которого в 2017 году составили 10,6 миллиона автомобилей.