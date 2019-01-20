МОСКВА, 20 янв /ПРАЙМ/. Объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксируют таможенные органы, сократился за три года в 20 раз, однако бизнес до сих применяет ряд схем по выводу средств за рубеж, заявил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.

"За последние три года в 20 раз — с 2,09 миллиарда долларов до 80,6 миллиона долларов — сократился объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня", — сказал он в интервью "Российской газете".

Шкляев отметил, что совместно с ФНС, Банком России и Росфинмониторингом "отрабатываются" схемы вывода денег.

"Основных — три. Первая: использование подложных документов — деклараций, товарно-транспортных накладных, внешнеторговых контрактов — по сделкам, которые в реальности никогда не заключались", — отметил он.

По его словам, вторую схему в ведомстве называют "карусель" – "это когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу".

"Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги", — пояснил Шкляев.

"И третья схема — создание фирм-однодневок под конкретный контракт. Такая фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности — в зависимости от ущерба", — сказал он.