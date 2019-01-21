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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— В Казань не сразу тронулись — Первый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань (до Нижнего Новгорода) все же решили строить: по данным "Ъ", целесообразность этого подтверждена на совещании у вице-премьера Максима Акимова. Теперь предлагается предусмотреть на проект 200 млрд руб. в бюджете и начать процесс обнуления налога на имущество ВСМ.

— Долговой пример заразителен — В ряде регионов местные депутаты обратились в прокуратуру с требованием добиться от структур "Газпрома" списания долгов жителей за газ, которые невозможно взыскать из-за истекшего срока исковой давности. Поводом стала информация о том, что прокуратура Чечни через суд обязала газовиков отказаться от претензий к населению на 9 млрд руб., накопившихся к ноябрю 2015 года.

— Продукты изымают из перепродажи — Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться. С такой просьбой поставщики обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Схема, по версии производителей продуктов, лишает их возможности донести скидки до потребителя, а ритейлерам позволяет увеличивать долю рынка в обход ограничений.

— Хакеров не обошли молчанием — Российские банки подверглись массовой атаке хакеров — ЦБ сообщил о фишинговых рассылках группировки Silence. Интересна атака не только масштабом (только Сбербанк получил 1,5 тыс. писем с вредоносными вложениями), но и тем, что рассылка шла с серверов в России. Сейчас в Госдуме находится законопроект, который даст возможность ЦБ блокировать фишинговые сайты и сможет эффективнее защитить рынок от подобных атак.

— Казенной big data выкроили форму — Правительство добилось предварительного согласия всех сторон на запуск Национальной системы управления данными (НСУД). Проект концепции НСУД вчерне одобрен на прошлой неделе рабочей группой по архитектуре государственных систем и режиму оборота данных под председательством вице-премьера Максима Акимова.

— Евробюджеты из стали и резины — По итогам последних финансовых кризисов в ЕС почти все страны союза ввели в законодательство или усилили "фискальные правила", констатирует в обзоре Европейское рейтинговое агентство (ERA). Наиболее сильные версии "правил" приняты в странах, которые наиболее плохо их исполняют,— это Испания и Италия, в той же группе Франция, где "правило" весьма слабо.

— Год вперед, два назад — В четвертом квартале 2018 года оценки гражданами текущей и прогнозируемой через год ситуации в экономике и личном материальном положении снизились до уровней 2016 года. Схоже оценивали ситуацию представители розничной торговли — единственным показателем отрасли, который улучшался в конце года, было снижение объема запасов.

— Нефть все ближе к балансу — Глобальное предложение нефти в мире сократилось в декабре на 950 тыс. баррелей в сутки (б/с), подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Год к году показатель тем не менее вырос на 2,8 млн б/с (до 100,6 млн б/с). Страны, не входящие в картель, в 2018 году обеспечили 2,6 млн б/с прироста, но в этом году он замедлится до 1,6 млн б/с, ожидают в МЭА.

— Кредиты списали на калужскую землю — Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура повторно направила в Тверской суд столицы для рассмотрения по существу материалы скандального уголовного дела о масштабных хищениях рухнувшего еще почти четыре года назад банка "Таурус". Само уголовное дело следователи Следственного комитета России разделили на несколько частей, и пока окончено расследование лишь одного эпизода — о хищении около 235 млн руб. под видом покупки земельных участков в Калужской области.

— Сдать партбилет и править — В поддержку иркутского главы Сергея Левченко, которому в 2020 году предстоят перевыборы, начат сбор подписей. Поводом стала широко растиражированная видеозапись 2016 года, на которой видно, как губернатор участвует в охоте на медведя. Недавно избранному главе Хакасии Валентину Коновалову в ходе встреч с гражданами приходится им объяснять, в каком размере он выписал премии членам правительства.

— В договоре мены следствие обнаружило взятку — Московский гарнизонный военный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего начальника ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" (ЦТУИО) Минобороны России подполковника Андрея Нежигая.

— Разводящие по округам — В мэрии Москвы создан городской штаб, который занимается разработкой предвыборной стратегии власти на выборах в Мосгордуму (МГД), рассказал "Ъ" источник, близкий к столичному правительству. Штабом руководит глава аппарата мэра и правительства вице-мэр Наталья Сергунина. Помимо сотрудников мэрии в штаб вошел ряд политтехнологов, между которыми уже предварительно распределены 45 одномандатных округов.

— Подброшенное оружие привело к чистке в полиции — Начальник ГУВД по Самарской области Александр Винников принял решение уволить со службы бывшего оперативника Центра по противодействию экстремизму майора Александра Перцева в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

— Уведомление — мать порядка — Минюст опубликовал проект поправок к закону "Об общественных объединениях", которыми впервые устанавливается уведомительный порядок деятельности общественных объединений, не являющихся юрлицами. Новые правила позволят властям контролировать соответствие деятельности объединений их уставам и территориальным границам и ужесточить ответственность организаторов митингов.

— ГИБДД возвращает прописку — Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины. Поставить на учет машину с "неместным" номером будет невозможно: такое нововведение содержит проект новых правил регистрации транспортных средств.

— Прокуроров позвали в заповедные горы — "Гринпис России" пожаловался в Генпрокуратуру на строительство дороги на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". По мнению зеленых, это противоречит российскому законодательству, а также международным обязательствам страны. Экологи полагают, что дорога строится к скандально известному полигону научного центра "Биосфера", где, по неподтвержденным данным, располагается горнолыжный курорт.

— В интернете поищут опасность для детей — Министерство образования и науки РФ планирует за три года выделить 628 млн руб. на поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете. Соответствующий законопроект министерство подготовило совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

— Всплеск ВИЧ-инспекции — Выдача лекарств пациентам с ВИЧ в Санкт-Петербурге приостановлена в поликлиниках по месту жительства, где они уже более десяти лет могли получать препараты в отделениях хронических вирусных инфекций (ОХВИ). Таких отделений на октябрь 2018 года было десять. Теперь лекарства можно будет получить только в городском СПИД-центре.

— Дональд Трамп уперся в стену — Имеющие большинство в Палате представителей Конгресса США демократы отвергли новое предложение Дональда Трампа по выходу из самого продолжительного в истории страны бюджетного кризиса. Через два года после вступления в должность президент Трамп переживает острейший за все время своего правления момент.

— "Я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору" — В преддверии своего визита в Москву премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал дипломатическому корреспонденту "Интерфакса" Дарье Морозовой интервью специально для "Ъ". В нем он рассказал, почему в 2019 году наступает важный момент в переговорах между Японией и Россией по мирному договору, а также о развитии сотрудничества с РФ в сфере экономики.

— Вашингтон требует от Пекина права надзирать и наказывать — Вашингтон настаивает на создании механизма оценки эффективности проводимых Пекином реформ в области торговли и ставит это условием прекращения торговой войны. Об этом сообщили источники Reuters в администрации президента США Дональда Трампа.

— IT-компании вписали в особый сценарий — Минкомсвязь подготовила проект новой стратегии развития IT-отрасли до 2025 года. В ней намного больше внимания уделено вопросам импортозамещения софта, а также вновь указывается на риски поглощения отечественных IT-компаний иностранными.

— Ломбардам пересчитали займы — Верховный суд (ВС) выступил против начисления ломбардами процентов за день выдачи и день погашения займа, таким образом отчасти поддержав подход ЦБ. Участники рынка отмечают, что такое решение не только снизит доходы ломбардов, но и создаст риск вовлечения их в схемы по незаконному обналичиванию денежных средств.

— Триллион заложат за полярный круг — На развитие Севморпути в ближайшие пять лет понадобится более 900 млрд руб., из которых около 300 млрд руб. должен выделить бюджет, полагают в Росморречфлоте. Эти вложения призваны обеспечить обслуживание грузовой базы в 80 млн тонн, как того требуют майские указы президента.

— Минфин и искусство моделирования — Дмитрий Бутрин — о том, почему значительная часть государственных планов в 2019 году может приостанавливаться.

— Инвесторам расширяют квалификацию — Закон, по-новому трактующий понятие и порядок квалификации инвесторов, будет принят в первом чтении уже в середине февраля. Однако текущая его редакция не устраивает представителей брокерского бизнеса. По их мнению, ряд норм, содержащихся в законопроекте, отсечет от участия в операциях на рынке большую часть инвесторов-физлиц, что приведет к критическому сокращению розничного бизнеса.

— Модульбанк в поисках покупателя — Модульбанк, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса, повторно выставлен на продажу. По словам собеседников "Ъ", свою долю продает крупнейший акционер Артем Аветисян, которому необходимы деньги для участия в допэмиссии его банка "Восточный".

— Приток поймал волну — Вторую неделю подряд иностранные инвесторы наращивают инвестиции в Россию. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с начала года приток средств в российские фонды уже превысил $210 млн.

— Автопродажи разогнались на инфляции — Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в 2018 году в денежном выражении выросли на 21%, до 2,4 трлн руб., подсчитали в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Это соответствует докризисному уровню 2013–2014 годов.

— Москва и Киев встретятся в Брюсселе — Россия, Украина и Еврокомиссия 21 января проведут первые за полгода консультации по газу. Существенного прогресса от встречи в российской делегации не ждут, даже просто дату согласовывали несколько месяцев. Но, признают все стороны, переговоры начинать необходимо, так как договор о транзите между РФ и Украиной заканчивается, а сохранять его придется.

— "Росгеологию" смывает с шельфа — Рост доходов государственной "Росгеологии" остановился: ее выручка и прибыль в 2018 году не превысят уровень 2017 года. Причина — снижение спроса госкомпаний на геологоразведку на шельфе. Холдинг хочет компенсировать его за счет зарубежных контрактов, тем более что объемы госфинансирования продолжат в 2019 году падать.

— Под солнцем вырастают конкуренты — По данным "Ъ", структура, которая может быть связана с экс-министром "Открытого правительства" Михаилом Абызовым, претендует на заключение специнвестконтракта (СПИК) для создания производства солнечных панелей в Ульяновской области.

— В рыбный спор добавили аргументов — Попытки Александра Тугушева доказать в Лондоне свое право на треть в крупнейшей российской рыбодобывающей компании "Норебо" могут осложниться. Защита владельца группы Виталия Орлова получила материалы о возбуждении в Мурманске уголовного дела, по которому Александра Тугушева обвиняют в присвоении 40 млн руб.

— Инвесторы покидают московские офисы — Рост стоимости строительства, заемных средств, увеличение налогового бремени и эксплуатационных расходов делают офисы все менее интересными для инвесторов. По итогам 2018 года их ввод в Москве сократился до рекордно низкого уровня, в то время как активность арендаторов, напротив, возросла.

— Кинотеатрам завели абонемент — Российские частные инвесторы запустили систему абонементов в кино в Москве и Санкт-Петербурге "Киноголик", опередив готовящую аналогичный сервис Rambler Group. На первом этапе проект останется дотационным, но его основатели рассчитывают привлечь инвестиции и начать зарабатывать на рекламе и партнерских программах.

— "Яндекс" высаживается из автобуса — "Яндекс" реорганизует проект "Яндекс.Автобусы": он будет закрыт в Белоруссии, а в России продолжит работать "как агрегатор", не раскрывая новую модель взаимодействия с партнерами. При этом от сервиса "Диспетчерская", через который перевозчики до сих пор могли продавать билеты, компания полностью откажется.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Рейтинг Владимира Путина перестал быть неуязвимым — Президент теперь точно так же, как вся власть, отвечает за ухудшение жизни людей. Первый после Нового года опрос ВЦИОМа показал, что падение рейтинга Владимира Путина продолжается: ему доверяют 33,4% респондентов, а 29 декабря 2018 г. было 36,5%. Это минимум с января 2006 г. – даты, с которой на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов.

— Журналист обжаловал в Страсбургском суде правила поведения в российских судах — Они позволяют удалять с заседания за нарушение норм, установленных самими судьями. Корреспондент "Медиазоны" Александра Лукьянова пожаловалась в Европейский суд по правам человека на правила поведения граждан, установленные Дзержинским райсудом Санкт-Петербурга.

— Долгое пребывание губернатора у власти снижает эффективность управления регионом — Наименьшую эффективность власти показывают регионы, главы которых относительно давно занимают свои посты, говорится в рейтинге эффективности управления в 2018 г., подготовленном руководителем Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым и политологом Ростиславом Туровским. Среди таких регионов – Тува, Ингушетия, Томская, Свердловская, Мурманская и Ульяновская области.

— Британский парламент ждет от премьера Терезы Мэй "план Б" по выходу из Евросоюза — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник должна представить парламенту "план Б" по выходу страны из Евросоюза (ЕС). 15 января план, одобренный на саммите ЕС 25 ноября, провалился в палате общин, собрав лишь 202 голоса "за" при 432 "против".

— РЖД заручились поддержкой Акимова для строительства ВСМ — Гендиректор РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Евгений Дитрих нашли поддержку проекта первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Казань до Нижнего Новгорода у Максима Акимова, зампреда правительства и куратора транспортной отрасли.

— Популярные офшоры резко ужесточили требования к бизнесу — Бизнесу придется покидать их или создавать полноценные офисы. "Закат эпохи островных офшоров?" – так озаглавили обзор аналитики PwC. Их предположения оправданны: с 2019 г. во многих офшорах заработали законы, которые обязывают компании вести реальную деятельность.

— Гендиректор Paulig Group: "Кофе – это последнее, от чего вы откажетесь" — Рольф Ладау рассказывает, почему его компания не делает растворимый кофе, не стремится завоевывать Азию и насколько значим для фирмы российский рынок.

— Антимонопольная служба собирает предложения, как снизить цены на расчеты по картам — Лоббируют идею торговые сети, Центробанк и банки резко против. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до 21 января ждет от банков, платежных систем, ассоциаций и регуляторов предложений, как можно снизить размер комиссий за прием карт в торговых точках (эквайринг), следует из письма ФАС участникам рынка.

— Банк "Траст" распродает активы — Он выставил на торги недвижимость стоимостью более 30 млрд рублей. "Траст" начал распродавать недвижимость, которая досталась ему от банков, перешедших под контроль Центробанка (ЦБ). Как следует из информации на сайтах Единой электронной торговой площадки и "Сбербанк-АСТ", он выставил на торги активы общей стоимостью более 30 млрд руб.

— Sсhlumberger надоело ждать от российских властей согласования покупки Eurasia Drilling — Американская компания предпримет последнюю попытку купить долю в российской буровой компании и расторгнет сделку, если потерпит неудачу. Schlumberger может отказаться от покупки российского конкурента – Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил инвесторам гендиректор американской компании Паал Кибсгаард.

— Онлайн-ритейлер Ozon запустит сервис доставки из ресторанов — Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров – Ozon к середине 2019 г. запустит в тестовом режиме доставку еды из кафе и ресторанов Москвы, рассказал "Ведомостям" руководитель проекта Никита Нечаев. Затем компания также планирует выход в регионы – Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону.

— Виктор Вексельберг продал долю в производителе питьевой воды — Владелец производителя воды Baikalsea Company – "Байкал холдинг" сменил одного из собственников: c 28 декабря 2018 г. владельцем 47% долей вместо структуры Виктора Вексельберга стала фирма "Реам менеджмент", свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Заместитель гендиректора по стратегии "Реам менеджмента" Георгий Буженица подтвердил приобретение доли в компании.

— РВК и Da Vinci Capital создают фонд для стартапов на 6 млрд рублей — Российская венчурная компания (РВК) и фонд Da Vinci Capital создают фонд Da Vinci Pre-IPO Tech Fund для инвестиций в состоявшиеся стартапы, планирующие выходить на биржу. Об этом "Ведомостям" рассказали представитель РВК и управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко.

— Как демократы и минфин США спорили из-за санкций против компаний Дерипаски — С начала января демократы в американском конгрессе пытались заблокировать инициативу минфина по снятию санкций с компаний Олега Дерипаски En+, UC Rusal и "Евросибэнерго". Сделать это им помешали республиканцы.

— Hyundai будет выпускать двигатели и коробки передач в России — Компания отказалась от контрактной сборки в пользу собственного производства. Группа Hyundai Motor будет сама выпускать двигатели в России, сообщил в пятницу, 18 января, Минпромторг со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— День круглой печати — Граждане смогут в режиме "онлайн" зафиксировать факт троллинга в Сети, получить исполнительную надпись или оформить нотариально заверенный перевод документа. Об этом "РГ" заявил президент Федеральной нотариальной палаты.

— ЧП в Татарском проливе — Спецкомиссия Минобороны РФ и военные следователи выясняют детали столкновения новейших бомбардировщиков Су-34 над Татарским проливом, в результате которого погибли двое летчиков.

— Переход наличности через границу — О том, как бизнес, уходя от пошлин, выдает старые компьютеры за высокотехнологичное оборудование и как таможенники раскрывают все "хитрости", "РГ" рассказали в ФТС. Россияне везут через границу наличные деньги чемоданами, заявил Сергей Шкляев.

— Нелегки на подъем — Агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на инвестиционном уровне. По мнению экспертов, экономика РФ сможет выдержать риски, связанные с возможным введением новых санкций.

— Детей пугают по ночам — В Москве зафиксировали случай взлома камеры с функцией радионяни. Через нее злоумышленники поговорили с ребенком, чем очень напугали его. Киберкриминалисты, разыскивающие взломщиков, считают, что это извращенная форма педофилии.

— Арктика — дело тонкое — Министерство по развитию Дальнего Востока будет заниматься также вопросами, связанными с реализацией государственной политики в Арктике. Об этом шла речь на встрече Владимира Путина Дмитрием Медведевым в Кремле.

— Комбайн идет на рынок — Правительство направит до 2024 года почти 340 миллиардов рублей на поддержку экспорта продукции отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Об этом Дмитрий Медведев заявил на совещании, прошедшем в Краснодаре.

— Как пекутся цены — В России отмечено подорожание отдельных товаров в торговых сетях, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, в сетях выросли цены на отдельные товары: птицу, сахар, яйца и плодоовощную продукцию. Одновременно министр подчеркнул, что сильного роста цен у производителей нет.

— Учет выйдет в свет — Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о требованиях к "умным" счетчикам, которые начнут устанавливать в жилых домах после 1 июля 2020 года. Это необходимо, чтобы определить, как будет работать система и какой именно счетчик считать "умным".

— Трубы тянут старым маршрутом — Визит Владимира Путина в Сербию обозначил, кто станет покупателем российского газа по второй нитке "Турецкого потока". Это будут Болгария, Сербия и Венгрия, при этом шансы Греции и Италии остались призрачными.

— Взрывная реакция — Новостройки будут оснащать газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Эти требования Минстрой включил в новый свод правил. Они вступят в силу летом.

— Поезд ждет — Пассажиры начали покупать "невозвратные" билеты в поезда дальнего следования. Их продажа открыта 20 января с датой отправления на 19 апреля. Пока возможность приобретения "невозвратных" билетов есть в два поезда.

— Под видом покупателя — МЧС России в наступившем 2019 году значительно увеличит количество противопожарных проверок по сравнению с прошлым годом. При этом порядок пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей хотят упростить.

— Хоккеисты болеют за Ваню — Представители магнитогорского "Металлурга" посетили НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, где проходит лечение 11-месячный Ваня, спасенный из-под завалов рухнувшего подъезда.

— Смертельная ватрушка — Три несчастных случая подряд при катании на ватрушках произошли в Подмосковье за одну неделю. 12-летняя жительница Дмитрова сломала ногу. В Королеве пострадала 13-летняя девушка — у нее диагностирован перелом позвоночника. Но больше всего не повезло 28-летнему жителю Одинцовского района — для него безобидное катание на ватрушке закончилось смертью.

— Лекарственная дискриминация как государственная проблема — Почему дорогие импортные препараты на аптечных полках вытесняют дешевые отечественные. В текущем году "Единая Россия" намерена решить вопрос с доступностью лекарственных средств отечественного производства для населения. Руководитель фракции Сергей Неверов обсудил этот вопрос с президентом страны и заручился его поддержкой.

— Дебаты и демарши — Несмотря на начавшиеся во Франции общенациональные дебаты по острым социально-экономическим проблемам, "желтые жилеты" решили не отказываться от очередного дня действий. Избежать столкновений с полицией не удалось.

— Пицца вместо зарплаты — Президент Дональд Трамп и демократы в конгрессе США обменялись предложениями по прекращению рекордного по длительности шатдауна, но к компромиссу так и не пришли. По оценкам экспертов, ущерб экономике страны сопоставим с той суммой, которая и стала причиной противостояния.

— Мир по новым правилам — Противостояние Москвы и Вашингтона в будущем станет частью холодной войны между Китаем и США, заявил в интервью "РГ" политолог Сергей Караганов. Также, по его словам, следует ждать частичного развала Евросоюза.

— Туманная мэй — Уже в понедельник премьер Британии Тереза Мэй может сделать заявление, которое прояснит ее видение дальнейших шагов относительно процедуры выхода королевства из Евросоюза после того, как Палата общин большинством голосов провалила проект соглашения об условиях брекзита. Впрочем, многие эксперты вообще сомневаются, что у Мэй заготовлен "план B".

— Пытливый взгляд на "Кука" — Эсминец США снова зашел в Черное море. Американский эсминец "Дональд Кук", известный своими многочисленными рейдами к российским берегам, вновь зашел в Черное море.

— Без популизма — Общероссийский киргизский конгресс (ОКК) заявил, что не согласен с предложением оппозиции в Киргизии лишить русский язык статуса официального, оставив ему лишь статус "языка международного общения".

— Покупали на здоровье — Потребление россиян в прошлом году вернулось на уровень докризисного 2014 года, считают эксперты. Интересно, что респонденты редко планируют крупные покупки заранее или предпочитают не говорить об этом социологам.

— Отдохнуть в космосе — Полет к звездам для туриста будет длиться 15 минут, в невесомости человек сможет провести четыре минуты. Об этом "РГ" рассказал гендиректор Космокурса Павел Пушкин. Компания обещает туристам полеты к орбите в 2025 году.

— Они ушли и не обещали вернуться — В чем смысл финансовых санкций против России с 2014 года? Ответ — перекрыть возможность получения длинных денег за рубежом для роста, для модернизации. Это уже случилось? Или же нет и поток иностранных денег не иссякает?

— На санях в первый класс — Артура Панова из Свердловской области до остановки школьного автобуса довозит лошадь. Преодолеть пешком пять километров школьнику сложно. За право детей нормально добираться до школы семья Пановых борется не первый год.

— Дача для показаний — Следственный комитет РФ на своем сайте разместил для массового зрителя целый фильм о том, как живут некоторые чиновники. На ролике виден огороженный лесной массив, из тех, что измеряется не сотками, а гектарами. На участке — кирпичный особняк и хозяйственные постройки. Таковы владения экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Ему, по данным следствия, принадлежат 565 земельных участков и 22 машины.

— Автомобиль уволен — Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к руководителю столичного дептранса Максиму Ликсутову с очень интересным, но и спорным предложением. Молодой парламентарий предложил выдавать официально трудоустроенным жителям города абонемент на бесплатную парковку возле их мест работы.

— Танцы на 10 суток — Перекрытие Нового Арбата ради съемок клипа закончилось для блогеров Карины Лазарьянц и Давида Манукяна административным арестом — Пресненский районный суд столицы приговорил их к 10 суткам. Интересно, что опасную выходку осудили не только власти, но и многие подписчики блогеров, написавшие об этом в соцсетях.

— Условный срок для инженера — В Сочи вынесен приговор по делу о гибели ребенка в ливневке. Суд поставил точку в расследовании наделавшего много шума дела о гибели в сочинской ливневке семилетнего мальчика из Татарстана. За халатность, которая и привела к ЧП, 32-летний заместитель главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" получил условный срок.

— Занавес открывается — Указом президента России 2019 год объявлен Годом театра. Во Владивостоке дан старт его крупнейшему проекту — Всероссийскому театральному марафону, который будет проходить в течение 2019 года во всех регионах РФ.

— Адам и Ева в пустыне — Немецкая молодежная драма режиссера Ханса Вайнгартнера "Романтики-303" вышла в избранных залах. В какой-то степени фильм примыкает к картинам "молодежного бунта", но на сей раз — бунта тихого.

— Идем по расписанию — Запуск движения по железнодорожной части Крымского моста возможен раньше декабря 2019 года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ", — добавил он.

— Подвалило — В Ташкенте при изучении подвалов одного из исторических зданий, построенных в 1870 году, обнаружен клад из серебряных и золотых монет, старинных книг, посуды, картин и икон. По оценке ученых из Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, предварительная стоимость артефактов превышает один миллион долларов.

— Агент-09 — Растет активность вирусов гриппа, заявила Главный государственный санитарный врач РФ, профессор Анна Попова. Она рассказала "РГ" об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ и мире.

— Спасти любой ценой — Вся Испания следит за уникальной операцией по спасению маленького мальчика, провалившегося в скважину в местечке Тоталан на юге Испании, которая продолжается уже неделю. По словам главы МВД пиренейского королевства Фернандо Гранде-Марласки, к работам привлечены все возможные службы — пожарные, военные, инженеры, строители.

— Дело пахнет табаком — Алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах. Соответствующий законопроект разработали депутаты. Также предлагается запретить вход в такие магазины несовершеннолетним.

— Пиво почтой — Около недели назад в почтовых отделениях Мурманской области вместе со стиральными порошками, шоколадками, кухонными комбайнами и консервами стали продавать пиво. В социальных сетях появились фотографии бутылок с этим напитком на прилавке в почтовом отделении на улице Книповича. Жители Заполярья высказались против такого новшества. После этого из многих почтовых отделений пиво исчезло.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Цена стабильности — Бизнесу предложат дополнительные стимулы для инвестиций. Это следует из нового законопроекта Минфина, посвященного капиталовложениям в России (его копия есть в распоряжении "Известий"). По новым правилам, чтобы получить на шесть лет стабильные условия реализации инвестиционного проекта (заморозку налогов, платежей и так далее), бизнесу нужно будет вложить из собственных денег 1 млрд рублей, а не 3 млрд, как предполагал предыдущий законопроект. При определенных условиях сумма может быть и меньше.

— Ходят тут всякие — Эсминец Donald Cook, замеченный в Черном море во время крымских событий 2014 года, снова попал в поле зрения сил ВМФ России. В субботу американский корабль прошел через Босфор. Сейчас он находится под наблюдением береговых радиолокационных средств, а в случае необходимости в воздух могут быть подняты авиация и беспилотники. После керченского инцидента США стараются поддерживать свое присутствие в Черном море.

— Не в лучшем форуме — Участники форума в Давосе в этом году могут быть разочарованы его итогами, заявил "Известиям" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В последнее время национальные правительства все чаще пытаются решать экономические проблемы с помощью протекционистских подходов, отметил сенатор.

— С него начинается Родина — Использование карт России, на которых Крым не указан как составная часть нашей страны, будет наказываться штрафом. Такой законопроект Совет Федерации намерен рассмотреть в ближайшие три месяца. Как заявил "Известиям" сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, практика использования карт без полуострова фактически нарушает целостность границ государства.

— Попытка №25 — Уже завтра в Москве Владимир Путин проведет переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Эта встреча будет своего рода "юбилейной" — продвинуться в решении проблемы мирного договора и застарелого территориального спора вокруг Южных Курил лидеры двух государств попытаются в 25-й раз. Принимая во внимание фон, на котором велась подготовка визита японского премьера в Москву, прорывных решений от встречи опрошенные "Известиями" эксперты не ждут.

— Жизнь в одном окне — Россиянам не придется подавать заявление на регистрацию и заполнять большое количество бланков при рождении ребенка или смерти члена семьи. Минэкономразвития изучило возможность предоставления ряда государственных услуг в проактивном режиме — то есть автоматически, бз отдельных заявок с стороны граждан. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства, в ближайшем будущем в такой режим переведут только две госуслуги, но позже их перечень могут расширить.

— Пограничное состояние — Транзитным пассажирам могут разрешить находиться без виз вне пунктов пропуска в аэропортах. С таким предложением Федеральная служба безопасности обратилась в Минтранс, рассказали "Известиям" в ФСБ. Служба объясняет это тем, что номеров в гостиницах в "стерильных" зонах при форс-мажорных обстоятельствах может на всех не хватить. Изначально инициатива принадлежала аэропорту Шереметьево.

— В день по чайной ложке — Норму суточного потребления соли планируется снизить в два раза — до 5 г. Минздрав завершает разработку приказа, приводящего этот показатель в соответствие с рекомендациями ВОЗ, сообщил "Известиям" замглавы ведомства Олег Салагай. 5 г соли — это одна чайная ложка, "косичка" сыра чечил или 250 г докторской колбасы. По словам экспертов, на рациональные нормы, которые публикует Минздрав, ориентируются люди, ведущие здоровый образ жизни, часть заведений общепита.

— Группа жизни — Норму суточного потребления соли планируется снизить в два раза — до 5 г. Минздрав завершает разработку приказа, приводящего этот показатель в соответствие с рекомендациями ВОЗ, сообщил "Известиям" замглавы ведомства Олег Салагай. 5 г соли — это одна чайная ложка, "косичка" сыра чечил или 250 г докторской колбасы. По словам экспертов, на рациональные нормы, которые публикует Минздрав, ориентируются люди, ведущие здоровый образ жизни, часть заведений общепита.

— Улетные деньги — Владельцы легких самолетов и вертолетов добиваются от правительства выделения господдержки в размере более 10 млрд рублей. Эти средства необходимы на развитие малой авиации в России по соответствующей программе, с проектом которой ознакомились "Известия". Это позволит увеличить число рабочих мест в секторе более чем вдвое, а также значительно снизить количество авиапроисшествий. В Минтрансе проект программы уже получили, однако комментировать свои дальнейшие действия ведомство пока отказывается.

— Модерн токен — Госдума поддерживает создание пилотных регионов для отработки обращения криптоинструментов. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект, который сделает это возможным, разработало Минэкономразвития. Бизнес обсуждает такую опцию на площадке РСПП: это позволит применять криптовалюты и токены для привлечения капитала, а также покупать и продавать активы в условиях санкций. За развитием инициативы следят в Калининградской области и Татарстане — там уже есть компании, готовые сами стать площадкой для эксперимента или принять в нем участие.

— Взгляните в трубочку — Саратовские ученые создали автономное устройство для медицинской диагностики. С его помощью можно мгновенно провести тест на алкоголь и наркотики, а также самостоятельно проверить зрение. Пользоваться прибором может любой человек даже без специального образования. В настоящее время устройство уже доступно на рынке и может быть востребовано, например, службами скорой медицинской помощи

— Крылья для Поднебесной — Петербургским инженерам удалось заметно снизить массу автомобильного кузова. Это стало возможным благодаря созданной цифровой платформе, которая была признана уникальной на конкурсе "Лучшие цифровые проекты ЕАЭС". Ее возможности уже оценили топ-менеджеры одного из крупнейших автопроизводителей КНР — государственного холдинга BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd). Китайцы заказали у российских конструкторов перепроектирование кузова для внедорожника.