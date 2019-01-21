МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Сына президента Бразилии Флавиу Болсонару объяснил подозрительное движение средств на своем банковском счету продажей недвижимости, сообщил телеканал Record TV.

Ранее СМИ со ссылкой на отчет Совета по контролю за финансовой деятельностью Бразилии сообщили, что летом 2017 года за пять дней на счет избранного сенатора Флавиу Болсонару поступило 48 платежей, каждый по 2 тысячи реалов (около 500 долларов). Всего за это время на счет было зачислено 96 тысяч реалов (порядка 26 тысяч долларов). Как отмечалось, деньги поступали через банкомат, находящийся в здании Законодательного собрания Рио-де-Жанейро. Финорганы страны насторожило пополнение счета по частям, что могло указывать на попытку скрыть источник средств.

В интервью телеканалу, которое транслировалось в воскресенье вечером, Флавиу Болсонару пояснил, что тогда он продал квартиру и часть денег получил наличными. Политик действительно использовал банкомат в парламенте Рио-де-Жанейро, где он работал, чтобы положить сумму на свой счет. Однако из-за действующих в банке ограничений он не мог за раз перевести больше 2 тысяч реалов.

Политик также отметил, что все операции по счету указаны в его налоговой декларации.

Ранее сообщалось, что Федеральный верховный суд Бразилии временно приостановил расследование о движении средств на счетах Фабрисио Кейроса, бывшего водителя сына президента Бразилии Флавиу Болсонару. Как отмечалось, решение о приостановлении расследования было принято по просьбе самого политика. Государственная прокуратура Рио-де-Жанейро хочет выяснить, почему Фабрисио Кейрос, получавший зарплату от законодателя, имел на банковском счету 1,2 миллиона реалов (свыше 300 тысяч долларов) в 2016-2017 годах.