КИЕВ, 21 янв /ПРАЙМ/. Представители Киева и Тель-Авива в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подписали соглашение о зоне свободной торговли, сообщил в понедельник первый вице-премьер Украины Степан Кубив.

"Подписал соглашение о свободной торговле Украина-Израиль в рамках официального визита Петра Порошенко", — написал Кубив на странице в Facebook.

По словам вице-премьера, соглашение открывает новые возможности для модернизации промышленного производства на Украине, увеличится приток израильских инвестиций в АПК, высокотехнологичные сектора, ІТ. Для 80% промышленных товаров будут отменные ввозные пошлины в Израиль, добавил Кубив.

"Также ожидаем расширения украинского-израильского сотрудничества в области транспортного машиностроения, авиационной сферы и автомобилестроения", — написал он.

В декабре 2015 года Порошенко по итогам переговоров с руководством Израиля заявлял, что страны намерены в первой половине 2016 года подписать соглашение о зоне свободной торговли, однако по истечению двух лет документ так и не удалось подписать. В ноябре 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что заканчиваются технические приготовления и соглашение может быть подписано в ближайшее время.