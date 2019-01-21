ПРАГА, 21 янв /ПРАЙМ/. В декабре 2018 года в Словакии зафиксирована рекордно низкая за все 26 лет существования республики безработица – 5,04%, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава минтруда Ян Рихтер.

"В Словакии уровень безработицы стал одним из самых низких в странах ЕС, по нашим подсчетам, в 2019 году он может опуститься еще ниже – до 4,5%. Число безработных в республике сейчас составляет 138,1 тысячи человек", — сказал Рихтер, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Как отмечают местные СМИ, подавляющее большинство среди безработных составляют цыгане, проживающие, в основном, в восточной части Словакии. Власти республики стремятся принимать всевозможные меры для их активного привлечения на предприятия и в сельское хозяйство, но это не приносит желаемого результата.

Самый низкий в ЕС уровень безработицы в 2018 году был зафиксирован в соседней Чехии, он составляет 3,1%.

По словам Рихтера, Словакия сейчас ощущает большой недостаток рабочей силы. Всё пополнение идет из соседних стран, сейчас на предприятиях республики работают почти 70 тысяч иностранцев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы продолжалась регулируемая и тщательно контролируемая интеграция иностранцев на словацкий рынок. Но речь ни в коем случае не идет о том, чтобы полностью открыть этот рынок для граждан третьих стран", — сказал министр.