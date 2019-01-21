КИШИНЕВ, 21 янв /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что самыми надежными инвесторами для республики являются предприниматели из России, которые вкладывают в страну больше денег, чем западные инвесторы.

"Я думаю, что российские инвесторы одни из самых надежных для Молдавии, они нас понимают и мы их понимаем. Это не значит, что нужно отказываться от других инвесторов, мы открыты к сотрудничеству со всеми", — сказал Додон в понедельник эфире телеканала NTV Moldova.

По его словам, с 2009 года инвесторы с Запада — ЕС и США — больше выводили капитал, чем инвестировали.

"Российские инвесторы больше вложили денег за этот период, несмотря на то, что у власти были проевропейские и очень часто антироссийские настроения", — отметил президент.

Додон подчеркнул, что уже ведется серьезная работа по подготовке к проведению осенью в Кишиневе второго Молдавско-российского экономического форума.

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Впервые он прошел в Кишиневе в сентябре 2018 года, в его работе примут участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдавии и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских бизнес — объединений.