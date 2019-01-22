БУЭНОС-АЙРЕС, 22 янв /ПРАЙМ/. Правительство Боливии планирует вложить около 2,3 миллиарда долларов в производство на втором по величине месторождении лития в стране — солончаке Коипаса, сообщает национальное агентство ABI со ссылкой на источник во властных структурах.

Боливия занимает первое место в мире по запасам лития. Главное месторождение страны — солончак Уюни, занимает площадь 10 тысяч 582 квадратных километра и является самой крупной в мире соляной равниной. При этом концентрация лития превышает средние значения в несколько раз. Запасы оцениваются от 5 до 9 миллионов тонн.

Солончак Коипаса является вторым по величине в Боливии. Он находится в районе границы с Чили, имеет площадь 2 тысячи 218 квадратных километров, из которых большая часть находится в Боливии, а около 25 квадратных километров — в Чили

Как отмечает издание, планируется производить сульфат калия, борную кислоту, бромид натрия, гидроксид лития, карбонат лития, хлорид лития и металлический литий при тех же условиях, что и на месторождении Уюни.

В июне прошлого года президент Эво Моралес заявил после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, что РФ и Боливия намерены подписать соглашение о совместной разработке месторождений лития в южноамериканской стране.