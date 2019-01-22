(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Кто будет служить вице-примером — Семь заместителей Дмитрия Медведева получат персональные оценки — " Ъ" ознакомился с предложениями Минэкономики по оценке эффективности работы вице-премьеров действующего правительства. Эти KPI разрабатываются ведомством согласно поручениям Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Об успешности вице-премьеров предложено судить исходя из целевых индикаторов национальных проектов, таких как уровень бедности, темпы роста экономики или смертность на дорогах.

— Перегибы на ветвях — Вячеслав Володин счел Конституцию недостаточно сбалансированной — Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил вчера о необходимости устранить существующие недостатки Конституции, которые связаны с "отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти". В профильном думском комитете сказали " Ъ", что еще "не ознакомились" с предложениями спикера.

— К выпивке подобралась закуска — Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного & белого" объединяют бизнес — Сеть "Красное & белое" может стать основным источником роста для объединенной компании, куда кроме нее войдут "Дикси" и"Бристоль" Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Они получат в новой структуре 51%, оставшийся пакет сохранится за основателем "Красного & белого" Сергеем Студенниковым.

— Аптекам прописали принять Ozon — Заблокировать онлайн-продажи лекарств не удалось — Крупным аптечным сетям не удалось заблокировать Ozon.ru из-за онлайн-продажи лекарств. Московская прокуратура и Роскомнадзор не нашли нарушения в деятельности интернет-компании, потому что ее курьеры доставляют препараты по поручению покупателей.

— Тарифную политику выводят на старт — ФАС и Минэкономики согласовали свои взгляды на цены услуг госмонополий — Два ключевых ведомства, курирующие тарифную госполитику в РФ,— ФАС и Минэкономики — объединили свои законопроекты по теме и внесут их в правительство совместно, подтвердили " Ъ" в обоих органах власти. Это должно было произойти до конца 2018 года, но работу тормозили возражения участников рынка.

— Мировая экономика почувствовала слабость — МВФ вновь понизил прогноз глобального роста — Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском макропрогнозе еще раз снизил ожидания по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах — до 3,5% и 3,6% соответственно. Если в прошлом, октябрьском прогнозе фонд указывал в первую очередь на негативные последствия торговых войн, то сейчас — на слабость глобального спроса и на возможное снижение роста в отдельных странах, в первую очередь в Китае.

— Нет повода не принять — Законопроекты о фейковых новостях и неуважении к органам власти готовы к первому чтению — Думский комитет по информационной политике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекты, которые вводят штрафы за распространение фейковых новостей в СМИ и разрешают прокуратуре блокировать неуважительные высказывания об органах государственной власти в интернете. Такое решение комитет принял, получив положительные отзывы от правительства. Депутаты обсуждали эти законопроекты неделю назад, но без правительственной оценки решение не приняли.

— Споры с государством станут дороже — КС разрешил взыскивать с граждан расходы за судебные разбирательства с органами власти — Конституционный cуд (КС) вчера закрепил практику взыскания с проигравших спор с властями граждан и организаций судебных издержек в пользу заинтересованных лиц, если они "вынужденно и активно" защищали решения госоргана. КС лишь запретил таким лицам действовать "исключительно с целью воспрепятствования защите прав, свобод и интересов истцов", признав оспоренное применение Кодекса административного судопроизводства (КАС) конституционным.

— Александр Беглов объявил состав правительства — Врио губернатора Санкт-Петербурга внес в парламент кандидатуры заместителей — Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов сформировал городское правительство, с которым он, по всей вероятности, пойдет в сентябре на губернаторские выборы. Вчера господин Беглов внес в заксобрание города кандидатуры шести заместителей. В его команду вошли бывшие соратники совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука, в том числе работавшие в Смольном при Владимире Путине, и вернувшиеся в правительство города бывшие подчиненные экс-губернатора Валентины Матвиенко.

— Стрельба в цыганском поселке попала в приговор — Осуждены участники массовых беспорядков в Екатеринбурге — Свердловский облсуд вынес приговор по вызвавшему большой резонанс уголовному делу о массовых беспорядках в цыганском поселке Екатеринбурга в 2016 году. Тогда группа цыган вместе с уличными бойцами напала на четырех представителей казачества, в результате чего двое нападавших были застрелены, а 11 получили тяжелые ранения.

— Тайные поставки на Украину не прошли судебную проверку — Дело о торговле ракетными двигателями возвращено следствию — Как стало известно " Ъ", Следственный комитет России (СКР) вынужден заново расследовать скандальное уголовное дело о хищениях турбореактивных двигателей стратегических авиационных крылатых ракет Х-55 с их последующими поставками на Украину.

— Вымогательство заменили пенсией — Калининградскому следователю предъявили новое обвинение, после того как сняли прежнее — Как стало известно " Ъ", СКР прекратил уголовное преследование одного из лучших сотрудников калининградского управления следственного комитета Артура Гусельникова и его приятеля, специалиста по регулировке схода-развала Иосифа Скосорева. Они обвинялись в вымогательстве 200 тыс. руб. у приемного отца господина Скосорева, ранее судимого Игоря Макеева.

— Дело о взятке перекинулось с начальника на подчиненного — Арестован сотрудник МЧС, продвигавший расширение функций Госпожнадзора — Как стало известно " Ъ", в столичном управлении МЧС набирает обороты скандал, связанный с получением взяток. Вслед за приговоренным месяц назад к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в 1,8 млн руб. заместителем начальника отдела надзора в области пожарной безопасности управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве Николаем Полосиным в СИЗО отправлен его бывший подчиненный майор Денис Панасевич.

— Статья КоАП признана недостаточно взвешенной — КС обязал Госдуму исправить положение со штрафами за перегруз — Статья КоАП, устанавливающая штраф за управление грузовиком с перегрузом, признана противоречащей Конституции. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд. Госдума теперь должна внести в кодекс изменения. До этого момента штрафы за перегруз в случае фиксации автоматическими камерами должны назначаться в минимальном размере.

— Подсудимый вышел к пациенту — Прения по делу о вине тюремного главврача в смерти заключенной начались с ЧП — В Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга завершились судебные прения по уголовному делу бывшего руководителя тюремной больницы имени Гааза Дмитрия Иванова, который, по оценке следствия, халатно отнесся к своим обязанностям. В результате были нарушены конституционные права на медицинскую помощь осужденной Екатерины Нусаловой, у которой был диагностирован рак, она скончалась летом 2016 года.

— Охотников выпускают на полуволю — Поправки, легализующие охоту в вольерах, могут быть готовы в течение месяца — Депутаты планируют в течение месяца разработать поправки, легализующие в России вольерную охоту. По словам парламентариев, в действительности этот вид охоты уже существует в России, поэтому его легализация позволит увеличить доступ охотпользователей к природным ресурсам и снизит нагрузку на дикие угодья.

— Израиль хорошо прибомбился к иранским целям — По территории Сирии нанесен самый мощный удар с мая прошлого года — Дважды менее чем за сутки Израиль нанес удары по Сирии и при этом громко о них заявил. Первая атака в воскресенье днем обошлась без жертв и разрушений, в отличие от второй— в ночь на понедельник. Этот удар стал самым мощным с мая 2018 года. По официальным данным, погибли четверо сирийских военных.

— "Индия идет по канату над пропастью, и периодически кажется, что падение неизбежно" — Экс-глава МИД страны Шаши Тарур — о попытках балансировать между мировыми державами — Индия— одно из немногих государств, которое смогло избежать американских санкций, оставаясь крупным покупателем российского вооружения. Внешняя политика страны всегда была многовекторной, но сейчас Дели находится перед выбором: отстаивать ли дальше многополярный мир вместе с Москвой и Пекином в составе БРИКС или же примкнуть к США, Японии и Австралии и сформировать "четырехсторонний альянс" для сдерживания Китая.

— Микрозаймы омрачают кредитную историю — Банки не хотят одалживать деньги клиентам МФО — Данные бюро кредитных историй (БКИ) показывают, что для большинства банков наличие у потенциального заемщика опыта кредитования в микрофинансовых организациях (МФО) уменьшает шансы на одобрение ссуды. По крупным кредитам — ипотека и автокредит — наличие кредитной истории в МФО даже хуже, чем ее полное отсутствие.

— Зрители запутались в стандартах — Россияне не могут отличить контент 4K от адаптаций — Опрошенные "Ромиром" зрители не смогли отличить контент, снятый в стандарте 4K, от адаптированного под него видео. Это позволяет видеосервисам и производителям телевизоров применять технологии улучшения картинки, чтобы удовлетворить растущий спрос на 4K-контент. Его потенциальных зрителей становится все больше: на телевизоры с поддержкой 4K у разных брендов приходится уже 50–70% продаж в денежном выражении.

— Аэропорты подготовили рамки — Они просят ограничить либерализацию доступа к инфраструктуре — Международная ассоциация аэропортов (МАА) просит ФАС ограничить либерализацию доступа независимых операторов к аэропортовой инфраструктуре монопольными услугами, которые регулируются государством. Авиакомпании, инициировавшие поправки, настаивают на неограниченном доступе и рассчитывают сократить свои издержки за счет снижения маржи аэропортовых операторов.

— Покупай, пока не подорожало — Инвестиционные фонды наращивают вложения в золото — Суммарные активы фондов, инвестирующих в золото, обновили пятилетний максимум, превысив отметку 2,25 тыс. тонн. Неопределенность относительно перспектив мировой экономики в 2019 году, а также ожидания замедления темпов роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) вынуждают инвесторов наращивать вложения в драгоценный металл.

— АСВ заподозрили в сговоре — Кредиторы Пробизнесбанка требуют отменить продажу его "дочки" — В Верховный суд (ВС) впервые передано дело об оспаривании торгов по продаже имущества банка-банкрота. Спор касается банка "Пойдем!", проданного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках банкротства Пробизнесбанка. Кредиторы последнего считают сделку притворной, прикрывающей последующую продажу акций банка "Пойдем!" лицам, связанным с АСВ. Юристы отмечают беспрецедентность спора в ВС и считают высокими шансы на отмену торгов.

— АКРА раздора — "Дочку" агентства покинула вся команда — Как стало известно " Ъ", после ухода с поста гендиректора Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) Екатерины Трофимовой все сотрудники покинули и его дочерную компанию АКРА РМ. Эта структура занималась нерейтинговой деятельностью и была отделена от основного бизнеса агентства.

— Мособлбанк снова сел за "тетрадки" — Банк требует от клиентов оригиналы документов — Клиенты Мособлбанка, у которого в рамках санации был обнаружен рекордный объем "тетрадки" — забалансовых вкладов, столкнулись с проблемами. Тем, кто открыл в 2014 году пятилетние депозиты, банк не разрешает пополнять и забирать средства с подошедших к концу вкладов без предоставления полного пакета оригинальных документов.

— "Норебо" удлинила серию — Компания заказала у ОСК еще четыре траулера — Крупнейшая рыбопромышленная группа "Норебо" Виталия Орлова и входящая в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) "Северная верфь" договорились расширить серию траулеров-процессоров. Вдобавок к шести судам для Северного бассейна компания заказала на верфи еще четыре траулера общей стоимостью более 16 млрд руб. для Дальнего Востока.

— Газ подождет до выборов — Переговоры по транзиту через Украину отложены на май — Как и предполагал " Ъ", переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину после 2019 года отложены до мая, пока в стране не будет выбран новый президент. Таков главный итог очередной встречи представителей ЕС, России и Украины, состоявшейся в Брюсселе. Хотя Еврокомиссия передала Украине свое предложение по срокам, объему и уровню тарифа в новом контракте, параметры не были раскрыты.

— "Квадре" опять грозят штрафы — Энергокомпания не успела достроить блок в 2018 году — По данным " Ъ", за опоздание с вводом нового блока на Алексинской ТЭЦ на один месяц — февраль 2019 года вместо декабря 2018 года — энергокомпанию "Квадра" (контролируется ОНЭКСИМом Михаила Прохорова) могут оштрафовать также и за июнь—декабрь 2018 года. Ранее наблюдательный совет "Совета рынка" (регулятор энергорынков) отсрочил начисление штрафов за 2018 год, но при условии, что компания запустит блок к концу года.

— "Газпром нефть" разлилась по губе — Правительство утвердило лицензию на Южно-Обский участок — По информации " Ъ", правительство 17 января утвердило предоставление "Газпром нефти" лицензии на Южно-Обский участок в акватории Обской губы, который нефтекомпания приобрела на аукционе в ноябре 2018 года за 1 млрд руб. Участок находится неподалеку от одного из крупнейших активов компании — Новопортовского месторождения.

— Директор в пятом поколении — Вадим Семенов может возглавить инфраструктурного оператора 5G в России — Экс-гендиректор "Связьинвеста" Вадим Семенов может вернуться к операционному бизнесу. Топменеджер, последние годы работающий в совете директоров "Ростелекома", рассматривается в качестве кандидата на пост главы создающегося для развития сети 5G в России совместного предприятия "Ростелекома" и "МегаФона".

— Российские бренды заправили нефтью и газом — Торговые марки Сбербанка, "Газпрома" и ЛУКОЙЛа подорожали — Уже четвертый год в рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance Россия представлена тремя торговыми марками. Стоимость всех трех выросла: Сбербанка — на 6,3%, до $12,4 млрд, "Газпрома" — на 45,7%, до $8,1 млрд, а ЛУКОЙЛа — на 19,7%, до $5,8 млрд. На глобальном уровне подорожали в первую очередь бренды технологических компаний: например, Сбербанк за год опередили Netflix и Alibaba.

— Студентам подвезут еду — Рядом с РУДН создается новое гастропространство — Несмотря на то что в ближайшие полтора года взрывной рост открытия в Москве фуд-холлов по типу Даниловского рынка может замедлиться, участники этого рынка продолжают объявлять о новых проектах. "Грэмм Групп", которой принадлежат Центральный и Усачевский рынки, создаст в этом году гастропространство по соседству с РУДН на юго-западе Москвы. Консультанты называют локацию для нового объекта компании не самой удачной из-за транспортной составляющей.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Зачем "Красное и белое" объединяется с "Дикси" и "Бристолем" — Эксперты оценивают бизнес новой компании минимум в 100 млрд рублей — Владельцы крупного продовольственного ритейлера "Дикси", сетей алкомаркетов "Бристоль" и "Красное и белое" договорились об их слиянии в единый бизнес, говорится в совместном сообщении компаний. Владельцы "Дикси" и "Бристоля" – Игорь Кесаев и Сергей Кациев, "Красного и белого" – Сергей Студенников.

— Лидеры Японии и России начинают переговоры о мирном договоре — Если появится прогресс, Владимир Путин и Синдзо Абэ проведут несколько встреч в этом году — Переговоры в Москве президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о мирном договоре и статусе Южно-Курильских островов японцы ожидают с тревогой – российские эксперты также предсказывают серьезные трудности.

— Инициатор референдума о пенсионной реформе пожаловался в КС на невозможность его организовать — Его готова поддержать КПРФ — Депутат столичного муниципального округа Таганский, справоросс Илья Свиридов, ставший в 2018 г. одним из инициаторов референдума о пенсионной реформе, просит Конституционный суд проверить закон "О референдуме". Жалоба (есть у "Ведомостей") передана в представительство суда в Москве, сказал Свиридов "Ведомостям".

— Законопроекты о наказаниях за фейкньюс и неуважение к власти одобрены комитетом Госдумы — Ранее инициативу сенатора Клишаса официально поддержало правительство — Законопроекты, вводящие административную ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти, рекомендованы к первому чтению профильным комитетом Госдумы по информационной политике. В пятницу правительство направило в Госдуму отзыв, в котором поддержало проекты, но указало, что формулировка недостоверной информации может повлечь различное толкование.

— Глава Башкирии Радий Хабиров пойдет на осенние выборы от "Единой России" — Хотя большинство его коллег планируют стать самовыдвиженцами — Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров пойдет на выборы главы региона от "Единой России", сообщил он "Ведомостям". "У меня есть коллеги, которые предлагают дистанцироваться от "Единой России". Но я по-другому устроен. Я член этой партии и горжусь этим. Хотя я уникальный член этой партии: меня дважды из нее исключали и дважды восстанавливали. Но как я могу не любить свою партию?" – говорит Хабиров.

— Миллиардеры во всем мире за год разбогатели еще на 12%, а бедняки потеряли 11% состояния — Разрыв между ними растет, и без изменения налоговых систем его рост не остановить — "Кажется, я плачу налогов меньше, чем любой из моих сотрудников", – цитирует миллиардера Уоррена Баффетта благотворительная организация Oxfam в ежегодном докладе, посвященном неравенству и подготовленном к Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) в Давосе.

— Экономика Китая не росла так медленно с 1990 года — Торговая война с США не проходит бесследно для Китая — ВВП Китая в прошлом году вырос на 6,6%, что стало худшим результатом за последние 28 лет. В IV квартале экономический рост и вовсе замедлился до 6,4% в годовом выражении – минимума со времен мирового финансового кризиса. Пекин постарался немного замаскировать проблемы, отмечает The Wall Street Journal.

— Врио главы Башкирии: "Стерильных выборов не бывает" — Радий Хабиров рассказывает, почему ушел из администрации президента, и рассуждает, отчего разное время требует своих губернаторов — Радий Хабиров был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии в октябре 2018 г. Хабиров уехал из родной республики в 2008-м после того, как ее тогдашний президент Муртаза Рахимов уволил его, главу своей администрации, заподозрив, что молодого политика готовят ему в преемники. Подозрения Рахимова оправдались, но лишь спустя 10 лет.

— В эталон европейской нефти могут добавить американскую — Потребление WTI в Европе сопоставимо с нефтью мельчающих североморских месторождений — В этом году может измениться методика расчета нефтяного индекса Brent и появиться Новый североморский датированный (New North Sea Dated), анонсировали рассчитывающие их агентства – S&P Platts и Argus. Эти индексы ложатся в основу стоимости большинства контрактов европейских нефтяных компаний с потребителями.

— Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram — Пользователи начали жаловаться на сбои в работе мессенджера — В понедельник пользователи Telegram пожаловались на массовые сбои в работе мессенджера: проблемы с доступом были как в мобильном приложении, так и на версиях мессенджера для персональных компьютеров.

— Владелец автомобиля Jaguar XJ требует в суде от импортера более 40 млн рублей — Сумма может стать крупнейшим возмещением за неисправный автомобиль — Импортер автомобилей Jaguar и Land Rover – компания "Ягуар ленд ровер" должна выплатить клиенту свыше 40 млн руб. за неисправный автомобиль, следует из решения Приозерского городского суда Ленинградской области. "Ведомости" ознакомились с документами, представитель ответчика подтвердил достоверность данных.

— ЦБ обяжет крупнейшие банки участвовать в Системе быстрых платежей — Она должна упростить переводы граждан между счетами в разных банках — Система быстрых платежей (СБП) будет обязательной для банков, в первую очередь для системно значимых, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях "Об основных направлениях развития финансового рынка РФ на период 2019-2021 годов".

— "АвтоВАЗ" подписал специальный инвестконтракт с Минпромторгом на 70 млрд рублей — Автопроизводитель совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi локализует производство двигателей и коробок передач — Минпромторг подписал 10-летний специальный инвестиционный контракт (спик) с "АвтоВАЗом", сообщили стороны. Цель документа – развитие автомобилей Lada, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi и модернизация мощностей по их производству. "В рамках контракта "АвтоВАЗ" инвестирует около 70 млрд руб., создаст 2300 новых рабочих мест", – говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

— Фильм о танкистах "Т-34" собрал больше 2 млрд рублей — Это лишь вторая отечественная картина с такой кинокассой — Фильм о танкистах "Т-34" собрал в российских кинотеатрах уже более 2 млрд руб., следует из данных единой государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС). Это лишь вторая отечественная картина в истории, сборы которой на территории России превысили 2 млрд руб.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Шаг к достойной жизни — Михаил Шмаков — о повышении зарплат, пенсиях и потребительской корзине — Необходимо кардинально пересмотреть структуру потребительской корзины и вдвое увеличить минимальную зарплату, считает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Об этом и многом другом он рассказал в интервью "Российской газете".

— Мокрое дело — За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ разобрала спор между собственниками по поводу залитой соседом с верхнего этажа квартиры.

— Официально – вместе — Небольшие союзы граждан смогут легализоваться — Министерство юстиции России разработало законопроект, который обязывает общественные объединения, не имеющие юридического лица, подавать официальные уведомления о своей деятельности.

— Выпускник на распутье — Осталось десять дней, чтобы определиться с ЕГЭ по выбору — У выпускников остаются считанные дни, чтобы определиться с экзаменами по выбору и подать заявку на ЕГЭ. После 1 февраля Рособрнадзор прекращает прием заявлений. Какие предметы в топе популярности? Где больше двоечников? Что нового появилось на ЕГЭ?

— Авария попадет в "цифру" — На портале госуслуг можно будет зарегистрировать ДТП — Минкомсвязь совместно с ЦБ предлагает перевести регистрацию дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в электронный вид. Но сначала "откатать" технологию, провести эксперимент в регионах с интенсивным трафиком движения и большим числом автомобилистов.

— Аудит стране и миру — Владимир Путин призвал Счетную палату поддержать национальные проекты — Президент России Владимир Путин призвал Счетную палату оказать поддержку в реализации нацпроектов. Об итогах работы ведомства и международном сотрудничестве в сфере финансового контроля шла речь на встрече главы государства с председателем СП Алексеем Кудриным.

— Деньги без границ — Получить российскую пенсию, живя за рубежом, станет проще — Россиянам, живущим за рубежом, но получающим российскую страховую пенсию, будет проще ее оформить.

— Ипотека — семье не помеха — Правительство предложило изменить жилищные нормы для военных — Нормы предоставления постоянного жилья кадровым офицерам, прапорщикам и солдатам-контрактникам, предусмотренные в Законе "О статусе военнослужащих", будут скорректированы по решению Конституционного суда РФ. Он еще в июле прошлого года указал на правовую коллизию, которая имеется в этом документе.

— Принять с уточнением — Госдума рассмотрит законопроекты об оскорблении госсимволов и фейковых новостях — На этой неделе Госдума может одобрить в первом чтении резонансные инициативы, касающиеся информационной безопасности. Законопроекты, вводящие меры против фейковых новостей, а также сообщений с оскорблениями органов власти и госсимволов, получили поддержку правительства и профильного комитета.

— Все льготы в одном законе — В Совете Федерации разработали единый законопроект о поддержке многодетных семей — Сенаторы готовы представить на общественное обсуждение законопроект о гарантиях для многодетных семей. Об этом рассказал глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Опыт для поколений — В России предлагают разработать единый стандарт благополучия пенсионеров — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать в России единый стандарт благополучия пенсионеров. По ее мнению, тема социальной поддержки граждан пожилого возраста и создания условий для активного долголетия должна отдельно прозвучать на III Всероссийском форуме социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве в июне.

— Сеть для школы — Дмитрий Медведев обсудил быстрый доступ к интернету соцучреждений и переобучение граждан предпенсионного возраста — В России завершена работа по подключению к широкополосному доступу к интернету всех больниц и поликлиник, а до конца 2021 года это планируется сделать и для школ.

— Убрали дамоклов меч — КС уточнил порядок возмещения судебных расходов — Конституционный суд РФ уточнил условия, при которых проигравшая сторона возмещает издержки победителю в рамках административного судопроизводства. Проверка статьи 112 КАС РФ была по заявлению градозащитников из Санкт-Петербурга.

— Сердце лидера — В Сибири и на Урале прошли полуфиналы конкурса управленцев — Подведены первые итоги окружных полуфиналов второго конкурса "Лидеры России". В выходные они прошли в Уральском и Сибирском федеральных округах, в понедельник подвели итоги.

— Пиар. Реал. Скрепы — ВЦИОМ опубликовал первые рейтинги доверия и одобрения/неодобрения власти-2019.

— Ближний свет — Россияне выбирают отдых в России и соседних странах — Самыми популярными в этом году у самостоятельных российских туристов станут Армения, Беларусь, Азербайджан, Грузия и внутренние направления, прогнозируют представители сервисов онлайн-бронирования.

— Тревожно за тех, кто в море — Общественность ратует за открытость при обсуждении проблем развития рыбной отрасли — В Совете Федерации прошел семинар-совещание на тему "Роль некоммерческих организаций в законодательном обеспечении отраслей промышленности (на примере рыбной отрасли)".

— Довезут до больницы с комфортом — Пожилых людей будут доставлять до медицинских учреждений на специальных машинах — Россиян старше 65 лет, проживающих в сельской местности, будут доставлять в больницы и поликлиники на специальных автомобилях.

— Духи без душка — В марте начнется эксперимент по маркировке парфюмерии и фотоаппаратов — Минпромторг с 1 марта по 30 ноября 2019 года предлагает провести эксперимент по маркировке духов, туалетной воды, фотоаппаратов и фотовспышек. Проект постановления правительства об этом министерство опубликовало для публичного обсуждения.

— В долгу не останутся — Россияне в 1,5 раза чаще стали объявлять себя банкротами — Среди жителей нашей страны растет востребованность процедуры списания долгов. В 2018 году индивидуальных предпринимателей и граждан, которые попали под банкротство, стало больше на 47 процентов. Чаще всего официально неплатежеспособными они становились по собственной инициативе.

— ОСАГО без прописки — Минфин отказался от разных сроков страхования — Минфин облегчил свой законопроект, который касается реформирования ОСАГО. Из него выпали планы на введение трехлетнего договора, а также выбора автовладельцем суммы страхования.

— Больше пяти не отправлять — Разработчики WhatsApp реализовали новые жесткие ограничения, которые касаются рассылки сообщений. Теперь отправить послание можно только пяти пользователям (или группам), сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента WhatsApp Виктории Гранд.

— Берлин защищается — Члены кабинета Меркель впервые открыто выступили против американского давления на "Северный поток-2" — Заявление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, вновь подтвердившего, что федеральное правительство не намерено вмешиваться в строительство трубопровода "Северный поток-2", несмотря на давление извне, снизило градус дискуссий вокруг этого проекта.

— По нижнему пределу — КС РФ отменил для владельцев большегрузов штрафы на сотни тысяч рублей — Конституционный суд России понизил штрафы для владельцев грузовиков, нарушивших правила движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства. Статья 12.21.1 КоАП РФ признана не соответствующей Конституции РФ в части размера наказания и отсутствия различий, обусловленных правовой природой субъекта административного правонарушения.

— У попутчика попросят паспорт — BlaBlaCar хочет познакомиться с каждым клиентом — Сервис совместных поездок Blablacar собирается запустить идентификацию пользователей по паспорту. Об этом рассказали "Российской газете" в компании.

— Угнали ребенка — Похитили машину, в которой заснул малыш — Страшный случай произошел в эти выходные на одном из водоемов Красноярского края. Некий злоумышленник угнал автомобиль со спящим ребенком.

— Яблоко недалеко падает — В продажу вернулись старые модели — Компания Apple удивила тем, что внезапно вернула в продажу свой самый компактный и бюджетный смартфон — iPhone SE. Он был снят с линейки Apple в сентябре 2018 года, когда были презентованы iPhone XS, XS Max и XR.

— За рулем, но под присмотром — Столичные машины каршеринга предложено оснастить видеокамерами — В скором времени управлять автомобилем, взятым в краткосрочную аренду, то есть по так называемому каршерингу, водители будут под строгим присмотром со стороны компании. Эти автомобили оборудуют видеокамерами, которые будут контролировать водителя.

— На контроле у депутатов — Вячеслав Володин предложил усилить роль парламента — Председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил предложения по изменению Конституции РФ. По его мнению, в Основном законе страны нужно раскрыть определение "социальное государство" и добавить полномочий парламенту.

— Томос "папизма" — Почему папизм Константи-нополя вызывает недовольство Поместных Церквей — Константинопольский патриархат будет значить для "новой", искусственно созданной православной церкви на Украине (ПЦУ) то же самое, что Папа Римский для католиков. Выданный им томос для Украинской церкви полон таких "папистских устремлений", считает глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

— Контракт прошел красной нитью — Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили будущее транзита газа после 2019 года — Россия готова рассмотреть возможность продления действующего контракта на транзит газа через Украину, заявил 21 января министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних переговоров в Брюсселе с участием Украины и Еврокомиссии (ЕК). Такое заявление российская сторона сделала впервые за время обсуждения контракта на транзит.

— Женщина на корабле — Почему в космос слетали пятьдесят американок и только четыре россиянки — Государственная корпорация "Роскосмос" сформирует отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту, поиск кандидаток будет вестись среди космических специалистов. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

— Извозчик на галере — Московские таксисты выступают за повышение цен на свои услуги — Столичные таксисты считают, что в столице необходимо повысить тарифы на такси. Об этом говорится в исследовании, проведенном департаментом транспорта Москвы.

— Арестанты на диване — Число домашних арестов резко выросло — За пять лет численность домашних арестантов выросла более чем в четыре раза.

— Собянин: Объем ремонта искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз — Капремонт Большого Москворецкого моста, соединяющего Васильевский спуск и улицу Варварку с Большой Ордынкой, завершится до конца текущего года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посмотрев, как продвигаются ремонтные работы.

— Французский разлом — Почему Макрону не удается вывести страну из "желтого кризиса" — ледующие одна за другой протестные субботы "желтых жилетов", ставшие за минувшие два месяца чуть ли не обычаем, со всей очевидностью показали, что их движение пустило корни во Франции глубоко и, судя по всему, надолго.

— Ячейка банка террористов — ФСБ перекрыла канал поддержки боевиков в Сирии из России — ФСБ задержала на юге России трех членов законспирированной радикальной ячейки, которая занималась переправкой денег запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

— Корабли под присмотром — Российское побережье в районе Калининградской области превратилось в объект особо пристального внимания боевых кораблей США. Причем интерес Пентагона к этому региону все время растет. Например, недавно стало известно, что в южной части Балтийского моря сейчас курсируют сразу два американских эсминца — "Грейвли" и "Портер".

— Водитель пошел на таран — Москвич отбился от вымогателей с помощью внедорожника — Весьма необычное продолжение получил дорожный конфликт, произошедший поздно вечером в минувшее воскресенье в столичном районе Хамовники. 30-летний коммерсант Васюков, возглавляющий холдинг по производству специальных оптических систем, на своем внедорожнике Porshe Cayenne в Оболенском переулке столкнулся с "ВАЗ-21144" под управлением 30-летнего Рудика Галустяна.

— Деньги надо возвращать — Верховный суд РФ признал законным долг украинских оборонщиков — Верховный суд РФ отказал конструкторскому бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов украинского госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное" из города Днепр в пересмотре решения о взыскании с него более одного миллиарда рублей в пользу Минобороны России.

— Диалог будет продолжен — Сергей Шойгу провел переговоры с новым спецпосланником Генсека ООН по Сирии — Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 21 января провел в Москве переговоры с новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. "Господин Стаффан де Мистура — ваш предшественник — очень многое сделал, оставив хороший задел, который, кстати, во многом рождался в России, в том числе — в министерстве обороны", — заявил в начале встречи Сергей Шойгу.

— Павла убила ненависть — Почему мэр Гданьска стал жертвой "польско-польской войны" — Убийство мэра Гданьска Павла Адамовича на глазах у сотен зрителей на концерте "Большого оркестра праздничной помощи" заставило польскую и — шире — европейскую политическую элиту заговорить о том, что происходит сейчас в стране.

— Вашингтон упускает шанс — Эксперты обвинили США в срыве диалога по ДРСМД — Немецкий портал Spiegel Online прокомментировал безрезультатно завершившиеся в Женеве российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— А была ли девочка — СМИ нашли малолетнего "свидетеля" в деле Скрипалей — В Британии продолжают появляться новые утечки по "делу Солсбери". На этот раз местные СМИ предъявили общественности доселе неизвестную свидетельницу, причем несовершеннолетнюю, которая якобы обнаружила на скамейке экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

— По одному следу — Юлия Тимошенко вступает в предвыборную гонку — Во вторник экс-премьер Украины Юлия Тимошенко объявит о своем походе в президенты. Произойдет это на торжественном съезде ее партии "Батькивщина", проходящем в киевском Дворце спорта. Уже сейчас вокруг фигуры одного из самых старых политиков страны формируются негласные группы поддержки.

— Загадки от Мэй — Британский премьер представила план "Б" по "брекзиту" — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представила свой план "Б" относительно процедуры выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. На момент подписания номера было неизвестно то, как закончилось ее выступление в Палате общин.

— Токио меняет подход?— Премьер Японии летит в Москву с новым планом мирного договора — Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправляется на переговоры в Москву, где рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему заключения мирного договора. Спецборт главы японского правительства поднимется сегодня в воздух с территории столичного аэропорта Ханэда.

— Авария с доплатой — Верховный суд защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине — Если для восстановления автомобиля потребовалось использовать новые материалы, то расходы на них включаются в реальный ущерб. Даже если стоимость имущества после этого восстановления возросла.

— Ищите прабабушку — Предлагается разрешить гражданам находить через нотариуса семейные корни — Член палаты молодых законодателей Анна Шевченко предложила ввести новое и достаточно необычное нотариальное действие: разрешить гражданам через нотариуса наводить справки о своей семье, и, в первую очередь, о предках.

— Битая карта — Гражданин вернул через суд деньги, переведенные им по ошибке — Житель Екатеринбурга смог вернуть через суд 50 тысяч рублей, отправленные через онлайн-банк не на ту карту.

— Надежда на саперов — В регионе трем селам грозит подтопление из-за оползня — В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за гигантского оползня, перекрывшего русло реки Бурея в декабре прошлого года. Сошедшая с сопки в Верхнебуреинском районе скальная порода объемом 34 миллиона кубометров создала перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, уменьшив его полезный объем на 28 процентов.

— Мое богатство — Чтобы помогать кому-то, достаточно просто иметь желание помогать — Исполнилось 15 лет, как в поселке Ванино я выпускаю газету "Мое побережье". И хоть за минувшие годы пройдено много испытаний, не сдаюсь…

— Справились вчетвером — Военные инженеры за 10 минут построили переправу для танков — Саперы общевойсковой армии Западного военного округа провели под Воронежем учения, где были продемонстрированы возможности новейшей инженерной техники. Мост через овраг для прохода танков и другой тяжелой техники был установлен за 10 минут силами четырех человек.

— Мобильная помощь — Незрячих и слабовидящих горожан учат пользоваться смартфонами — Комсомольск-на-Амуре первым на Дальнем Востоке присоединился к всероссийскому проекту "Универсальный мобильный помощник", цель которого — повысить самостоятельность незрячих и слабовидящих людей с помощью современных приложений, установленных на смартфонах с сенсорными экранами.

— Класс выходного дня — Школы перейдут на работу семь дней в неделю — Власти Петербурга готовятся к переводу школ на семидневную работу. По воскресеньям в учебных заведениях начнут работать кружки и секции, их посещение будет сугубо добровольным.

— Расщедрились… — Многодетной семье выделили соцпособие в 47,5 рубля — В Таганроге опубликованный в соцсетях официальный ответ чиновников управления соцзащиты населения вызвал шквал возмущения. Многодетной матери Татьяне Хижняк на ее крик о помощи назначено разовое социальное пособие… в 47 рублей 50 копеек. Плюс из средств бюджета ей назначена еще единовременная помощь размером тысячу рублей.

— Кэш отсюда — Расчеты наличными при покупке авто предложили ограничить — Автодилеры предложили ограничить расчеты наличными при покупке машин гражданами планкой в 100 тысяч рублей. Это поможет бороться с нелегальным оборотом кэша в сфере авторитейла, полагают они. Письмо с этой инициативой уже направлено председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

— Работа с поправкой на зарплату — Росстат теперь будет иначе рассчитывать производительность труда.

— Кандидат в историю — В университете появится спецкурс: как не потерять человека в цифровой реальности — Нужно ли аспирантам защищать диссертации? Зачем нам обязательный экзамен по истории и как выжить в эпоху "блокчейна"? Об этом и не только интервью с ректором РГГУ профессором Александром Безбородовым.

— Ребенок в зоне доступа — Умный чип поймает прогульщиков — Китайские школы тестируют "умную" форму, которая позволяет отслеживать передвижение ребенка. Она оснащена двумя чипами в районе плечей. И при этом выдерживает до 500 стирок при высокой температуре.

— Вклад в будущее — Главред "Учительской газеты" перешел в Сбербанк — Один из самых авторитетных экспертов в области образования, главный редактор "Учительской газеты" Петр Положевец оставил свой пост, который занимал почти 28 лет. Он назначен исполнительным директором благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

— Расскажут всю правду — В учебниках станет больше информации о Крыме — В учебники по истории России будут внесены изменения и дополнения с учетом мнения крымских специалистов. Два крупнейших издательства страны уже согласовали с крымчанами параграфы, касающиеся истории полуострова. В частности, значительно увеличивается объем информации о воссоединение Крыма с РФ.

— Есть ли в России средний класс?— Тема с социологом, доктором экономических наук Александром Чепуренко — Дискуссии о среднем классе России ведутся с середины 90-х. По мнению одних, он появился и крепнет, по мнению других — пока отсутствует. Все сходятся на том, что средний класс — это принципиально важно. Министерство экономического развития и торговли РФ исходя из динамики роста реальных доходов прогнозирует увеличение к 2020 году доли среднего класса в структуре населения до 50-52 процентов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Пришел аппетит: средний заем наличными обновил трехлетний максимум — Граждане брали в банках в среднем 264 тыс. рублей — Сумма среднего кредита наличными в 2018-м выросла на четверть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 264 тыс. рублей. Это максимум за последние три года, следует из данных Объединенного кредитного бюро, подготовленных для "Известий".

— Перезвоните позже: Мария Бутина не выходит на связь с родителями — Родственники российской студентки уже неделю не слышали голос дочери и обеспокоены состоянием ее здоровья — Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, уже более семи дней не звонит родителям, сообщил "Известиям" ее отец Валерий Бутин. По его словам, проблему со связью нельзя считать случайностью, которая могла бы возникнуть в результате технических неполадок. Он также добавил, что семья очень беспокоится за состояние здоровья дочери из-за условий содержания.

— Смена кадров: в Смольном ждут новых вице-губернаторов — Парламент Северной столицы готов поддержать претендентов, предложенных Александром Бегловым — Все кандидатуры, предложенные врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в качестве его заместителей, хорошо известны в городе на Неве. Поэтому сложностей с прохождением процедуры их назначения в Мариинском дворце не возникнет, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

— "Экономические отношения развиваются беспрецедентными темпами" — Министр Японии по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко — о совместных проектах и перспективах взаимодействия в сфере добычи и экспорта СПГ — Основное внимание на переговорах японского премьера Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина, которые сегодня пройдут в Москве, будет уделено обсуждению мирного договора и территориальной принадлежности Курильских островов. Однако речь пойдет не только об этой проблеме: в повестку 25-й встречи лидеров двух государств будет включен и вопрос экономического сотрудничества Токио и Москвы.

— Боковушка и никакой сдачи: невозвратные билеты хотят ввести в плацкарте — Минтранс рассмотрит соответствующую депутатскую инициативу — Продажу невозвратных билетов в поезда дальнего следования хотят распространить на плацкартные и общие вагоны. В Минтранс поступил соответствующий запрос депутатов Госдумы совместно с Общероссийским объединением пассажиров. Документ есть у "Известий". В ведомстве рассмотрят это предложение, рассказали "Известиям" в Минтрансе.

— Компактный гиперзвук: ВМФ получит облегченные ракеты "Циркон" — "Ракетных малышей" оснастят новым вооружением — Минобороны получит миниатюрную версию гиперзвуковой ракеты "Циркон". В первую очередь ей должны вооружить малые ракетные корабли (МРК) проектов "Каракурт" и "Буян-М". Также ракета будет приспособлена для пусков из специального контейнера. Ранее "Циркон" должен был устанавливаться на атомные крейсера и атомные подводные лодки, а также фрегаты.

— "Новелла" об охотнике за стальными акулами: Ил-38Н модернизируют — Из противолодочного самолета сделают универсального морского охотника — Военно-морской флот получит нового охотника за "стальными акулами" — субмаринами вероятного противника. Машина будет построена на базе Ил-38Н "Новелла", но за счет внедрения современных технологий это будет практически новый самолет: его начинят самой современной электроникой и, возможно, вооружат современными противокорабельными ракетами. Создание нового противолодочного самолета, получившего прозвище "Суперновелла", было принято по результатам операции в Сирии.

— Снежный взгляд: новый радар закрыл Арктику от атак с воздуха — Системы РЛС взяли под контроль воздушное пространство Заполярья — В Арктике развернули мобильный радиолокационный комплекс (РЛК) "Резонанс-Н" с элементами искусственного интеллекта. Современный радар способен обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники на расстоянии в тысячу километров. Такие технологии особенно важны для арктического региона, откуда вероятный противник может наносить удары по районам Урала, Сибири и Центральной России.

— Поступательный прирост: к 2036-му число россиян может достичь 153 млн — В кабмине готовы принять дополнительные меры по стимулированию рождаемости — Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте численности россиян с 2023-2024 годов соответствует оптимистичному варианту обновленного прогноза Росстата, с которым ознакомились "Известия". По нему, к 2036 году в стране будут жить 153,2 млн человек. Однако эта версия прогноза, обновленная в конце прошлого года, пессимистичнее предыдущей, предполагавшей рост численности населения до 157 млн человек.

— Дым над водой — Причиной ЧП в Черном море могла стать нелегальная перевалка газа — По предварительной версии, пожар и последовавший за ним взрыв на двух танкерах вблизи Керченского пролива случились в момент перевалки топлива на нелегальной якорной стоянке. Инцидент произошел в Черном море в 15 милях к югу от крымского мыса Такиль.

— Игра маневров — Что означает появление кораблей США на Балтике — В наблюдении за американскими кораблями, которые вошли в Балтийское море, задействованы не только два российских корвета, но и технические средства Балтийского флота и Западного военного округа. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны. Эсминцы Gravely и Porter появились у российских берегов на следующий день после того, как в Черное море зашел эсминец Donald Cook.

— А газ я попрошу остаться — Киев и Москва намерены сохранить транзит топлива — В Брюсселе вчера прошел второй раунд переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией (ЕК). Как и ожидалось, никаких юридически обязывающих документов подписано не было, однако стороны обозначили реперные точки по теме будущего газового транзита: ЕК представила Москве и Киеву предложение по длительности, объемам и тарифам ресурсов, которые могут проходить через украинскую территорию.

— Нацпроекты любят счет — В ведомстве Алексея Кудрина по-новому оценят их качество — Президент России Владимир Путин рассчитывает на поддержку Счетной палаты (СП) в реализации национальных проектов. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с председателем СП Алексеем Кудриным. Руководитель контрольного органа заверил президента, что ведомство проконтролирует ход выполнения нацпроектов.