ВЛАДИВОСТОК, 22 янв /ПРАЙМ/. Жители районов Хабаровского края подключились к формированию Национальной программы по развитию Дальнего Востока, сообщает правительство региона.

Разработать Национальную программу развития Дальнего Востока поручил президент России Владимир Путин. Документ должен объединить в себе национальные проекты и госпрограммы, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, а также стратегии развития всех регионов ДФО. Программа должна быть готова к 1 сентября 2019 года.

"Обсуждение пожеланий жителей проходит на расширенных заседаниях общественных советов на местах. Первое уже состоялось в конце прошлой недели в Тугуро-Чумиканском районе. Вчера к процессу подключился Охотский район, 25 января обсуждения пройдут в Солнечном, Ульчском и Аяно-Майском районах", — говорится в сообщении.

Среди ключевых направлений обсуждаются вопросы жилья, ЖХК, транспортной доступности, здравоохранения, культуры и спорта, развития экономики и науки. Формироваться предложения будут до 15 февраля. После все протоколы направят в правительство региона и краевую законодательную думу для систематизации предложений. Губернатор должен будет защитить проект в региональном парламенте до 15 марта. Окончательный пакет предложений направят в министерство по развитию Дальнего Востока.