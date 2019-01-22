МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы 7 февраля проведет предварительные слушания по иску Олега Дерипаски на один миллион рублей к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, назвавшему бизнес миллиардера "крупнейшей аферой", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Досудебная подготовка по исковому заявлению назначена на 7 февраля", — сказала Дзюрко.

Тверской суд Москвы 17 января зарегистрировал иск бизнесмена Дерипаски к Зюганову. Ранее СМИ сообщили, что Дерипаска будет настаивать также на проведении проверки в отношении доходов Зюганова. Политик считает, что проверку его доходов бизнесмен инициировал "от нечего делать".

Зюганов на своих страницах в социальных сетях в начале января назвал алюминиевый бизнес Дерипаски крупнейшей аферой. Политик был возмущен, что заводы "Русала" "сначала украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам". Высказывания лидера КПРФ позже были опубликованы и на официальном сайте партии.