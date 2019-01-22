МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Пассажирский самолет "Аэрофлота", на борту которого произошла нештатная ситуация, сел в аэропорту Ханты-Мансийска в 16.23, следует из данных онлайн-табло авиакомпании.

Рейс SU1515 вылетел из Сургута в 13.00 по местному времени и должен был приземлиться в московском "Шереметьево" в 19.30 мск. Однако самолет изменил направление.

Ранее источник сообщил РИА Новости данные о пассажире рейса Сургут-Москва, из-за которого самолет совершил нештатную посадку — его зовут Павел, ему 41 год. В СМИ появились сообщения о том, что один из пассажиров рейса "Аэрофлота" Сургут-Москва якобы потребовал направить самолет в Афганистан.

Источник в авиационных кругах сообщил РИА Новости, что экипажу самолета удалось уговорить пассажира, потребовавшего изменить маршрут, на дозаправку в Ханты-Мансийске. Также по словам источника, мужчина находится в состоянии опьянения.

Вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев выехал в аэропорт Ханты-Мансийска, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.