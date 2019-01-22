МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,11%, до 6,23 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,68%, до 178,2 доллара, "Лукойла" — снизилась на 0,2%, до 78 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,02%, до 4,74 доллара, "Газпром нефти" сохранили цену предыдущего закрытия в 25,9 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 0,05%, до 20,12 доллара, НЛМК — опустилась на 1,27%, до 22,6 доллара, "Северстали" — на 0,14%, до 14,33 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,16%, до 1,25 доллара, Сбербанка — опустились в стоимости на 0,31%, до 12,73 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 1,14%, до 17,8 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 2,48%, до 15,7 доллара, "Ленты" — упала на 0,89%, до 3,35 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,28%, до 2,83 доллара.