МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Частные предприятия Японии и России пописали около 30 соглашений в различных сферах с сентября 2018 года, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга.

По его словам, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ лидеры отметили, что торговля и инвестиции между двумя странами постоянно растут. И обе стороны договорились сотрудничать, чтобы ускорить такой позитивный тренд в этом году, отметил дипломат.

"С момента прошлой встречи лидеров во Владивостоке в сентябре 2018 года в рамках плана сотрудничества (предложенного Абэ – ред.) из восьми пунктов подписано около 30 соглашений в частном секторе (бизнеса – ред.)", — сказал Осуга.

В том числе, по его словам, речь идет о соглашениях в сфере управления аэропортом Хабаровска.