ЛОНДОН, 23 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания на экономическом форуме в Давосе намерена финализировать соглашения о двусторонней торговле с Австралией, Новой Зеландией и Швейцарией, говорится в сообщении британского министерства международной торговли.

Отмечается, что с указанными странами Великобритании удалось достичь существенного прогресса в договоренности о беспрерывной торговле после выхода страны из ЕС.

В рамках форума министр по международной торговле Лиам Фокс также намерен встретиться с коллегами из Южной Кореи, Гонконга, Канады, Колумбии и Израиля, чтобы обсудить обсудить торговые отношения стран после Brexit.

Особое место в расписании министра будет уделено встречам с ключевыми международными инвесторами и главами крупных компаний, в ходе которых он попытается их убедить продолжать инвестировать в бизнес в Соединенном Королевстве.

"Давос — прекрасная возможность показать миру, что Британия открыта для бизнеса: заинтересована в контактах с другими странами, открыта идеям и уверена в себе на мировой арене. Вот почему на этой неделе я буду встречаться со своими коллегами из ключевых стран, поскольку мы надеемся завершить заключение соглашений о продолжении торговли, чтобы наши экспортеры не столкнулись с перебоями в ходе подготовки к выходу из ЕС", — отметил Фокс.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 22 по 25 января.