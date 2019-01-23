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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— В энергопотребителей вселяют умеренность — Правительство все же рассмотрит рост тарифов для населения — "Ъ" узнал детали схемы введения соцнормы потребления электроэнергии для населения, которую предлагает Минэкономики: платить по базовому тарифу за 300 кВт•ч в месяц, по повышенному — за 300–500 кВт•ч и по экономически обоснованному — за потребление более 500 кВт•ч. К 2033 году должны быть постепенно отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения, но для домов, не подключенных к теплоснабжению, лимиты установят гораздо выше.

— Был Синдзо Абэ. Много надежд привез он. Все растворились — Переговоры президента России и премьера Японии об островах оказались безрезультатными — 22 января президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которому откровенно дал понять, что тот зашел слишком далеко в своих ожиданиях по поводу двух островов Курильской гряды, а главное — увлек за этими ожиданиями всю Японию. О том, как происходило очередное японское прощание с новой великой надеждой,— специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.

— Алкоголю добавляют стоимости — Его импортеры с начала года снова начали поднимать цены — Увеличение НДС, ослабление рубля и введение помарочного учета вынудили российских импортеров вина и другого алкоголя в начале года провести очередную коррекцию цен. В отдельных случаях они были подняты до 20%. Участники рынка жалуются, что новые цены пока не готовы принимать федеральные ритейлеры.

— Пираты берут числом — Сайтов с нелегальным контентом становится больше — Число пиратских сайтов в России снова начало расти, увеличившись на 43% по итогам 2018 года, следует из отчета компании WebKontrol. Особенно быстро возрастает доля торрент-ресурсов, с которых, как правило, начинают распространяться пиратские копии новинок кино. Эксперты отмечают, что к взлету количества таких сайтов могла привести сама борьба с нелегальным контентом: вместо нескольких крупных площадок появилось множество мелких.

— Лыжи плохо едут — В Давосе настороженно обсуждают результаты глобальной ставки на сильных лидеров — Основная тема обсуждения открывшейся сегодня в Давосе сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) — среднесрочные перспективы замедления мировой экономики. Причины этого явления в том числе ищут в "технонационализме" и в ограничивающем инвестиции мировом усилении государств в экономике. Многолетняя ставка Давоса на "сильных лидеров" также внесла свой вклад в происходящее — их в мире теперь даже слишком много, и из них на сессию ВЭФ мало кто приехал.

— Работе врачей готовят независимую оценку — Росздравнадзор обновит систему экспертизы медицинских услуг — Минздрав предлагает создать единый реестр экспертов для проведения экспертизы качества медуслуг в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Предложенные ведомством поправки, опубликованные для общественного обсуждения, также устанавливают дополнительные критерии организации такой экспертизы.

— Строительные цены не даются Минстрою — Ведомство предлагает отложить переход на рыночное ценообразование до 2022 года — Применение рыночных цен на ресурсы для госстроек может затянуться — Минстрой предлагает перенести полноценный запуск федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) до 2022 года. Ссылаясь на неготовность отрасли к переходу на ресурсный метод ценообразования, ведомство намерено на переходный период сохранить устаревший базисно-индексный метод, поддерживая его в актуальном состоянии.

— Бюджет забыл о кризисе — Мониторинг государственных финансов — Впервые с 2011 года федеральный бюджет по итогам всех 12 месяцев закрыт с профицитом. Как сообщил вчера Минфин, этот показатель составил 2,7% ВВП. Это лучше как совсем еще недавних ожиданий первого вице-премьера и главы министерства Антона Силуанова в 2,5%, так и цифр обновленного в конце года закона о бюджете-2018 — 2,1% ВВП. В рублях превышение поступлений над тратами составило 2,746 трлн руб. В 2017 году бюджет был дефицитным — 1,4% ВВП.

— Фейковым новостям нашлось место в КоАП — Депутаты поддержали штрафы за новые виды правонарушений — Думский комитет по госстроительству вчера одобрил к первому чтению два законопроекта, которые вводят в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) наказания за новые виды правонарушений: распространение фейковых новостей и публикацию материалов, "выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству". Депутаты решили, что за эти правонарушения достаточно штрафа. В законопроекте, по мнению комитета, должны быть уточнены признаки фейковых новостей.

— ЦИК переходит на новое расписание — Элла Памфилова ищет кадры для работы в реорганизованной комиссии — С середины февраля в Центризбиркоме (ЦИК) по итогам нового этапа реорганизации аппарата ведомства будет действовать новое штатное расписание. Реформа проводится руководителем аппарата Ольгой Бобровой, которая знакома с нынешней главой ЦИКа Эллой Памфиловой по ее работе уполномоченным по правам человека в РФ.

— Генпрокуратура заступилась за "Газпром" — Ведомство потребовало от чеченских коллег помочь оспорить решение о списании газовых долгов — Генпрокуратура встала на сторону структур "Газпрома" в споре с прокуратурой Чечни вокруг 9,4 млрд руб. долгов населения за газ, которые постановил списать суд, удовлетворивший соответствующий иск ведомства. Федеральное руководство потребовало от прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова поддержать юристов монополии в апелляции, то есть помочь им отменить скандальное решение суда.

— Вирус проник в суд — На Урале начался процесс по делу крупнейшей российской группировки хакеров — В Екатеринбурге суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела 22 программистов, обвиняемых в компьютерных мошенничествах и создании преступного сообщества хакеров. По версии следствия, подсудимые причастны к хищению более 1,2 млрд руб. с банковских счетов с помощью вируса Lurk. Подсудимые заявили о своей непричастности к хищению денег и обвинили в их краже вирус Pegasus и ФСБ. Более того, они потребовали рассмотреть дело судом присяжных или коронным судом.

— Шпион увлекся куполами — Стали известны подробности дела бывшего морпеха, задержанного ФСБ — Мосгорсуд отклонил жалобу защиты обвиняемого в шпионаже бывшего морского пехотинца Пола Уилана на его арест. Гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады обвиняется ФСБ в шпионаже — его задержали в номере гостиницы "Метрополь" через несколько минут после получения флешки со списком оперативников одного из управлений спецслужбы. Сам арестованный заявил в суде, что он является другом России, а не ее врагом. Защита обвиняемого утверждает, что господин Уилан на самом деле приезжал в Москву на свадьбу своего сослуживца и погружаться в российскую культуру, рассматривая в том числе купола и шпили соборов, которыми интересуется десяток лет.

— Ларису Маркус вызвали из колонии на следствие — Экс-главу Внешпромбанка обвинили в новом мошенничестве — Как стало известно "Ъ", в третью годовщину отзыва лицензии ЦБ у рухнувшего Внешпромбанка Следственный департамент (СД) МВД России возбудил новое уголовное дело в отношении экс-президента финансовой структуры Ларисы Маркус. Ранее она уже была признана судом виновной в хищении более 113 млрд руб. и сейчас отбывает срок в колонии. Однако обманутые VIP-вкладчики, не получившие никакой компенсации, требовали не только вернуть средства, но и заново привлечь госпожу Маркус к ответственности. Кроме того, продолжалось расследование и других эпизодов хищений, в том числе и в отношении родного брата экс-главы банка и его совладельца Георгия Беджамова, успевшего сбежать за границу.

— Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума" — Бывший предправления банка заочно арестован по обвинению в мошенничестве и растрате — Как стало известно "Ъ", Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка "Миллениум" Михаила Байдакова и его заместителя Дениса Михеева. Оба обвиняются в выводе из кредитного учреждения 402 млн руб. и находятся в розыске. Дыра же в банке после отзыва у "Миллениума" лицензии в 2016 году составила почти 7 млрд руб. Кроме того, господину Байдакову инкриминируется покупка векселя за счет средств банка на 10 млн руб.

— "Артподготовка" продолжается — Трое сторонников Вячеслава Мальцева осуждены за подготовку теракта, еще четверо ждут суда — В Москве трое сторонников Вячеслава Мальцева, сформировавшего движение "Артподготовка", запрещенное в России, осуждены на сроки до восьми лет лишения свободы. Суд счел, что они готовились совершить теракт с "коктейлями Молотова" в день народного схода, назначенного господином Мальцевым на 5 ноября 2017 года. Дело "Артподготовки" на этом не заканчивается: в СИЗО находятся еще четыре человека по обвинению в приготовлении к терактам.

— Минэкономики просит оплатить проезд — Новые правила лицензирования автобусных перевозок обойдутся рынку в 6 млрд руб. — Минэкономики подвергло критике предложенные Минтрансом правила лицензирования автобусных перевозок. Документ обяжет перевозчиков иметь отдельные парковки и тахографы, компаниям придется несколько месяцев собирать документы, чтобы подтвердить соответствие автобусов нормам "транспортной безопасности". Принятие документа приведет к остановке "транспортного обслуживания" населения и создаст для перевозчиков дополнительные расходы, оцененные Минэкономики в 6 млрд руб.

— Больше одного не усыновлять — Приемные родители сравнивают новые правила усыновления и опеки с ограничением рождаемости — Завершилось общественное обсуждение законопроекта, изменяющего правила усыновления и опеки: в случае его принятия под запретом окажется усыновление более одного ребенка в год и появится требование обязательного психологического обследование всех совершеннолетних членов приемных семей. При этом по решению Конституционного суда будет снят жесткий запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Почему ЦБ забрал МИнБ на санацию, а не лишил лицензии — Регулятор оценил дыру в банке в 60–100 млрд рублей, но криминала не обнаружил — В последние несколько лет у Московского индустриального банка (МИнБ) накопились проблемы – из-за финансирования девелоперских и промышленных проектов, говорится в заявлении Центробанка. Накопленный за четыре года убыток банка составляет не менее 13 млрд руб. – при капитале 18 млрд, сообщил позже зампред ЦБ Василий Поздышев.

— Российско-японские переговоры идут успешно, но безрезультатно — О прогрессе в вопросе мирного договора стороны не говорят, но диалог продолжается — Российско-японские переговоры на высшем уровне в Москве продолжались во вторник более трех часов, но по их окончании лидеры двух стран ограничились лишь краткими заявлениями для прессы.

— Эксперты назвали самые важные и срочные поправки в законы о выборах — Об этих предложениях глава ЦИК Элла Памфилова доложит президенту — Смягчить муниципальный фильтр на выборах губернаторов, упростить правила регистрации кандидатов в региональные парламенты, перенести единый день голосования на конец октября и снять ограничения, затрудняющие присутствие наблюдателей и СМИ на избирательных участках в день голосования, – вот минимальный набор поправок в избирательное законодательство, которые, по мнению экспертов, необходимо принять уже к следующим выборам.

— Страховщиков жизни обяжут раскрывать клиенту комиссии и объекты инвестиций — Указание ЦБ об этом уже в Минюсте. Оно должно вступить в силу с апреля — ЦБ намерен обязать страховщиков жизни с апреля письменно раскрывать перед клиентами все данные о продукте долгосрочного страхования жизни до подписания с ними договоров. В частности, это активы, в которые будут вложены деньги клиентов, порядок расчета и выплаты инвестиционного и гарантированного дохода, совокупные взносы по программе и сумму инвестиций, порядок определения страховой суммы по каждому риску, выкупные суммы при досрочном расторжении, а также агентские и комиссионные вознаграждения страховщика и продавцов.

— Еврокомиссия хочет ужесточить выдачу виз инвесторам — Это должно помочь снизить риск отмывания денег и миграции преступников — Еврокомиссия собирается призвать членов ЕС ужесточить выдачу "золотых виз", позволяющих получить вид на жительство или гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Брюссель обеспокоен рисками, связанными с отмыванием денег, коррупцией и уклонением от налогов, и тем, что такими программами могут пользоваться представители организованных преступных группировок, говорится в черновой версии доклада Еврокомиссии, с которой ознакомилась FT.

— Россияне могут получить налоговые вычеты за занятия спортом — Их максимальная сумма может превысить 15 000 рублей — Люди, занимающиеся спортом, с 2020 г. смогут получать налоговый вычет по НДФЛ. Уведомление о начале подготовки такого проекта опубликовал Минфин. Ввести налоговые вычеты на такие расходы людей в июле 2018 г. поручал президент Владимир Путин.

— "Ведомости" выяснили, как банки предлагают побороть зарплатное рабство — Зарплатные проекты могут исчезнуть — Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра, передал "Ведомостям" зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Такой реестр, по его словам, позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: по оценкам Альфа-банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян.

— Продажи новостроек в Москве увеличились в 1,5 раза — Но возможности для роста уже исчерпаны — В 2018 г. в Москве зарегистрировано рекордное количество ипотечных договоров – 90 641, сообщило управление Росреестра по Москве. Это на 66% больше, чем в 2017 г.: тогда были заключены 54 402 ипотечные сделки. Существенный рост наблюдается и на рынке новостроек: 79 648 договоров долевого участия, что почти в 1,5 раза (+47%) больше, чем годом ранее (54 207).

— Кто консолидирует рынок оборудования для исполнения закона Яровой — Структура бизнесмена Антона Черепенникова выкупает системы хранения данных — Национальная компьютерная корпорация (НКК) продает структурам бизнесмена Антона Черепенникова дочернюю компанию "КНС групп", которая разрабатывает системы хранения данных под брендом Yadro, рассказал "Ведомостям" человек, знающий это от менеджеров Yadro. 51% "КНС групп" перейдет к холдингу Черепенникова "Форпост", подтвердили два человека, знающие это от двух разных сторон сделки.

— Продажи дорогого жилья в Москве бьют рекорды — Девелоперы продали в прошлом году квартиры на 77 млрд рублей — 2018 год стал рекордным по количеству сделок с высокобюджетной недвижимостью, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank: за прошлый год закрыто больше 1000 сделок в элитном и премиальном сегментах суммарно на 77 млрд руб. Предыдущее достижение было зафиксировано годом ранее, когда девелоперы продали 788 объектов примерно на 66 млрд руб.

— "Газпром" оспаривает списание 9,3 млрд рублей долга населения Чечни — На республику приходится больше 35% задолженности граждан перед монополией — Прокуратура России назвала необоснованным обращение заместителя прокурора Чеченской республики в Заводской районный суд Грозного, по иску которого было удовлетворено требование о списании долгов населения республики перед "Газпромом". "Размер дебиторской задолженности населения Чеченской республики, в отношении которой принято судебное решение, составляет 9,353 млрд руб.", – говорится в официальном сообщении "Газпром межрегионгаз Грозный".

— "Газпром нефть" задумалась об СПГ-заводе — Компания изучает варианты монетизации своего ямальского газа — "Газпром нефть" в августе 2018 г. объявила тендер на технико-экономическую оценку инвестиций в месторождения проекта "Газ Ямала". Компания искала подрядчика, который посчитал бы возможные варианты монетизации запасов месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, Оренбургской и Архангельской областях, следует из условий тендера. Среди прочего компания даже заказала раcчеты возможного строительства СПГ-завода, но уже в конце года вернулась к идее строить трубу до газотранспортной системы "Газпрома".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Что написано "пером" — Верховный суд уточнил правила владения холодным оружием — Очередной раз высокой судебной инстанции России пришлось вмешиваться в конфликт, так или иначе связанный с правилами владения, хранения и ношения холодного оружия.

— Сам себе шпион — Правительственная комиссия подготовила предложения прописать в Уголовном кодексе определение шпионских устройств, которые запрещено использовать гражданам — Правительственная Комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет законопроектов, которые вносят в УК и КоАП определение шпионской техники.

— Жизнь только начинается — Страхование жизни пошло по новым правилам — В договорах страхования жизни, а также полисах, обеспечивающих защиту от несчастных случаев и болезней, появится новый элемент — памятка для граждан. В ней просто и доступно будут описываться все характеристики приобретаемого продукта и возможные риски. Работать по новым правилам страховщиков обязывают специальные стандарты. Они вступают в силу 23 января.

— Заграница подскажет — Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников — Российским чиновникам запрещено иметь заграничные счета, однако проверить, выполняется ли предписание, довольно сложно. Теперь Генпрокуратура сможет вывести из тени такую информацию. Президентский законопроект на эту тему Госдума 22 января приняла во втором чтении.

— За дело, за живое — Граждане резко наращивают онлайн-инвестиции в бизнес — Банк России ждет в 2019 году прихода крупных игроков на быстро растущий в последнее время рынок коллективного финансирования. О запуске в первом квартале краудлендинговой платформы, через которую физлица смогут давать деньги в долг компаниям, уже объявил крупнейший банк страны — Сбербанк. Однако в ближайшей перспективе такой вид финансирования малого и среднего бизнеса вряд ли станет альтернативой банковскому кредитованию, в том числе из-за высокой правовой неопределенности и рисков такого вида инвестирования.

— Абэ — В.В. — Лидеры России и Японии подтвердили заинтересованность в мирном договоре — Во вторник Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Это ключевая встреча для дальнейшего развития двусторонних отношений. Одна из главных тем переговоров — обсуждение перспективы заключения мирного договора.

— Гражданка экономит — ВС признал законным Единую методику расчета ущерба по ОСАГО — Важное решение принял Верховный суд. Он подтвердил законность того, что разница между стоимостью ремонта и экспертными расчетами этой стоимости может отличаться не более чем на 10 процентов.

— Без спешки и резких поворотов — Премьер-министр Японии побывал в Москве с визитом, которому предшествовал беспрецедентный информационный "разогрев". С конца декабря Токио радует одной утечкой за другой, цель которых — показать, что в территориальном споре с Россией вот-вот случится прорыв. Началось с сообщения об отказе от требования компенсаций японцам, проживавшим на "северных территориях" до 1945 года. Потом заявление, что возвращение островов не означает выселения оттуда россиян, с ними Токио намерен договориться.

— Директор в ответе за все — КС РФ проверяет закон о должниках — Конституционный суд РФ приступил к изучению закона о банкротстве. Главный вопрос, на который предстоит ответить судьям, — можно ли возлагать финансовую ответственность за несостоятельность компании на ее руководителя.

— Несгораемая сумма — Пенсии и алименты не заберут за долги — Даже оказавшись в тяжелой ситуации, должники должны иметь средства, необходимые для существования. В связи с этим Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который вводит запрет для судебных приставов списывать со счетов граждан социальные выплаты — например, пенсии или алименты — для погашения долгов.

— Служба по контрактам — Дмитрию Медведеву рассказали о восстановлении Промсвязьбанка — Более 30 процентов всех госконтрактов по государственному оборонному заказу взято на сопровождение профильным Промсвязьбанком. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с руководителем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. 2018 год для кредитной организации стал определяющим в ее дальнейшей деятельности. После финансовых проблем, санации и в конце концов перехода в собственность государства банк решением правительства стал опорным учреждением для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам.

— Экстренное приземление — Пьяный житель Сургута попытался перенаправить самолет в Афганистан — Очередной инцидент на борту воздушного судна, к счастью, закончившийся без жертв и пострадавших, произошел вчера на рейсе Сургут — Москва. Один из пассажиров "Боинга-737" во время полета стал вести себя неадекватно. По словам пассажиров, он стал кричать, что самолет полетит в Афганистан. Серьезность намерений он подкрепил попыткой прорваться в кабину пилотов. На борту воздушного судна было 69 пассажиров и 7 членов экипажа.

— В снежном заряде — Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел авиакатастрофу при заходе на посадку на военный аэродром в Мурманской области. Авиационное происшествие произошло около города Оленегорск, где на военном аэродроме базируется полк Дальней авиации Воздушно-космических сил России.

— Жилье и городская среда — В среду в Государственной Думе состоится "правительственный час" с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева — По сложившейся традиции в преддверии своего выступления на пленарном заседании министр встретился с депутатами фракции "Единая Россия". На встрече речь шла прежде всего о выполнении указа президента от 7 мая 2018 года в части ЖКХ и строительства. Напомню, что президентский указ предполагает реализацию 12 национальных проектов на протяжении шести лет.

— Доказательства излишни — Получить компенсацию взносов на капремонт будет проще — Граждане теперь освобождены от необходимости лично доказывать отсутствие задолженности для получения компенсации взносов на капитальный ремонт. Закон об этом публикует "Российская газета".

— Долги не горят — Расчет на то, что, совершив хозяйственные преступления, можно спрятаться за границей, сегодня вряд ли оправдан — Российские власти продолжают постепенно наводить порядок в строительной отрасли. Наряду с мониторингом текущей ситуации большое внимание уделяется разработке и обновлению законодательной базы, например, защищающей права дольщиков и участников реновации. А нарушения, вскрывающиеся в ходе этих процессов, пресекают по всей строгости Уголовного кодекса, даже если они имели место много лет назад.

— Пятерка с минусом — Мессенджер WhatsApp ограничил до пяти раз возможность переслать одно и то же сообщение в борьбе с распространением фейковых новостей.

— Полки не внакладе — Пассажиры просят минтранс сделать билеты в плацкартные вагоны невозвратными — Депутаты Госдумы предложили минтрансу сделать невозвратными еще и билеты в плацкартные и общие вагоны (это обращение есть в распоряжении "Российской газеты"). Как стало известно "РГ", министерство готовит ответ.

— В зоне риска — В Брюсселе рассказали о сложностях при покупке вида на жительство в странах ЕС — В среду Еврокомиссия намерена обнародовать предварительный отчет о рисках, возникающих при продаже паспортов состоятельным иностранцам, не гражданам ЕС, которые собираются получить вид на жительство в странах еврозоны.

— Роботы наступают — Успешными будут работодатели, которые постоянно обучают своих работников — На рынке труда грядут глобальные перемены. Благодаря искусственному интеллекту, автоматизации и робототехнике будут создаваться новые рабочие места, однако те, кто потеряет работу в это переходное время, возможно, будут наименее подготовленными к тому, чтобы воспользоваться новыми возможностями.

— Так звезды сошлись — Обязательная классификация отелей откладывается — Взимание штрафов за работу отелей без "звезд" переносится на 1 января 2020 года, а методика классификации гостиниц будет доработана, сообщили в минэкономразвития. Главное, чтобы в итоге туристы получили качественные услуги, отмечают эксперты.

— Море волнуется — Что делают корабли США на Балтике и в Черном море — Корветы Балтийского флота РФ "Бойкий" и "Сообразительный" продолжают отслеживать перемещения двух американских эсминцев в нейтральных водах неподалеку от Калининградской области. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. Чуть ранее маневрирование кораблей США "Грейвли" и "Портер" с управляемым ракетным вооружением на борту на контроль взяли наши наземные радиотехнические средства. Не исключено, что из космоса за эсминцами также наблюдают российские разведывательные спутники.

— Давос ныне не там — Всемирный экономический форум может стать самым непредставительным за свою историю — Когда в 2018 году участники Мюнхенской конференции, которую иногда называют аналогом давосского форума в сфере безопасности, не стесняясь в выражениях, предъявляли многочисленные претензии друг другу, многие комментаторы сделали вывод: мир в любой момент может качнуться в сторону пропасти. Открывшемуся во вторник Всемирному экономическому форуму, по замыслу его организаторов, предстояло найти противоядие назревающим в обществе конфликтам, обеспечить его "соломкой", на которую при неблагоприятных обстоятельствах будет не так жестко падать.

— Взрывы на реке — Саперы ликвидируют оползень на Бурейском водохранилище — Во вторник военные саперы начали делать проходы в оползне, который в декабре перекрыл реку Бурея, питающую своими водами водохранилище и ГЭС в Хабаровском крае.

— Гектары и машины чиновника — Мособлсуд решает, куда отправить иск об аресте имущества экс-главы района — Стало известно, что в Московский областной суд поступил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

— Паспорт не отдали — Американца Пола Уилана оставили в СИЗО "Лефортово" — Мосгорсуд сегодня признал законным арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России. Защита американца, который также является поданным Великобритании, Канады и Ирландии, настаивала на изменении меры пресечения и просила выпустить его под залог.

— С номерами приехали — ГАИ заподозрили в попытках поделить автомобили на "свои" и "чужие" — Небывалый фурор вызвали итоги общественного обсуждения проекта постановления правительства, которое обяжет 4 августа все регистрационные подразделения ГИБДД присваивать номера с кодами региона по месту прописки автовладельца. Госавтоинспекцию обвинили в том, что таким образом она старается разделить автомобили на "свои" и "чужие". И это прозвучало на одном из федеральных каналов.

— Брюссель давит на газ — Большинство немцев поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2" — Проект строящегося газопровода "Северный поток-2" "опирается на широкую поддержку в Германии". Об этом сообщает портал Neue Presse со ссылкой на результаты опроса социологического института Forsa.

— Скромный по смыслу — Меркель и Макрон подписали новый договор о сотрудничестве между Германией и Францией — Знак времени: в преддверии приезда президента Франции Эмманюэля Макрона на встречу с канцлером Ангелой Меркель полиция немецкого города Ахена организовала вокруг местной ратуши зону безопасности, остановив движение транспорта и предложив коммерсантам опустить жалюзи магазинов. Здесь прекрасно осведомлены о том, что где бы не появлялся французский президент, туда обязательно подтягиваются люди в "желтых жилетах" и устраивают ему бурный прием.

— Ласково просим в Одессу, Нетаньяху — Премьер Израиля не заметил открытого в Киеве барельефа Симону Петлюре — Президент Украины Петр Порошенко посетил Израиль. Местные СМИ уделили до обидного мало внимания его двухдневному вояжу, да и украинские акцентировались преимущественно на подписании соглашения о создании зоны свободной торговли между странами. Договор о зоне свободной торговли Украина и Израиль готовили едва ли не с начала века, согласование текста проходило при Ющенко и Януковиче.

— Счет пошел на метры — Операция по спасению испанского мальчика перешла в финальную фазу — Операция по спасению Хулена Росельо в местечке Тоталан на юге Испании подошла к своему завершению. Инженеры закончили бурить вертикальную шахту и приступили к прокладке горизонтального тоннеля к тому месту, где, предположительно, находится 2-летний Хулен, провалившийся в глубокую скважину.

— И снова "Малина" — Президентскую чету США отметили за худшие роли в кино — Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья вошли в список претендентов на получение антипремии "Золотая малина", которой ежегодно отмечают худшие работы в кино. Хозяин Белого дома может получить "Золотую малину" сразу в двух категориях. В номинации "худший актер" его отметили за появление в документальных лентах "Смерть нации", снятой режиссером Динешем Д Соузой, и "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура (политический документальный фильм 2018 года о пути Дональда Трампа в президентское кресло).

— Рисковая бункеровка — Названа предполагаемая причина пожара на двух судах в Черном море — Одной из главных причин пожара на двух иностранных судах в нейтральных водах Черного моря пока считают нарушение техники безопасности при передаче топлива. В результате ошибок во время перевалки погибли как минимум десять человек, еще столько же ищут в море спасатели.

— Поделить на всех — Депутаты Башкирии предложили часть доходов от акцизов на табак направлять в регионы — Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии нашли новый способ пополнить региональные бюджеты. Они предлагают пять процентов от доходов, которые приносят акцизы на табачную продукцию, зачислять в казну субъектов. По действующему законодательству получаемые средства полностью остаются в федеральном бюджете.

— Жестко лечат — В Пензе главврач размещал пациентов в больнице на стульях вместо коек — Главврач межрайонной больницы в Пензенской области лично понесет наказание за то, что в терапевтическом отделении не хватило коек. В палате вместо привычной кровати с матрасом установили два стула и положили на них наспех сколоченные доски. На таких самодельных полатях предложили лечиться немолодой женщине с ишемической болезнью сердца, госпитализированной 12 января.

— Из дома гонят в интернат — В Карелии продолжается скандал с сельскими школами — Жители старинного поморского села Нюхча, которому больше 400 лет, выступили резко против желания властей Карелии оптимизировать сельские школы. А вслед за ними в борьбу за свое учебное заведение вступили родители села Ведлозеро.

— Мэр отправил проект реконструкции дома Булошникова на допэкспертизу — К бурному обсуждению судьбы дома купца Булошникова на улице Большой Никитской, которое развернулось в столице, подключился мэр Москвы Сергей Собянин. На личном сайте он вчера сообщил о своем решении отправить проект реконструкции этого здания на дополнительную экспертизу.

— Игра с фокусом — В Калининграде геймера ждет суд за кражу игрового аккаунта — Необычное киберпреступление раскрыли сотрудники уголовного розыска совместно с отделом "К" УМВД России по Калининградской области. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о похищении своего игрового аккаунта, и похитителя удалось найти.

— Место, где деньги растут — На чем заработать в 2019 году — Наступивший год обещает быть не менее беспокойным, чем предыдущий. Санкции, инфляция, замедление мировой экономики, колебания цен на нефть и курсов валют. Как защитить сбережения и, главное, на чем можно заработать в это неспокойное время? "Российская газета" спросила экспертов.

— Магнитный кульбит — Полюс движется в Россию — Среди глобальных угроз человечеству замаячила еще одна. В последнее время все чаще ученые говорят о смене "прописки" магнитных полюсов. И если южный уже много лет стабильно движется со скоростью около 10 километров в год, то северный, который ранее перемещался с такой скоростью, сейчас резко прибавил и достиг 65 километров в год. Но самое тревожное, что эта скорость только нарастает. Полюс уже вышел за пределы 200-мильной зоны Канады и уверенно движется к российскому арктическому побережью.

— Охота Нобелей — Зачем строить суперколлайдер за 24 миллиарда долларов — Физики сделали знаменитым на весь мир бозон Хиггса. Про эту частицу Бога и поймавший ее Большой адронный коллайдер (БАК) наслышаны даже домохозяйки. Но он покажется лилипутом рядом с машиной, которую сейчас задумали построить в Европейском центре по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Для сравнения: длина БАК 27 километров против 100 км у нового коллайдера, энергия 14 ТэВ против 100 ТэВ, стоимость 12 миллиардов долларов против 24 миллиардов. Новичок уже получил название Циклический коллайдер будущего, но судя по замаху, вполне может называться и циклопический.

— Робот пашет и сеет — В Китае поля доверят умным машинам — К 2025 году китайские фермы должны полностью перейти на автоматизированную агротехнику. Беспилотные машины будут самостоятельно сажать и удобрять растения, а затем собирать урожай. Само по себе это сообщение уже не слишком удивляет, ведь Китай сегодня является мировым лидером по внедрению умных машин.

— Получите метку — Авто поедет на "умной" шине — "Умные" метки для автомобильных шин с применением технологии интернета вещей разрабатывает госкорпорация "Ростех". Метки вулканизируют прямо в шину, что позволит собирать информацию о ее состоянии — давлении, температуре, а также рассчитывать точный пробег каждого колеса. Внутри метки будут находиться элемент питания, антенна, а также печатная плата с набором датчиков. На плату можно установить датчики давления, температуры, наклона, акселерометр и другие элементы — в зависимости от требований заказчика.

ИЗВЕСТИЯ

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— ГМО у нас в крови: чужеродная ДНК попадает в органы, но не в геном — Специалисты в области генных технологий схлестнулись в споре об опасности модифицированной еды — Существуют доказательства попадания чужеродных ДНК в кровоток и внутренние органы человека, но нет ни одного свидетельства встраивания чужих генов в геном. Об этом "Известиям" рассказали специалисты в области ГМО-технологий. Информацию подтвердил и один из авторов обзора, написанного учеными Дальневосточного федерального университета совместно с зарубежными исследователями.

— Шатдаун крепчал: в США начался второй месяц войны Трампа и демократов — Администрации Белого дома и Конгрессу не хватило времени для согласования бюджета и выхода из правительственного кризиса — Праздник Дональда Трампа, 20 января отметившего двухлетие в президентском кресле, омрачило продолжение шатдауна. Спустя месяц с момента приостановки работы правительства демократы в конгрессе США так и не согласились с требованием президента выделить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. А это значит, что и федеральный бюджет остается в подвешенном состоянии.

— Alibaba и "Мишка на Севере": российские сладости покоряют Китай — В КНР откроют наши кондитерские онлайн-магазины — На крупнейших электронных площадках в Китае будут созданы российские мультибрендовые магазины по продаже кондитерских изделий. Об этом "Известиям" рассказали в Минсельхозе. Речь идет в том числе о ресурсе Alibaba. Проект может быть реализован уже в 2019 году.

— Время собирать деньги: в 2019-м россияне накопят на четверть больше — После кризиса граждане возвращаются к сберегательной модели поведения — Россияне с этого года приступают к наращиванию накоплений, фактически возвращаясь к сберегательной модели поведения. В 2019-м они соберут 5,5 трлн рублей — на 22% больше, чем в прошлом году, следует из макропрогноза Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), с которым ознакомились "Известия".

— Пока Паркинсон спит: найден способ выявить болезнь на ранней стадии — Новый подход позволит медикам диагностировать заболевание задолго до проявления симптомов — Найден способ выявить болезнь Паркинсона на ранней стадии. Проведя опыты на мышах, российские нейробиологи обнаружили специфические маркеры, которые позволят распознавать заболевание с помощью простого анализа крови. Причем диагностировать его можно за долгие годы до проявления опасных симптомов, связанных с опорно-двигательным аппаратом.

— Бери больше, лети дальше: новый конвертоплан может преодолеть 300 км — Российская компания создала модель БПЛА, которая может работать в любую погоду — Российские инженеры построили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сочетающий в себе преимущества двух типов машин. В полете дрон плавно трансформируется из самолетного режима в вертолетный, в котором умеет взлетать вертикально в ограниченных условиях, зависать над точкой и маневрировать на низких скоростях — такие характеристики недоступны для аппаратов самолетного типа.

— Днем с огнем: потушить танкеры возле Керченского пролива не удастся — В результате ЧП в Черном море газовозы, шедшие под флагом Танзании, потеряют весь груз — Танкеры, горящие вблизи Керченского пролива, потушить не удастся. Единственное, что могут сделать в этой ситуации пожарные, — временно сбить пламя. Об этом "Известиям" заявили в Российском союзе спасателей. Чтобы избежать повторных взрывов, придется ждать полного выгорания груза, которое перевозили корабли "Маэстро" и "Кандий". Перевалка топлива в открытом море — очень рискованная операция, отмечают эксперты. Но помешать этому процессу российская сторона не могла, поскольку суда находились в международных водах.

— Процент владения: санация МИнБанка увеличит госдолю в финансах на 2% — ЦБ решился на оздоровление вопреки обещанию поддерживать только системно значимые кредитные организации — Санация Московского индустриального банка (МИнБанк) увеличит долю государства в российском финансовом секторе на 1–2 п.п., оценили для "Известий" эксперты РАНХиГС и ЦМАКП.

— В островной массе — Судьбу Курил продолжат обсуждать в феврале — Как и ожидалось, переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, призванные сдвинуть с мертвой точки давнюю проблему мирного договора между Москвой и Токио, так и не принесли прорывных результатов. Едва ли не единственным конкретным итогом встречи лидеров двух стран в Кремле стала инициатива продолжить обсуждение темы на уровне глав МИДов в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Это значит, что выход на устраивающее всех решение будет затяжным, как и прошедшие в Москве переговоры, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

— Угнал, выпил — Житель Сургута пытался улететь в Афганистан с мобильным — Пассажир рейса SU 1515, следовавшего из Сургута в Москву, не имел при себе огнестрельного оружия. Пистолет Ярыгина, фигурирующий на одном видео из салона лайнера, принадлежит сотруднику регионального отряда специального назначения (РОСН) ФСБ, проводившего операцию по задержанию обвиняемого в угоне. Об этом "Известиям" рассказали несколько источников в силовом ведомстве. Ранее в Сети появилось видео, на котором боец группы захвата на глазах пассажиров разряжает обойму, из чего интернет-пользователи сделали предположение, что оружие принадлежит угонщику. Однако, как позже на допросе признался угонщик, у него был с собой только мобильный телефон.

— Сбросить баланс — На отечественном финрынке появился новый инструмент — Специальные облигации, обеспеченные портфелем кредитов, ранее выданных несколькими финансовыми структурами малым и средним предприятиям, разместил на Мосбирже МСП банк. Об этом рассказал предправления кредитной организации Дмитрий Голованов. Такой механизм называется секьюритизацией, и это стало первой подобной сделкой в России. Объем выпуска составил 7 млрд рублей, бумаги купили международные банки развития, российские частные и госбанки, а также финансовые компании. По словам руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты, расширение практики секьюритизации сделает этот сегмент более привлекательным для банков и позволит бизнесу занимать по более низким ставкам.