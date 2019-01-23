БУЭНОС-АЙРЕС, 23 янв /ПРАЙМ/. Объем внешней торговли Аргентины упал на 7,5% до 9,195 миллиарда долларов в декабре 2018 года, однако наблюдался профицит торгового баланса на уровне 1,369 миллиарда долларов, сообщил Национальный институт статистики и прогнозов страны.

Экспорт в декабре достиг 5,282 миллиарда долларов, увеличившись на 15,4% по сравнению с декабрем 2017 года. Импорт, напротив, упал на 27,1%, составив 3,913 миллиарда долларов, говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт сельскохозяйственной продукции в декабре 2018 года увеличился на 11,8%, промышленных товаров на 9,9%, а экспорт топлива и энергии упал на 13,5%. Импорт продукции производственного назначения упал в декабре на 38%, топлива и смазочных материалов — на 33,9%, потребительских товаров — на 33,7%, легковых автомобилей — на 62,8%.

В декабре основными направлениями аргентинского экспорта были Бразилия, Алжир, Индия, Индонезия, Китай, Перу, Вьетнам, Нидерланды, Чили и Вьетнам, которые в совокупности составили 58,3% от общего объема экспорта.

Основными странами импорта были Бразилия, Китай, США, Германия, Италия, Мексика, Парагвай, Боливия, Испания и Таиланд, которые составляли 75,0% от общего объема закупок за рубежом.