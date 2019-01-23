ПЕКИН, 23 янв /ПРАЙМ/. Власти приграничного китайского города Хэйхэ изучают возможность создания зоны трансграничного экономического сотрудничества с Россией по обеим сторонам строящегося автомобильного моста Хэйхэ-Благовещенск, рассказал в интервью РИА Новости мэр Хэйхэ Ма Ли.

В декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области стартовало строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур. Мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) будут строить подрядчики из РФ, еще 6,5 километра будут проходить по территории Китая. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что мост будет введен в эксплуатацию весной 2020 года.

"Трансграничная зона экономического сотрудничества в строгом смысле должна быть открыта вокруг автодорожного моста Хэйлунцзян. Это должно быть вопросом между двумя странами. Планируется выделить определенную территорию по обе стороны моста, на которой будет действовать особая льготная политика, будут определены различные функции, чтобы осуществлять глубокую переработку ресурсов обеих сторон, и таким образом получить добавленную стоимость", — рассказал Ма Ли.

По его словам, простая перевозка товаров, прием туристов и другие традиционные виды торговли сыграли важную роль в развитии двустороннего сотрудничества, однако в условиях современной мировой экономики также необходимо постоянно изыскивать инновационные формы сотрудничества.

По мнению градоначальника, создание такой зоны очень эффективная мера. Он выразил надежду на то, что стороны форсируют усилия и как можно скорее смогут создать трансграничную зону экономического сотрудничества.

"Китайская сторона в настоящее время занимается исследованием и планированием, нам еще нужно поддерживать контакт с китайской стороной по текущей ситуации", — сказал Ма Ли.