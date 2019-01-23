РИМ, 23 янв /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Итальянцы надеялись, что евро может решить экономические проблемы страны, но вместо этого получили растущий государственный долг и потерю веры в завтрашний день, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Итальянцы многие годы были дисциплинированы и терпеливы. Они доверяли итальянским и европейским политическим и техническим институтам. Они годами придерживались ключевых экономических убеждений, которые проповедует так называемый либерально-демократический порядок: интеграция в мировой рынок, свободное передвижение людей и капиталов, финансовая экономия, неконтролируемое принятие новых технологий, безнадзорность мировых финансов", — сказал Конте, выступая на Давосском экономическом форуме.

Трансляция выступления итальянского премьера на английском языке велась на YouTube-канале правительственного дворца Киджи.

"Они верили, что евро мог решить все их хронические проблемы: высокую инфляцию, слабость валюты, государственный долг. Они приняли новую валюту с энтузиазмом. Реальность оказалась совсем другой. Цена за стабильную валюту и низкую инфляцию оказалась растущим государственным долгом, несмотря на постоянное затягивание поясов с тем, чтобы основные расходы оставались все время ниже налоговых поступлений. Налоговая экономия сдерживала рост ВВП… Открытые мировые рынки, свободное движение капитала, а также технологическая революция действительно принесли большую отдачу, как и было обещано, но только для немногих", — отметил Конте.

По его словам, энтузиазм по поводу будущего уступил "более мрачному взгляду: распространяется чувство безнадежности".

"Даже средний класс, который раньше чувствовал себя свободным от основных экономических нужд, теперь боится бедности. Все, за малым исключением, приходят к мысли, что завтра будет хуже, чем сегодня. Те, кто могут, уговаривают своих детей уезжать и искать возможностей в других местах. История учит нас тому, что все может случиться, когда люди чувствуют себя обманутыми и несправедливо ущемленными. Несмотря на эту опасность, мои сограждане оказались очень зрелыми и глубоко привязанными к своим демократическим институтам. Они не вышли на улицы и не совершали насилия, чтобы выразить свои недовольство и ярость. Наоборот, они использовали демократические выборы, чтобы отправить в отставку старые элиты и поддержать тех, кто предлагал другие пути для достижения процветания. Мое правительство является ответом на желание итальянского народа найти новый путь вперед", — заявил итальянский премьер.