МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Сахалинской области в 2019 году выделят в два раза больше средств на социальную инфраструктуру, чем в предыдущем, — 15,7 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"На 2019 год Сахалинская область получит 15,7 миллиарда рублей", — сказал Трутнев журналистам после заседания правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, где обсуждались изменения в план социального развития центров экономического роста, касающиеся мероприятий с использованием иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

"В этом году мы должны превзойти объем финансирования прошлого года примерно в два раза. Средства выделяется в рамках единой субсидии и национальных проектов", — уточнил вице-премьер.

По словам Трутнева, значительный объем средств будет получен от реализации национальных программ. "Только по программе "здравоохранение" они (Сахалинская область – ред.) получат еще 2,7 миллиарда рублей. Точно так же будут ассигнования по дорогам, по образованию, по всем остальным", — пояснил Трутнев, добавив, что аналогичная ситуация с выделением денег по госпрограммам складывается во всех регионах Дальнего Востока.