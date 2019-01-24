МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Инвесторы из Китая заинтересованы в сотрудничестве с Рязанской областью в сфере строительство логистических центров, сложных инженерных сооружений, коммуникаций, также они интересуются реконструкцией аэродрома Протасово, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Китайские партнеры предлагают нам сотрудничество в сфере организации инфраструктурных проектов. Это, прежде всего, строительство логистических центров, сложных инженерных сооружений, коммуникаций и т.д. Их заинтересовал наш аэродром Протасово, который нуждается в реконструкции. Компания крупная, с большим опытом", — рассказал глава Рязанской области.

По словам Любимова, власти Рязанской области планируют развивать серьезные отношения с КНР. В прошлом году рязанская делегация ездила на форум в Шанхай, где участвовала в первой Китайской международной ярмарке импортных товаров CIIE-2018.

"Взаимодействие с этой китайской компанией происходит согласно нашим договоренностям, достигнутым на том форуме", — отметил губернатор.

Любимов сообщил, что сейчас ведутся переговоры с четырьмя крупными компаниями. Товарооборот Рязанской области и Китая по итогам 2017 года вырос в 5,5 раза и составил 684 миллиона долларов, сообщил Любимов. При этом, по словам главы Рязанской области, экспорт составляет 82%, а импорт только 18%.

"Основная доля экспорта приходится на высокотехнологичную продукцию. Мы поставляем в Китай радиоэлектронную аппаратуру, битумные смеси, кровельные материалы, автомобильную звукоизоляцию, а также шоколадные конфеты", — рассказал он.

Полную версию интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.