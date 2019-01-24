МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Власти Рязанской области планируют привлекать к созданию изделий из кожи — одежды и обуви — компании из Европы и Китая, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Николай Любимов.

"В Рязани находится одно из крупнейших в мире кожевенных предприятий — компания "Русская кожа", производящая широкий ассортимент автомобильных, авиационных, мебельных, обувных и одежных кож. Кстати, собственник имеет свой завод в Китае. В настоящее время он готов локализовать производства обуви, одежды и кожгалантереи в частном промышленном парке "Городище", который граничит с кожзаводом. Так мы значительно сокращаем издержки, связанные с логистикой сырья и готовой продукции. К созданию изделий из кожи мы планируем привлекать и китайцев, и европейцев", — сказал Любимов.

По словам главы региона, компании могут привлечь к созданию одежды и обуви.

"У нас массово производится автомобильная, авиационная, мебельная обивка. В числе партнеров кожзавода — ведущие российские автомобильные заводы, "Аэрофлот", — отметил губернатор.

Полную версию интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.