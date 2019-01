(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— Alma Transformater — В МГУ Владимир Путин застал много перемен и не сорвал один покров — 22 января президент России Владимир Путин в историческом здании МГУ на Моховой улице провел заседание попечительского совета МГУ, в ходе которого его вниманию были предложены удивительные проекты, способные, по мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, помочь университету сделать резкий рывок, в результате которого он станет наконец ведущим университетом планеты. О том, как Виктору Садовничему в рамках реализации одного проекта удалось поговорить по квантовому телефону, а в рамках другого — описать 250 до этого неизвестных миру живых существ,— специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников из Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова.

— Театр ракетных действий — Минобороны РФ раскрыло характеристики "изделия 9М729", попавшего под обвинения США — За десять дней до анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Россия пошла на беспрецедентный шаг, чтобы доказать, что это соглашение разваливается не по ее вине. Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые тактико-технические характеристики крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Ранее в Москве такие меры транспарентности называли излишними. Впрочем, саму ракету гости и не увидели: им продемонстрировали лишь ее пусковую установку и транспортно-пусковой контейнер. При этом США, а также их ключевые союзники показ проигнорировали.

— В Венесуэле удвоилось число президентов — Лидер оппозиции Хуан Гуаидо при поддержке США объявил себя главой республики — Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. Американский лидер Дональд Трамп признал президентом республики главу Национальной ассамблеи (контролируемого противниками чавистов парламента страны) Хуана Гуаидо. Это же вскоре сделали власти Канады, Бразилии, Парагвая, Перу, Колумбии, Гватемалы, Аргентины, а также генсек Организации американских государств Луис Альмагро. Господин Гуаидо ранее провозгласил себя исполняющим обязанности президента, призвав вооруженные силы страны поддержать его и помочь провести в Венесуэле свободные выборы. В Москве уверены: речь вновь идет о "прямом и бесцеремонном вмешательстве" США во внутренние дела суверенного государства.

— Кредиторы укрупнились вне закона — Их число сокращается, но объем нелегальных займов растет — В 2018 году количество нелегальных кредиторов в России уменьшилось почти на треть — до 6,5 тыс. Однако объем выданных ими займов вырос на 15%, приблизившись к 115 млрд руб. В основном спрос формируется за счет повторных обращений. Участники рынка ждут усугубление тренда в связи с усилением регуляторных требований к законопослушным компаниям.

— Как будет хорошо, когда все это закончится — В Давосе обсуждают среднесрочные перспективы, чтобы не говорить о ближайших — И российская, и мировая повестка зимней сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе совпали: это обсуждение привлекательных среднесрочных перспектив после неизбежных краткосрочных проблем. Снижение темпов экономического роста — всеобщий консенсус, главный предмет осторожных обсуждений — усилят ли его для ЕС, Китая или развивающихся рынков особые обстоятельства, которые для каждой экономики уникальны, а для России скорее связаны с будущим роста ВВП в странах Евросоюза.

— Инноваторы широкого профиля — Московский кластер готов принимать технологические компании без ограничений — В Москве обсудили концепцию инновационного кластера, который должен объединить существующую в городе инновационную инфраструктуру, кадровый и промышленный потенциал. Его отличиями от уже существующих в России инструментов поддержки инноваций станут отсутствие узкой тематической направленности, максимально безбарьерный вход для участников, цифровая платформа для их кооперации, а также самостоятельность в определении технологических приоритетов.

— России снова удалось сырье — Стагнация в промышленности сменилась стабилизацией — В 2018 году годовые темпы роста промышленного производства фактически совпали с прогнозом властей, составив 2,9%. Такой результат главным образом был обеспечен сырьевыми отраслями и производством продуктов питания. В отличие от добычи обработка росла медленнее, чем год назад, а к концу года ее годовая динамика обнулилась. Впрочем, учитывая сезонные колебания, в четвертом квартале перестала расти вся промышленность. Эксперты говорят о стабилизации выпуска на уровне слабого плюса, а сами промышленники сходятся на стагнации, которая лишь укрепится в 2019 году.

— Соцрасходы в ОЭСР ушли на пенсию — Мониторинг мировой экономики — Социальные расходы в странах ОЭСР в 2018 году в среднем составляли 20,5% ВВП, следует из доклада этой организации. Максимума в 21% ВВП этот показатель достигал во время финансового кризиса 2008–2009 годов. По сравнению с 1990 годом умеренный рост госрасходов на социальные нужды отмечен в большинстве развитых стран. Обратная тенденция острее всего проявилась в Нидерландах, где в 2006 году прошла реформа системы здравоохранения, сократившая госфинансирование, теперь обязательное медицинское страхование покрывается из частных фондов.

— "У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы" — Глава "Калашникова" Владимир Дмитриев о работе под санкциями и новых целях концерна — Пятый год концерн "Калашников" находится под американскими и европейскими санкциями и остается при этом одним из самых успешных оборонных предприятий в России. О том, как бороться с ограниченным кругом заказчиков, что не любит Минобороны, а также о том, какие сферы собирается еще освоить "Калашников" рассказал глава концерна Владимир Дмитриев.

— Сирии обещана безопасность без Америки — Москва и Анкара договариваются об урегулировании после ухода США — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Москву с визитом, который стал его первой зарубежной поездкой в новом году. Безотлагательного общения двух лидеров потребовала ситуация в Сирии, осложнившаяся в связи с ростом террористической активности в зоне деэскалации в Идлибе. Переговоры в Кремле подтвердили решимость Москвы и Анкары сыграть ключевую роль в достижении мира в Сирии на фоне сворачивания присутствия США. Третьим гарантом сирийского урегулирования должен стать Иран. По итогам встречи достигнута договоренность провести новый саммит в "астанинском формате" (РФ, Турция и Иран), а также попытаться активизировать работу с западными странами — теми, которые, как дал понять Владимир Путин, пытаются саботировать работу "Астаны".

— Восточный теряет время в очередях — Для завершения строительства космодрома поменяют подрядчика — Дмитрий Медведев вчера констатировал серьезное отставание сроков строительства космодрома Восточный: из 19 объектов первой очереди реально построено только пять. Такая динамика, по мнению премьера, не позволит построить объекты второй очереди к 2021 году. На это накладываются и проблемы с подрядчиком — производственно-строительным объединением (ПСО) "Казань", которое еще в декабре могло обанкротиться. Вопрос о том, кто теперь будет строить стартовое сооружение на Восточном под ракетный комплекс "Ангара" за 38,7 млрд руб., решится, по данным "Ъ", уже в феврале.

— Россияне поверили в интернет и неформальные медиа — Но телевидение пока остается главным каналом информации — Телевидение все еще занимает у россиян лидирующее место среди источников информации. К такому выводу пришли составители Индекса развития медиасферы по итогам 2018 года, подготовленного фондом "Медиастандарт" и исследовательской группой ЦИРКОН при поддержке Комитета гражданских инициатив. При этом интернет в качестве основного источника информации занял второе место, обогнав радио и газеты. Эксперты сходятся во мнении, что качество контента российских СМИ гораздо больше зависит от властей и бизнеса, чем от мнения аудитории.

— Минэкономики перехватывает руль — Ведомство отправило на пересдачу реформу экзаменов на права — Минэкономики подвергло критике предложенную ГИБДД реформу водительских экзаменов, в рамках которой планируется ввести единое тестирование вместо "площадки" и "города". В ведомстве предупреждают о финансовых рисках для госбюджетов и образовательных организаций и призывают документ доработать. В МВД, по сведениям "Ъ", заключению Минэкономики "неприятно удивились" и планируют на него отреагировать.

— Сделка строгого режима — Осужден Сынок главного киллера России — Как стало известно "Ъ", на 17 лет строгого режима осужден Артур Джиоев (Сынок), являвшийся правой рукой криминального авторитета Аслана Гагиева, которому Следственный комитет России (СКР) инкриминирует 60 умышленных убийств. Выданный из Греции Сынок, установили следствие и суд, не только передавал киллерам приказы о ликвидациях, поступавшие от Гагиева, но и сам планировал убийства и участвовал в них.

— Секретный свидетель Иеговы — Прокуратура попросила шесть с половиной лет для гражданина Дании — Вчера прокуратура Орловской области попросила суд приговорить гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести с половиной годам заключения в колонии за "организацию экстремистского сообщества". Следствие считает, что, несмотря на предписанное судом закрытие местной общины "Свидетелей Иеговы", господин Кристенсен продолжил ее работу: вел "коллективные религиозные богослужения" и "распространял экстремистскую литературу". Сам обвиняемый называет себя обычным верующим и отрицает, что когда-либо руководил общиной.

— Ветераны Таганки по-прежнему в деле — Их арестовали за убийство 11-летней давности — Вчера Басманный суд Москвы арестовал авторитетных бизнесменов Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича, которых в ГСУ Следственного комитета России (СКР) считают лидерами таганской преступной группировки. Оба обвиняются в организации убийства в 2008 году гендиректора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлева. Преступление было совершено после того, как последний выяснил, что его предприятие захвачено рейдерами, за которыми стояли "таганские", и инициировал расследование. По данным "Ъ", обвиняемым может быть инкриминировано еще около десятка преступлений.

— Metro меняет подход к России — Ритейлер займется розницей и премиальными товарами — Падение выручки от продаж на 8% в рублях и стагнация покупательского трафика вынудили немецкую розничную сеть Metro Cash & Carry, специализирующуюся в основном на мелкооптовой торговле, изменить стратегию в России. Теперь сеть намерена развивать в стране розничные продажи, в том числе премиальных товаров. Впервые за почти 20 лет работы в РФ ритейлер обновит более 70% магазинов, проект может стоить более €60 млн.

— СПИК 2.0 не выдержит двоих — На новые льготы инвесторы заявятся поодиночке — Как выяснил "Ъ", правительство опять поменяло концепцию разрабатываемого инвестрежима для промышленности — новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0). Теперь каждый контракт разрешат подписать только одному инвестору — без привлеченных сторон. Это, видимо, сделает невозможным заключение СПИК автоконцернами с участием производителей компонентов, а также контрактов, аналогичных тому, что успел в январе подписать альянс АвтоВАЗа с Renault, Nissan и Mitsubishi. СПИК должен стать ключом для доступа к промсубсидиям, компенсирующим утильсбор, и в правительстве ожидают, что контракты подпишут все крупнейшие автоконцерны, работающие в РФ.

— В отделениях становится пусто — Банки оптимизируют сети — Работа банков по переводу работы с клиентами в удаленные каналы дала плоды — количество граждан, посещающих офисы, снижается и они закрываются. В 2018 году российские банки избавились почти от 10% отделений. Тенденция постепенного сокращения сетей и перехода банков на облегченный формат мини-офисов (в торговых сетях и пр.) продолжится, считают эксперты, но о полном уходе от отделений говорить пока преждевременно.

— В "Россети" попался миноритарий — Около 2% акций холдинга мог купить НПФ "Газфонд" — По данным "Ъ", НПФ "Газфонд" стал миноритарным акционером "Россетей", выкупив до 2% акций почти за $49 млн. Эта сделка прошла на необычном фоне — с октября обыкновенные акции "Россетей" подорожали почти на 37%, в том числе на 9% в последние дни перед покупкой, притом что бумаги дочерних компаний холдинга такой динамики не показывали. В "Россетях" считают, что холдинг всегда был интересен инвесторам. Но, хотя акции компании выросли почти до номинала, аналитики с этим не согласны, указывая на низкие дивиденды.

— "Мостострой №6" пересчитает кредиты — Долг компании возложен на членов совета директоров — Членов совета директоров ОАО "Мостострой №6" — одного из некогда крупнейших генподрядчиков Санкт-Петербурга — привлекли к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся компании, чьи обязательства оцениваются в 7 млрд руб. В судебной практике такое встречается редко, обычно ответственность возлагают на директора и владельца банкрота.

— Переходную кампанию ставят на ревизию — Крупные НПФ опасаются оттока клиентской базы — Переходная кампания прошлого года может быть подвергнута ревизии. С такой инициативой выступают несколько крупных пенсионных фондов, не удовлетворенных привлечением новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и ожидающих оттока. Однако желающие скорректировать прошлогодние результаты НПФ строят амбициозные планы на этот год, несмотря на риски неправомерных переводов со стороны их агентов.

— За "Кокс" потребовали доплатить — К Евгению Зубицкому подали иск на 8,4 млрд руб — Как стало известно "Ъ", в подконтрольном Евгению Зубицкому ПАО "Кокс" обострился корпоративный конфликт. Невестка господина Зубицкого Виктория Казак, владеющая 16% ПАО, требует взыскать 8,4 млрд руб. убытков с бизнесмена и УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ), управляющей "Коксом". По ее мнению, покупка Евгением Зубицким около 8% квазиказначейских акций "Кокса", позволившая ему собрать контрольный пакет, заключена по заниженной цене. В ПМХ претензии считают необоснованными.

— Минкомсвязи напомнили о кадрах — В нацпроект "Цифровая экономика" предлагают включить отраслевые университеты — Счетная палата настаивает на привлечении трех университетов, подведомственных Россвязи, к нацпроекту "Цифровая экономика", в рамках которого на подготовку кадров планируется выделить из бюджета 46 млрд руб. Это возможно только по итогам конкурса, категоричны в Минкомсвязи. В самих вузах сомневаются, что смогут участвовать в тендерах из-за "ограниченности сроков выполнения работ".

— "Первый" показал себя в интернете — Канал оказался лидером по рейтингам Big TV — "Первый канал" по итогам декабря стал лидером в аудитории Big TV, учитывающей потребление телеконтента в интернете. Прирост числа зрителей за счет просмотра на компьютерах составил меньше 2%, но даже это должно помочь хотя бы частично компенсировать его снижение в телеэфире. Основные конкуренты "Первого" — "Россия 1" и НТВ — пока не раскрывают такие данные.

— "Холидей" толкают к распродаже — Ритейлеру грозит конкурсное производство — Процедура наблюдения в крупной сибирской розничной сети "Холидей", чья общая задолженность на конец 2017 года превысила 12 млрд руб., может завершиться преждевременно для некоторых кредиторов. Временный управляющий компании просит суд начать конкурсное производство, в рамках которого имущество должника могут выставить на торги. Возможность занять часть магазинов "Холидея" рассматривает X5 Retail Group.

— Автовладельцам предлагают делиться — YouDrive начнет принимать машины от частных лиц — Каршеринговый сервис YouDrive начнет принимать в свой автопарк автомобили от частных лиц. В России уже есть несколько сервисов для сдачи автомобиля в краткосрочную аренду напрямую между физическими лицами — по прогнозам экспертов, они могут занять до 15% рынка каршеринга. YouDrive предлагает новую схему, но она вряд ли вызовет ажиотаж, полагают конкуренты.

— "В процессе интеграции убыточных аптек ухудшились наши финансовые показатели" — Гендиректор ГК "Эркафарм" Анастасия Карпова о барьерах в отрасли — После в 2018 году поглощения объединенной аптечной сети, принадлежавшей банкротящейся группе "Роста", ГК "Эркафарм" предрекали роль крупнейшего в стране фармацевтического ритейлера. Но этого пока не произошло. Что помешало компании обогнать конкурентов, с какими барьерами сталкиваются игроки рынка в целом, в интервью "Ъ" рассказала гендиректор ГК "Эркафарм" Анастасия Карпова.

— Для сделки с "Ростелекомом" Tele2 оценен в 240 млрд рублей — "Ростелеком" может получить полный контроль над оператором — "Ростелеком" может стать единственным владельцем сотовой компании "Т2 РТК холдинг" (работает под брендом Tele2). Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, рассказал "Ведомостям" человек, узнавший ее параметры от нескольких членов совета директоров Tele2. А Росимущество подготовило директиву, одобряющую увеличение доли "Ростелекома" до 100%, говорит федеральный чиновник.

— Минобороны впервые показало крылатую ракету 9М729 — Это выглядит как политический жест в сторону Европы: США все равно выйдут из договора о РСМД — Минобороны России впервые показало крылатую ракету 9М729. Ее наличие у российских Вооруженных сил стало для США поводом объявить о намерении приостановить со 2 февраля выполнение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Презентация ракеты состоялась в среду в подмосковном парке "Патриот".

— Местного самоуправления в России станет меньше — После создания муниципальных округов входящие в них поселения утратят самостоятельный статус — Группа депутатов и сенаторов внесла в среду в Госдуму проект поправок в закон о местном самоуправлении, предусматривающий появление нового вида муниципального образования – муниципального округа. В него могут входить не менее трех объединенных общей территорией населенных пунктов, но сам округ не может быть частью муниципального района – на его территории, как и в городском округе, исключено существование двухуровневой системы местного самоуправления.

— Доля желающих участвовать в политике россиян достигла максимума за 12 лет — Это следствие роста общего недовольства происходящим в стране, поясняют эксперты — Четверть россиян готова более активно участвовать в политике – это максимум за последние 12 лет, выяснил "Левада-центр". В марте 2017 г. такое намерение высказывали 16% респондентов. При этом максимальной оказалась и доля опрошенных, которых политика не интересует или они в ней не разбираются (40%).

— Как российские чиновники рекламировали Россию в Давосе — Максим Орешкин назвал отношения с Европой ренессансом — Правительство России реализует политику малых дел – поступательно занимается решением внутренних экономических проблем, которые должны повысить эффективность российской экономики. Санкции особенно не мешают это делать; во многом они – попытка западных стран решить свои внутренние проблемы, а России наносят вред тем, что ограничивают либеральную повестку в стране. Благодаря последовательным шагам, ориентированным на структурное улучшение ситуации в долгосрочной перспективе, в России открываются дополнительные возможности для инвестиций и международного сотрудничества.

— Обрабатывающая промышленность в России перешла к стагнации — Ни экономисты, ни бизнес ее не прогнозировали — Промышленность завершила 2018 г. ростом на 2,9% (годом ранее она выросла на 2,1%), чуть не дотянув до прогноза Минэкономразвития в 3%. Добыча полезных ископаемых выросла вдвое до 4,1%, энергетика вышла из спада, а обрабатывающие производства продолжили расти теми же темпами – 2,6%.

— Страховщики хотят ввести обязательную страховку для хозяев нежилых зданий — Полисы должны покрыть вред посетителям в случае пожара — Отраслевое объединение страховых компаний – Всероссийский союз страховщиков (ВСС) – предлагает ввести новый обязательный вид страхования для владельцев помещений, которые массово посещают люди. Речь идет о страховании гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу людей в результате пожара. ВСС уже подготовил такую концепцию. "Ведомости" ознакомились с документом. Представитель ВСС подтвердил, что такая концепция разработана.

— США и Китай до сих пор далеки от торгового соглашения — Времени на переговоры остается все меньше, а ключевые разногласия сохраняются — Белый дом отклонил предложение Китая отправить свою делегацию в США для проведения предварительных торговых переговоров на этой неделе, сообщает Financial Times. Вашингтон недоволен отсутствием прогресса в прекращении принудительной передачи технологий и проведении структурных экономических реформ в Китае, пишет FT со ссылкой на источники. США не хотят идти на уступки в этих ключевых вопросах, поэтому сторонам будет трудно достичь соглашения к 1 марта.

— Почему израильский луноход не появился бы без миллиардера Морриса Кана — Уже в феврале в мире может появиться четвертая страна, покорившая Луну, – Израиль — Первым покорителем Луны был СССР, вторыми выступили американцы. После долгого перерыва к ним присоединился Китай. Четвертым в этом списке может оказаться не гигант, тратящий на космос миллиарды из госбюджета, а небольшое государство Израиль.

— ЦБ поможет платить в магазинах без карт и наличных — Так регулятор борется с монополией Сбербанка на обслуживание торговых точек — Создаваемая Центробанком Система быстрых платежей (СБП) добавит к нынешним способам оплаты продуктов и услуг в торговых точках – наличными или картами – другие возможности, например сканирование QR-кодов, рассказал представитель ЦБ: это поможет снизить монопольное положение ряда игроков на рынке приема карт в торговых точках (эквайринга).

— Зарубежное программное обеспечение – это угроза — Совет безопасности России защищает нефтегазовую отрасль — В конце 2018 г. Совет безопасности России принял новую доктрину энергетической безопасности. Доработанный документ должен будет поступить на подпись президенту Владимиру Путину в марте 2019 г., сказано в финальном протоколе Совбеза (подписан в начале декабря). "Ведомости" ознакомились с документом, подлинность протокола подтвердил федеральный чиновник и собеседник в крупной нефтяной компании. Представитель Совбеза подтвердил, что протокол подписан в конце 2018 г., но комментировать содержание документа не стал.

— На территории ЦМТ могут построить бизнес-центр и апартаменты — Девелоперы возвращаются к идее строительства офисов рядом с "Москва-сити" — Компания "Центр международной торговли" (ЦМТ) может провести реконструкцию одноименного комплекса зданий на Краснопресненской набережной: после нее площадь объектов на той же территории увеличится на 75 550 кв. м до 344 950 кв. м, говорится в пояснительной записке к проекту, представленной к публичным слушаниям.

— На строящейся с 2012 года первой очереди космодрома "Восточный" сдана только четверть объектов — Подрядчик второй очереди близок к банкротству и потере контракта — На строительстве первой очереди космодрома "Восточный" (Амурская обл.) выполнена лишь четверть запланированного объема, заявил в среду, 23 января, премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о состоянии госкорпорации "Роскосмос". Строительство первой очереди должно было завершиться в прошлом году, напомнил премьер. А реально построена, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, лишь четверть запланированных объектов – пять из 19, цитирует ТАСС Медведева.

— Прибыль российских банков в 2018 году выросла в 1,5 раза, подсчитал ЦБ — Они заработали 1,3 трлн рублей, больше половины по традиции пришлось на Сбербанк — Прибыль российских банков за 2018 г., по предварительной оценке ЦБ, составила 1,3 трлн руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2017 г., когда банки заработали 0,8 трлн руб. "Растущая прибыль банков обеспечивала наращивание их капитала, что, в свою очередь, создает условия для дальнейшего наращивания активов и их диверсификации", – отмечается в комментарии ЦБ.

— Алекперов не верит в дальнейший рост добычи нефти в США — Но эксперты считают, что стабилизация производства произойдет лишь через два-три года — Добыча нефти в США скоро стабилизируется, поскольку она показывает признаки падения, а новые месторождения не открываются. Такое мнение высказал президент, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его слова передал "Интерфакс". Он также отметил, что соглашение по сокращению добычи нефти (сделка ОПЕК+, действует с 2017 г. – "Ведомости") в длительной перспективе негативно влияет на добычу в России.

— Petropavlovsk может увеличить добычу золота впервые с 2013 года — Это станет возможным после запуска двух новых проектов — В 2018 г. Petropavlovsk произвел 422 300 унций золота, снизив добычу на 4% по сравнению с 2017 г., отчиталась компания в среду.

— Как среднему бизнесу работать со стартапами — И наладить внедрение инноваций в компании — Любая работа с инновациями поначалу напоминает эксперимент. И если уж вы на него решились, сразу нужно определить, кто этим займется. Директивный подход, когда сотруднику сверху спускают новые должностные обязанности, вряд ли сработает. На начальном этапе сотрудникам придется совмещать прямые обязанности с новыми функциями. Поэтому важно отобрать людей, горящих новой идеей, а не назначить формально ответственных. Имеет смысл кинуть клич по компании и провести круглый стол или тренинг, чтобы найти тех, кто готов подхватить идею.

— Почему в России много кандидатов-призраков — Даже штатные сотрудники сбегают из офисов, бросив трудовые книжки — Британские газеты Financial Times и The Telegraph пишут о новом явлении на рынке труда: многие молодые работники поколения Y внезапно перестают выходить на связь с работодателем сразу после того, как дали согласие на предложение о работе. Или же они молча и без всяких заявлений об уходе исчезают из офисов, где работали. Это явление, получившее название ghosting (от английского ghost – призрак), было сначала замечено среди разработчиков программного обеспечения и финансистов, а теперь захватило и сферу общественного питания, пишет The Telegraph.

— Изучили все части света — Правительство отказалось вводить социальную норму электропотребления — Обсуждение соцнормы на электропотребление набрало в правительстве обороты и так же резко прекратилось. Тему вынесли на обсуждение у вице-премьера Дмитрия Козака, но ввиду бурной реакции СМИ и общественности разрабатывать ее дальше отказались. Таким образом, введение соцнормы и отмену льгот для домов с электроплитами отложили "на неопределенный срок", сообщил "РГ" представитель Козака.

— Икра без правил — Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт — о воровстве налогов, рационе будущего и байкальской ривьере — Ежегодно Россия теряет около 17 миллиардов рублей из-за различных схем махинаций только с налогом на добавленную стоимость (НДС), которыми пользуются недобросовестные участники продовольственного рынка, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

— Где контроль — не утечет — Минстрой представил предложения по контролю за бытовым газом — В связи со взрывами бытового газа в Магнитогорске, Шахтах, а до этого и в других городах вопросы безопасности в ЖКХ приобрели особую остроту. Эта тема стала одной из главных в ходе "правительственного часа" в Госдуме с участием профильного министра Владимира Якушева. Глава минстроя рассказал о готовящихся мерах в данной сфере.

— В долгу не остались — Коллекторские фирмы начали закрывать за частые звонки должникам — Служба судебных приставов добилась победы в Верховном суде: высокая инстанция по иску ведомства признала незаконным банковскую уловку, расширяющую права коллекторов.

— Метр в цене — Эксперты дали прогноз подорожания квартир — Вторичное жилье ждет очередное подорожание. За 2018 год оно уже прибавило в цене 8 процентов. Новостройки же, напротив, уже к февралю могут достигнуть своего "потолка" и остановиться.

— Долина развития — Владимир Путин призвал использовать потенциал МГУ для технологического рывка России — Потенциал МГУ нужно эффективнее использовать для прорыва по тем направлениям, которые определяют новую экономическую эпоху, заявил Владимир Путин. Президент также поручил ускорить создание технологической долины с участием МГУ, РАН и бизнеса. В эту работу готов активно включиться Внешэкономбанк.

— Платежи не в кассу — Сбербанк отменит комиссию за переводы — Сбербанк постепенно снизит комиссии за денежные переводы физлиц внутри банка, позднее комиссии будут отменены полностью. При этом банк еще не обсуждал с ЦБ свое участие в создаваемой регулятором системе быстрых платежей (СБП). Об этом заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

— Деньги без риска — Работу на выборах станут оплачивать безналично — В центризбиркоме призвали организаторов выборов в регионах подумать о переходе на безналичные расчеты с членами участковых комиссий, чтобы система выплат не сталкивалась с рисками коррупционного и иного характера.

— Гроза для фур — На дороги вышли новые системы контроля веса — Инспекторы Ространснадзора получили передвижные системы контроля веса грузовиков. Также они могут проверять и качество дорожного полотна.

— Без пыльных тропинок далеких планет — Дмитрий Медведев призвал чиновников "Роскосмоса" заканчивать с болтовней и работать — Чиновники от космической отрасли, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, должны меньше болтать о каких-то будущих проектах и больше делать. Он указал на строительство космодрома "Восточный", вторая очередь которого планировалась к сдаче в 2021 году, но при нынешних темпах работ и задержках сроки эти выглядят нереальными.

— Повестку принесут в вуз — Иногородних студентов обяжут встать на воинский учет — Депутаты Госдумы ужесточили действующие в нашей стране правила воинского учета. Они приняли в третьем, окончательном чтении соответствующие поправки в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Нововведения обязывают граждан призывного возраста регистрироваться в военкоматах не только по месту жительства или фактического пребывания, как это требовалось прежде, но и по месту учебы молодых людей.

— Настроились на "цифру" — Средства из фонда капремонта пустят на восстановление антенн — Минкомсвязь и минстрой намерены оперативно проработать вопрос о возможности использования средств фондов капремонта для восстановления систем коллективного приема эфирного телевидения.

— Шашечки и ехать — В мобильные приложения агрегаторов такси предложили "вшивать" тахографы — Агрегаторов такси хотят "отключить" от регулирования тарифов на поездки пассажиров, а плату за услугу передачи заказа таксомоторной компании сделать фиксированной, не зависящей от стоимости заказа. Кроме того, такие сервисы могут обязать "вшивать" в свои мобильные приложения функции тахографа, чтобы решить проблему переработки водителей.

— Выставить счет — Накажет Россия балтийских легионеров за их преступления в блокадном Ленинграде?— Историки Александр Дюков и Николай Межевич в канун 75-летия блокады Ленинграда и дня Холокоста выступили с сенсацией: легионеры стран Балтии повинны в геноциде мирных людей в блокадном Ленинграде, в Беларуси, на Украине и в уничтожении евреев в странах Балтии.

— Дважды судимый — Очередной заочный арест Браудера признан законным — Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества.

— Призвали в долю — Инвесторам в Давосе рассказали о приватизации российских госкомпаний — Правительство России готовит приватизацию ряда госкомпаний с участием иностранных партнеров, заявил на площадке Давосского форума министр экономического развития Максим Орешкин. Он отметил, что Россия расширяет сотрудничество со многими странами, несмотря на санкции.

— Карты биты — Скачивая новое приложение на смартфон, далеко не каждый из нас задумывается, что оно собой представляет и как работает. В большинстве случаев нажатие на кнопку "Установить" происходит машинально. И в этом заключается серьезная проблема.

— Ракету рассекретили — Минобороны впервые показало крылатую ракету 9М729, которая так не устраивает США — Наши военные пошли на беспрецедентный шаг. В среду в подмосковном парке "Патриот" они показали иностранным военным, экспертам и журналистам крылатую ракету 9М729. Ее разработку и испытания США использовали в качестве формального предлога обвинить Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности и заявили о скором выходе из запретительных соглашений.

— Наличные для "Седьмой студии" — Свидетель по театральному делу рассказал про обналичивание денег — Интересное заседание прошло в среду в Мещанском суде Москвы, где продолжается слушание уголовного дела "Седьмой студии". Напомним, что фигурантов этого дела, среди которых и известный режиссер Кирилл Серебренников, обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на театральный проект "Платформа". Никто из подсудимых, кроме главного бухгалтера Нины Масляевой своей вины не признают.

— Заплатят по чину — Служащие унитарных предприятий не будут получать больше министерских — Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вводит новый принцип расчета среднего заработка служащих федеральных учреждений. Теперь их зарплаты не будут выше, чем у коллег из министерств, учредивших эти организации. Коснутся нововведения в первую очередь служащих федеральных министерств и федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП).

— Стрелять не будут — В стране прошла масштабная операция против нелегальных оружейников — ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией провела масштабную операцию по пресечению нелегального оборота оружия сразу в 32 регионах страны. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, итогом спецоперации стало задержание 86 нелегальных оружейников, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия, а также изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских. Оружие и боеприпасы они сбывали в различных российских регионах.

— Расследованию помогут эксперты — В крови пытавшегося угнать Боинг-737 мужчины алкоголь и наркотики не обнаружены — Следователи установили, что 41-летний Павел Шаповалов, по чьей вине самолет рейса Сургут — Москва во вторник пришлось экстренно посадить в Ханты-Мансийске, во время совершения преступления был абсолютно трезв. "По результатам проведенного медосвидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено", — сообщила вчера официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

— Я к вам пишу… — Зачем люди стали отмечать День ручного письма — Роман в стихах, как это сделал Пушкин, современников восхитил, а школьников давно не удивляет: кажется, что "Евгений Онегин" был всегда. Но представить, как Татьяна Ларина выстукивает на клавиатуре "Я к вам пишу…", невозможно. Хотя в начале XIХ века уже не только гусиными перьями пользовались, в моду входили печатные машинки.

— Еду не брали — Бандиты ограбили продуктовые магазины на более чем миллион рублей — Узкую, но весьма доходную сферу преступной деятельности выбрала для себя группа подмосковных бандитов. Они нападали исключительно на продовольственные магазины.

— Готовили теракт — Экстремистов отправили за решетку — Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор трем участникам запрещенного в России экстремистского движения "Артподготовка".

— Напал с ножом — За нападение на пассажиров в метро арестован подозреваемый — Суд в Москве выдал санкцию на арест мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров метрополитена.

— Шпионский гаджет в море — Осужден гражданин, пытавшийся следить за пограничниками — Впервые в России вынесен приговор за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, с помощью технических средств для негласного получения информации.

— Пошел на таран — Протаранивший машину бизнесмен был жертвой вымогателей — Получила развитие история с необычным ДТП в центре Москвы — на днях, напомним, бронированный черный внедорожник протаранил стоящий отечественный автомобиль с сидящими в нем людьми. После этого появилась информация, что таким образом столичный бизнесмен отбился от своих похитителей и вымогателей. Но в полиции подтверждать эту версию не спешили, сообщив, что, по предварительным данным, конфликт со стрельбой из травматического пистолета возник из-за ДТП.

— Трампу оставят НАТО — Конгресс запретил президенту США выходить из альянса за государственный счет — Если американский лидер пожелает в будущем вывести страну из НАТО, делать ему это придется за собственный счет. Палата представителей Конгресса приняла беспрецедентное решение: запретить главе Белого дома тратить госсредства на оформление выхода США из альянса. За резолюцию проголосовали как республиканцы, так и демократы.

— Точка невозврата — 24 января парламент Греции должен утвердить переименование соседней страны в Северную Македонию — 24 января парламент Греции должен проголосовать по вопросу ратификации Преспанского соглашения с Македонией и, как ожидается, согласиться с предложенным правительством Алексиса Ципраса переименованием этой страны в Республику Северная Македония. На этом будет поставлена точка в почти 30-летнем споре Афин и Скопье из-за государственного названия бывшей югославской республики, которую к крайнему раздражению греков нередко путали с одноименным регионом Эллады.

— Секретные материалы — От главы Украины требуют раскрыть содержание договора с Константинополем — Патриарх Иерусалимской православной церкви Феофил III, дипломатично отказавший в аудиенции президенту Украины Петру Порошенко, специально для этого прилетевшему в Израиль, на следующий день встретился с делегацией канонической Украинской православной церкви (УПЦ), испытывающей сегодня гонения со стороны киевских властей. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

— Плагиат по-итальянски — На Апеннинах украли тест из российского учебника — Вопиющий плагиат выявлен в выпускных экзаменационных тестах по математике и физике, предназначенных для итальянских школьников. Составители заданий "позаимствовали" задачи у своих российских коллег, не спросив при этом их разрешения.

— Банка не опустела — Поляки собрали пожертвование от имени убитого мэра Гданьска — Жительница Гданьска решила собрать тысячу злотых от имени убитого на благотворительном концерте "Большого оркестра праздничной помощи" мэра Павла Адамовича. На открытый ею счет люди со всей страны пожертвовали 16 миллионов.

— А судьи кто — В Аргентине ужесточили механизм конфискации имущества — Президент Аргентины Маурисио Макри подписал специальный декрет об ускоренной процедуре конфискации имущества, нажитого незаконным путем. О своем решении Макри заявил с балкона президентского дворца, по традиции называемого Розовым домом, а сам документ опубликован в правительственном вестнике. Президент отметил, что несколько подобных законопроектов, направленных, прежде всего, на борьбу с коррупцией, не могут пройти парламентские слушания с 2016 года, а аргентинцы, по его словам, "заждались справедливости".

— Жить до 150. А зачем?— Философы раньше биологов должны ответить на ключевой вопрос о долголетии — В минувшее воскресение в Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете. У него было 30 место в рейтинге мировых долгожителей. А в Кабардино-Балкарии на 129 году жизни, оставив миру 8 детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков, скончалась самая пожилая жительница России.

— С кем кашу сваришь — Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием — Вкусно ли кормят в школе? В детском саду, в больнице? В каком состоянии столовая? Общероссийский народный фронт провел масштабный опрос: на эти и другие вопросы отвечали мамы и папы, бабушки и дедушки, пациенты и просто неравнодушные люди. Результаты неутешительные: в среднем по стране треть респондентов негативно отзывается о качестве социального питания.

— Система 112 — Корреспонденты "РГ" проверили, как работает единый номер вызова экстренных служб — По мнению экспертов, система-112, несмотря на все ее недостатки, сократила время реагирования экстренных служб на звонки, снизила количество погибших и пострадавших. Корреспонденты "РГ" проверили, как работает единый номер 112.

— Арчекас спасли — Жители Кузбасса на свои деньги создали природный заказник — На севере Кузбасса появился государственный природный заказник "Арчекасский кряж", деньги на экологическую экспертизу собрали местные жители.

— Обварились кипятком — Из-за коммунальной аварии в Самаре пострадали дома, школы и люди — ЧП случилось прямо на проезжей части: прорвало старый водовод с кипятком, и асфальт частично провалился. И в зону затопления попал трамвай. Движение было остановлено. Несколько пассажиров, не дождавшись спасателей, начали выходить из вагонов и обварили ноги в кипятке. По всей видимости, люди не догадывались, что вода была настолько горячей. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку.

— Подъем с переворотом — Как у Венесуэлы появился еще один президент — Возможная смена власти в Венесуэле может обернуться гражданской войной с последующим введением миротворческих сил. Такой сценарий развития событий не исключают опрошенные "Известиями" эксперты. 23 января председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Лидер США Дональд Трамп признал его временным главой Венесуэлы. Заявление прозвучало как нельзя кстати для противников законного президента Николаса Мадуро. Он в ответ на агрессивные действия заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, и отметил, что Вашингтон пытался совершить госпереворот в Венесуэле. В Москве расценили действия Соединенных Штатов как бесцеремонное вмешательство в дела других государств.

— Малый список Белоусова — Небольшие компании готовят проекты на 900 млрд — Малый и средний бизнес планирует вложить в экономику 900 млрд рублей при помощи государства — аналогично крупным компаниям, фигурирующим в рабочей группе Силуанова — Шохина (появилась после публикации так называемого списка Белоусова). Сейчас перечень из нескольких тысяч инвестпроектов, предусматривающих в том числе госучастие, формируется ассоциацией "Опора России", рассказал "Известиям" ее президент Александр Калинин. Впрочем, развивать небольшие предприятия, вовлекая их в приоритетные для страны мероприятия, нецелесообразно, полагают опрошенные "Известиями" эксперты. Они уверены, что, перестроив свой бизнес на интересы государства, компании могут повредить своим рыночным инновационным направлениям.

— Держать дистанцию — Чем интересна ракета, из-за которой США выходят из ДРСМД — Россия будет до конца бороться за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако позиция Вашингтона и его ультиматум Москве ставят под сомнение любую возможность прийти к компромиссу. Об этом заявили опрошенные "Известиями" политики и эксперты, комментируя прошедший 23 января брифинг Министерства обороны и МИД РФ по поводу крылатой ракеты 9М729. Именно ее испытания, по мнению США, нарушают ДРСМД. При этом многие собеседники высказали серьезные опасения относительно судьбы еще одного стратегически важного договора — СНВ-III, действие которого заканчивается в 2021 году.

— Мартовский ход — Замораживать цены на бензин весной не планируется — Правительство пока не рассматривает пролонгацию соглашения с нефтяниками о замораживании цен на бензин. Этот вопрос сейчас даже не обсуждается, поскольку власти в целом удовлетворены ходом выполнения договоренностей, рассказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который ранее вел переговоры с компаниями от правительства. В Федеральной антимонопольной службе также не видят необходимости продлевать соглашение и считают, что после 31 марта должны заработать механизмы рыночного регулирования. В ФАС полагают, что этому будет способствовать увеличение нормы биржевых продаж топлива, и рассчитывают на соответствующее решение правительства.

— Опять тройка — Россия, Турция и Иран ищут выход из сирийского кризиса — Трехсторонний российско-турецкоиранский саммит, участники которого будут искать пути выхода из сирийского кризиса, в ближайшее время пройдет в России. Точная дата встречи будет объявлена после ее согласования с Тегераном. С таким заявлением Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили после вчерашних переговоров в Кремле. В центре итоговой пресс-конференции президентов двух стран оказались проблемы, с которыми "астанинская тройка" столкнулась в шаге от формирования конституционного комитета: выяснилось, что его созданию фактически помешали Британия, Германия и Франция.

— На посошок — Украина может выйти из СНГ до мартовских выборов — Петр Порошенко может начать официальную процедуру выхода страны из СНГ ближе к мартовским выборам. Об этом "Известиям" рассказали три источника в политических кругах страны. О намерениях покинуть организацию украинский лидер говорил еще в прошлом году. В Верховной раде "Известиям" пояснили: он оставил этот шаг на "крайний случай", когда возникнет необходимость вновь несколько подправить рейтинг. Действия Киева будут продиктованы стремлением сплотить электорат на антироссийской почве.

— Альянс Македонский — НАТО начинает процесс присоединения еще одной страны — Македония станет тридцатым членом Североатлантического альянса после имплементации Преспанского соглашения между Скопье и Афинами, достигнутого летом прошлого года. Об этом "Известиям" заявили в НАТО. В военно-политическом блоке также отметили, что договоренность о переименовании Македонии, которую подразумевает соглашение, способствует развитию и стабильности региона. Однако в Греции уже несколько дней проходят массовые антиправительственные протесты из-за начала парламентских дебатов по этому вопросу. Митинги могут возобновиться и в самой Македонии, уверены в парламенте этой страны.

— Холодный запуск — Во время блокады в Ленинграде было создано оружие, пригодное к работе при низких температурах — Пистолет "Балтиец" задумывался как замена для ТТ, который, как показали бои зимой 1941 года, не выдерживал низких северных температур. При морозе –20 градусов главный советский пистолет не справлялся со своими функциями и было принято решение создать качественную морозоустойчивую альтернативу ТТ. Уже в 1942 году в блокадном Ленинграде была изготовлена опытная партия личного оружия для высшего руководства города и адмиралов флотов — всего 14 штук. Однако до серийного производства дело не дошло, внезапно проект был свернут. История создания "Балтийца" полна противоречий, разобраться в которых попытались "Известия".

— Непреклонная доля — К 1 июля 40 миллиардов на страховку хотят собрать в единый фонд — Фонд защиты прав дольщиков, созданный по поручению президента, должен консолидировать портфели страховщиков, банков и Общества взаимного страхования (ОВС). Соответствующий законопроект будет в ближайшее время направлен в Госдуму, сообщил "Известиям" председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Речь может идти о дополнительных 40 млрд рублей. Страхование ответственности застройщиков было добровольным, поэтому далеко не по всем долгостроям есть финансовые гарантии. Фонд пока собрал с девелоперов 10,6 млрд рублей. Средств явно недостаточно для решения всех проблем дольщиков. Общая стоимость достройки всех проблемных домов в стране оценивается в 400–600 млрд рублей.

— "Малыши" в Черном — Южные рубежи России усилят ракетными кораблями — Минобороны увеличивает ударный потенциал Черноморского флота. В этом году в его состав войдут два новых малых ракетных корабля (МРК) проекта "Буян-М": "Грайворон" и "Ингушетия". Оба МРК кроме артиллерийского вооружения имеют на борту крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные "Оникс". Эксперты считают, что такое наращивание сил связано с обострением ситуации в Азовском море и возможным усилением присутствия кораблей НАТО в Черном.

— Морпехи идут на абордаж — Флотские экипажи пополнят антитеррористическими бригадами — Сэтого года боевые корабли ВМФ в каждом походе будут сопровождать подразделения морской пехоты. Состав и размер таких групп антитеррора будут зависеть от типа корабля. Так, например, на фрегате будет двадцать "черных беретов". Они получат на вооружение автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и гранатометы. Морпехи на постоянной основе будут выполнять задачи по защите кораблей от террористов и диверсантов, досматривать подозрительные корабли и суда, высаживаясь на них. При необходимости "черные береты" будут привлекать к охране кораблей в портах.

— Уезжайте жить в Лондон: британцев попросили покинуть Сирию весной — Дамаск призывает Великобританию последовать примеру США и вывести войска в течение ближайших месяцев — Сирия настаивает на выводе всех военнослужащих Великобритании со своей территории. Об этом "Известиям" заявили в правящей партии "Баас". В международном комитете местного парламента подтвердили эту информацию, отметив, что британцы должны покинуть страну одновременно с американцами — в первой половине весны. В свою очередь, в Форин-офисе (МИД Великобритании) "Известиям" сообщили, что войска будут находиться на территории Сирии до полного уничтожения ИГИЛ. Однако последнее слово в этом вопросе будет за действующими властями в Дамаске, уверены в Совете Федерации.