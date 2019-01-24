МИНСК, 24 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия выполняет свои обязательства по непропуску в Россию продуктов питания из ЕС, попадающих в РФ под санкции, заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Юрий Сенько.

"Республика Беларусь в лице всех ее правоохранительных органов, в частности, таможенной службы, продолжает выполнять те обязательства, о которых мы договорились с Российской Федерацией", — сказал Сенько в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в четверг.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы не допускать к процедуре транзита в сторону РФ товары, если они происходят из санкционных стран. "Мы прямо на границе разворачиваем такие транспортные средства. Сегодня их статистика очень большая, и о такой статистике мы уведомляем своих российских коллег", — продолжил глава комитета.

Кроме того, добавил он, стороны "определились с маршрутизацией определенных потоков, которые должны четко следовать в отдельные точки на совместной административно-территориальной границе между Беларусью и Россией, где тот же Россельхознадзор либо иные органы контролируют объективность и правильность ввоза на территорию РФ таких грузов".

Также, напомнил Сенько, белорусские таможенные органы продолжают мониторинг территории Белоруссии вблизи границы с Россией с целью выявления возможных перевозок санкционной продукции. По его данным, за 2018 год выявлено 1,2 тысячи попыток перемещения санкционной продукции в сторону России, изъято из незаконного оборота около 8 тысяч тонн санкционной продукции, а в непосредственной близости границы выявлено более 500 фактов подобных нарушений. Глава ГТК заявил, что президент Белоруссии поставил задачу сохранить жесткий подход по данному вопросу.

В то же время Сенько отметил, что нарушители совершенствуют свои схемы, в том числе пытаются провозить запрещенную продукцию под видом продукции белорусских производителей, подделывая документы. Он добавил, что в случае выявления такой санкционной продукции российская сторона зачастую принимает решение о приостановке поставок с белорусского предприятия, которое было указано в поддельных документах. Глава комитета констатировал, что часто много времени уходит на то, чтобы разобраться в ситуации, а весь этот период белорусское добросовестное предприятие не имеет возможности осуществлять поставки в РФ.