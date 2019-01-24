ЛОНДОН, 24 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Порты, границы и транспортная инфрастуктура Великобритании не готовы в полной мере к "жесткому" варианту Brexit, при котором Британия покинет ЕС без соглашения. Об этом сообщил глава Банка Англии Марк Карни, выступая в четверг на экономическом форуме в Давосе.

По его словам, остаются нерешенными вопросы, касающиеся инфраструктуры и логистики в портах и на границах Британии. "Есть ряд логистических проблем, которые необходимо решить. Совершенно очевидно, что во многих случаях они не решены", — сказал он, выступая на форуме.

Карни отметил, в случае "жесткого" Brexit, портовая и пограничная инфраструктура должны будут перестроиться от условий свободного европейского рынка к рынку с таможенными и другими барьерами, такими, как правила происхождения товаров, стандарты безопасности и другие.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Премьер-министр Британии Тереза Мэй в понедельник представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Ряд парламентариев заявили, что будут пытаться внести в него поправки. Голосование по новому документу состоится 29 января, однако многие депутаты говорят о том, что не поддержат его. Такая ситуация увеличивает шансы того, что Британия может покинуть ЕС без заключения соглашения по Brexit.