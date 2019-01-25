МОНТЕВИДЕО, 24 янв /ПРАЙМ/. Венесуэла заинтересована в продолжении развития экономических отношений с Россией "на фоне международной блокады", заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреса.

"Отношения сотрудничества между Россией и Венесуэлой были как глубокими, так и искренними. В этом смысле всегда было желание придавать им гибкость, чтобы продвигать наши проекты, думаем, так должно продолжаться и сейчас", — сказал он.

"Пусть продолжаются наши двусторонние экономические, финансовые, коммерческие отношения, пусть они расширяются на фоне международной блокады", — добавил министр.

Арреса заявил, что российские власти "всегда были готовы помочь Венесуэле и поддерживать отношения, которые также приносят пользу российскому народу".