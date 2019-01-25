ВАШИНГТОН, 25 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп готов рассматривать бюджетный законопроект, который положит конец "шатдауну", только при наличии в нем ассигнований на строительство пограничной стены, заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

"Лидер (республиканцев в сенате) Митч Макконнелл и (лидер демократов) Чак Шумер сейчас встречаются, чтобы определить, могут они или не могут найти выход из тупика. Как было сказано сенатору Линдси Грэму, трехнедельный временный бюджет сработает только если в нем будет большой предварительный взнос на стену", — заявила Сандерс.

Возможность временного бюджетного закона рассматривается после того, как два других варианта провалились в четверг при голосовании в сенате.

Около четверти федеральных учреждений США сократили работу с 22 декабря 2018 года из-за отсутствия одобренного бюджета. Президент Дональд Трамп отказывается подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказываются выделять эти средства. Работают без зарплаты или отправлены в вынужденные отпуска около 800 тысяч госслужащих.